Chuyện của bố và con gái yêu

Một hôm đi học về, bất chợt gái yêu hỏi bố: " Bố ơi, Giáng sinh là ngày gì hả bố?". Bố đứng hình năm giây không biết trả lời gái yêu ra sao vì bản thân bố, thuộc thế hệ đầu 8x, thực sự cũng không có nhiều trải nhiệm về ngày lễ du nhập từ phương Tây này.

Bố đành trả lời con gái bâng quơ rằng: "Đây là một ngày lễ tết của phương Tây, nó gần giống với Tết âm lịch của người Việt Nam chúng ta ý con...".

Gái yêu hỏi tiếp: "Vậy ngày Giáng sinh khác với ngày Tết như thế nào ạ?".

"Bố nghĩ là : ngày Tết thì ấm cúng và truyền thống, còn Giáng sinh thì sẽ hiện đại và đầy sắc màu... Hai ngày này đều đặc biệt, có những sắc thái tình cảm khác nhau, nhưng có những điểm giống nhau đó đều là ngày của hạnh phúc, sum vầy và an lành".

"Vậy bố cho con đi chụp ảnh ngày lễ Giáng sinh đầy sắc màu nha". Gái yêu nũng nịu.

Bố: "Ok con gái, vậy chúng ta sẽ thực hiện một bộ ảnh thật trẻ trung hiện đại nhé..".

Gái yêu: "Oh yeah, thích quá, mình đi chụp thôi !"

Và chúng tôi đã thực hiện bộ ảnh Giáng sinh một cách đầy tình cờ như thế. Chúc tất cả mọi người một Giáng sinh an lành, một năm mới vui vẻ hạnh phúc.

Trần Anh Tuấn