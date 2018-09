4 công nghệ làm đẹp Hàn Quốc được người Việt Nam ưa chuộng

Tiến sĩ Kang Kyoung Jin Chủ tịch KCCS, cho biết, khách hàng Việt thường ưa chuộng phương pháp nâng mũi S-line 4D, căng da 3D, cắt mí Plasma, nâng ngực Yline bằng túi Nano Chip..

Buổi tư vấn trực tuyến về công nghệ thẩm mỹ mới tại Hàn Quốc nhận được sự quan tâm độc đảo của độc giả. Không chỉ phái đẹp tham gia đặt câu hỏi mà nhiều nam giới cũng muốn tìm hiểu về công nghệ làm đẹp theo phong cách xứ kim chi.

Trong khuôn khổ 2 giờ diễn ra chương trình, Tiến sĩ Kang Kyoung Jin - Chủ tịch, sáng lập viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc và bác sĩ Trần Nguyên Giáp - thành viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc trả lời rất nhiều câu hỏi liên quan tới việc công nghệ nâng mũi, bấm mí mắt, nâng ngực...

Dưới đây là nội dung chương trình:

Em muốn phẫu thuật nâng ngực, xin bác sĩ tư vấn cách nâng ngực nào để trông tự nhiên. Em chưa sinh nở, nâng ngực có ảnh hưởng gì không ạ? Đặng Hương, 27 tuổi, Hà Nội

Tiến sĩ Kang Kyoung Jin - Chủ tịch Hiệp hội KCCS : Chào bạn, phẫu thuật nâng ngực là phẫu thuật an toàn với 2 công nghệ. Thứ nhất là đặt túi ngực (silicon gel), thứ hai là cấy mỡ tự thân vào ngực. Với cấy mỡ tự thân, phẫu thuật chia làm 2 phần, thứ nhất là lấy mỡ, thứ hai là đưa mỡ vào ngực. Việc phẫu thuật ngực không ảnh hưởng đến việc nuôi con bằng sữa mẹ, vì phẫu thuật này được tiến hành ở vùng dưới tuyến sữa.

Em đang muốn đi nâng mũi nhưng từng chứng kiến nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ không đạt kết quả như mong muốn, bác sĩ có thể tư vấn cho em nên nâng mũi bằng công nghệ nào an toàn không ạ? Mỹ, 25 tuổi

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp - thành viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc : Chào em, lo lắng của em cũng là đắn đo của nhiều bạn trước việc phẫu thuật thẩm mỹ. Dưới góc độ khoa học, kết quả không mong muốn thường được chia ra thành 2 loại:

Loại thứ nhất là khách hàng chưa thấy hài lòng với kết quả sau phẫu thuật. Ví dụ như một cô gái mong muốn có mũi cao nhưng sau khi phẫu thuật lại thấy nó không phù hợp với khuôn mặt hay một người phụ nữ đi phẫu thuật mũi vì hy vọng công việc hoặc chuyện tình cảm sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, điều này lại không như mong muốn... Để hạn chế trường hợp này, trước hết, người đi phẫu thuật thẩm mỹ phải xác định mong muốn rõ ràng của mình và trao đổi kỹ với bác sĩ.

Loại 2 là những trường hợp có biến chứng, rủi ro sau phẫu thuật như chảy máu, nhiễm trùng, dị ứng chất liệu... Những biến chứng này tuy hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra. Để phòng tránh, tốt nhất, bạn nên thực hiện phẫu thuật ở những cơ sở y tế chất lượng cao, có đầy đủ chăm sóc trước và sau phẫu thuật. Bác sĩ có nhiều kinh nghiệm thì biến chứng, rủi ro càng thấp.

Các phẫu thuật tạo hình mũi sử dụng chất liệu tự thân ngày nay tiến bộ và an toàn hơn trước kia, đặc biệt là việc sử dụng chất liệu trong phẫu thuật mũi. Xu hướng tôn trọng giải phẫu cơ thể người và chất liệu thân thiện sẽ đem lại kết quả phẫu thuật mũi an toàn và lâu dài.

Chào bác sĩ, cơ địa vợ em không được săn chắc, do đó sau khi sinh vùng ngực bị chảy xệ, bác sĩ có thể tư vấn cho vợ em cách phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực? Đức Toàn, 27 tuổi

Tiến sĩ Kang Kyoung Jin : Trong thời gian mang thai, kích thước ngực người phụ nữ lớn hơn, và sau khi sinh con, kích thước ngực bị giảm, da ngực bị thay đổi, do bị giãn và để lại các vết rạn. Bởi vậy, việc chăm sóc ngực sau khi sinh rất quan trọng. Tùy vào tình trạng và mức độ sa trễ của ngực sau sinh, bác sĩ sẽ đưa ra các biện pháp khác nhau để khắc phục, mang lại bộ ngực cho người phụ nữ như trước khi sinh con. Thứ nhất là tiêm chất làm đầy (filler) để bù đắp phần thiếu ngực. Thứ hai là đặt túi ngực.

Công nghệ nâng mũi mới nhất ở Hàn Quốc bây giờ là gì? Có gì khác so với công nghệ cũ? Mỹ Nguyên, 27 tuổi

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp : Hiện nay, các phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc rất tiến bộ, đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Một số công nghệ đang thịnh hành tại đây như công nghệ mô phỏng hình ảnh 3D, nâng mũi Sline 4D để khách hàng có thể lựa chọn phương án phẫu thuật, độ cao cũng như sự hài hòa với khuôn mặt. Bên cạnh đó, công nghệ chế tạo các vật liệu phẫu thuật tạo hình mũi cũng tiến bộ, cung cấp cho bác sĩ và khách hàng nhiều lựa chọn như sụn sườn đồng loại, sụn vách ngăn tổng hợp... nhờ đó, tránh các phẫu thuật lấy vật liệu phức tạp khác như trước kia. Vật liệu mới cũng thân thiện, thích ứng tốt hơn.

Các tiến bộ phẫu thuật như kỹ thuật kéo dài đầu mũi, phẫu thuật chỉnh mũi ngắn, mũi gồ... (gọi chung là phẫu thuật tái cấu trúc mũi) cho phép bác sĩ thực hiện, can thiệp nhiều dạng mũi khác nhau nhằm đem lại kết quả phẫu thuật chất lượng cao cho khách hàng.

Tôi muốn đi cắt mí nhưng lại sợ đau và để lại sẹo, bác sĩ có thể tư vấn cho tôi những trường hợp nào không nên cắt mí và cắt mí như thế nào thì an toàn? Thanh Xuân, 30 tuổi

Tiến sĩ Kang Kyoung Jin : Hiện nay, có nhiều cách thức phẫu thuật mí an toàn, công nghệ cao và các biện pháp áp dụng sau phẫu thuật để chống sẹo. Phẫu thuật cắt mí phụ thuộc vào mong muốn và tình trạng mắt của bạn. Tùy vào trường hợp cụ thể và hình ảnh mắt bạn gửi đến mà bác sĩ đưa ra những tư vấn phù hợp. Các ca phẫu thuật sẽ an toàn nếu không trải qua nhiều bước thực hiện phức tạp. Phẫu thuật thành công phải đạt 2 tiêu chí, thứ nhất là đảm bảo chức năng hoạt động bình thường của mắt và thứ hai là có hình thức đẹp.

Em muốn nhờ bác sĩ tư vấn giúp em việc chỉnh lợi hô và sửa mũi hếch. Chỉnh hô lợi sẽ thực hiện như thế nào? Mũi hếch nên sửa như thế nào? Thời gian bình phục bao lâu và liệu em có phải nghỉ dưỡng dài không? Thời gian bảo hành bao lâu, có để lại đi chứng gì không? Em là giáo viên nên rất bận, chỉ được nghỉ 2 ngày cuối tuần mà thôi. Rất mong bác sĩ tư vấn. Phương, 32 tuổi

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp : Chào bạn, phẫu thuật chỉnh hàm hô và mũi ngắn, hếch là phương pháp phẫu thuật phức tạp, cần sự phối hợp tốt giữa bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng như các chuyên khoa khác.

Chỉnh hàm hô được cân nhắc giữa việc hô do răng, xương hàm trên hay cả hai, từ đó lên kế hoạch phẫu thuật chi tiết. Trong trường hợp cần thiết có thể nhổ răng hàm trên, đường phẫu thuật trong miệng và chỉnh xương hàm trên vào trong. Thời gian hồi phục từ 6 đến 8 tuần. Bạn cần tuân thủ sự hướng dẫn của bác sĩ sau phẫu thuật.

Đối với trường hợp mũi hếch, phương pháp tốt nhất là phẫu thuật tái cấu trúc mũi, tùy theo độ hếch mà cân nhắc sử dụng sụn vách ngăn hay sụn sườn. Thời gian hồi phục khoảng 4 tuần. Bạn có thể kết hợp làm chung 2 phẫu thuật này một lần.

Nếu là giáo viên, bạn nên cân nhắc thời gian vì phẫu thuật này phức tạp, cần từ 5 đến 7 ngày.

Cháu năm nay 16 tuổi, mũi của cháu bị tẹt nên rất xấu. Cháu muốn hỏi bác sĩ độ tuổi phẫu thuật phẩm mỹ nhiều nhất là bao nhiêu? Liệu cháu đã đủ tuổi để đi nâng mũi chưa và chi phí là bao nhiêu ạ? An, 16 tuổi

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp : Chào em, đối với việc phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, các dị tật bẩm sinh hoặc tai nạn có thể thực hiện phẫu thuật chỉnh sửa thẩm mỹ từ rất sớm với sự cân nhắc của cha mẹ. Riêng với phẫu thuật thẩm mỹ, lứa tuổi phẫu thuật tốt nhất là trên 18 tuổi, lúc đó bạn có đủ nhận thức về xã hội và cơ thể phát triển toàn diện.

Về chi phí phẫu thuật, em nên đi khám để được bác sĩ tư vấn. Chi phí phụ thuộc vào phương pháp và các vật liệu sử dụng trong phẫu thuật.

Em vừa tốt nghiệp đại học, muốn xin việc tại một khách sạn lớn nhưng đòi hỏi về ngoại hình cao. Mắt em bị sụp mí nhìn rất xấu, trông như buồn ngủ, da lại bị mụn. Em rất thích cách làm đẹp ở Hàn Quốc, bác sĩ có thể tư vấn giúp em các công nghệ thẩm mỹ nào đang được ưu chuộng ở Hàn Quốc có thể khắc phục được những nhược điểm trên không ạ? Anh Thư, 22 tuổi

Tiến sĩ Kang Kyoung Jin : Bạn bị mí mắt sụp tức là cơ nâng mi của bạn yếu. Tại Hàn Quốc, chúng tôi áp dụng biện pháp cắt bỏ da chùng, rủ xuống mắt, giúp mắt mở được lớn hơn, khiến đôi mắt trông to và đẹp hơn. Với vấn đề mụn, nguyên nhân chính là do da dầu. Để điều trị tình trạng này, bạn có thể dùng kem chống mụn hoặc trị liệu mụn trên da bằng laser, chemical peeling.

Tôi năm nay 56 tuổi, vùng mặt, cổ da chảy xệ có nhiều nếp nhăn. Bác sĩ cho tôi hỏi công nghệ căng da được sử dụng từ độ tuổi nào? Tôi cần lưu ý những gì khi muốn đi căng da? Doanh, 50 tuổi

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp : Chào bác, nhu cầu trẻ lại, chống sự lão hóa là mong muốn chính đáng, đặc biệt người lớn tuổi vẫn rất năng động, tham gia nhiều lĩnh vực trong xã hội, chứ không như trước đây chỉ sống bên cạnh gia đình và con cháu. Phẫu thuật căng da mặt giúp thay đổi ngoạn mục, chống lại sự lão hóa tốt nhất. Vì vậy, phương pháp này có thể được sử dụng khi mới có các dấu hiệu lão hóa, từ 40 tuổi.

Để tiến hành phương pháp này, trước khi phẫu thuật, bác cần cân nhắc những vùng mình muốn cải thiện như nếp nhăn, nếp mũi má, nọng cằm... và khám sức khỏe tổng quát. Phẫu thuật căng da mặt là phẫu thuật tinh tế, cần bàn tay bác sĩ nhiều kinh nghiệm, vì vậy, việc lựa chọn và trao đổi với bác sĩ trước phẫu thuật rất quan trọng.

Tôi có sống mũi tẹt, đầu mũi to, muốn nâng mũi nhưng không làm cao quá như các cô bây giờ hay làm, mong bác sĩ tư vấn cho tôi phương pháp phù hợp. Thu Hằng, 27 tuổi

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp : Chào bạn, để thu nhỏ đầu mũi, bác sĩ cần khám để biết nguyên nhân nào làm to đầu mũi như da mũi dày, mô dưới da nhiều hay phì đại sụn mũi dưới... Từ đó, bác sĩ sẽ có phương pháp phẫu thuật phù hợp. Ví dụ như việc cắt bỏ bớt mô dưới da vùng mũi hoặc sử dụng laser CO2 để giảm độ dày của da hay cắt bán phần sụn mũi dưới...

Việc nâng cao sống mũi dễ dàng hơn. Bạn sẽ được tư vấn bởi bác sĩ và sử dụng công nghệ mô phỏng hình ảnh 3D để lựa chọn độ cao mình mong muốn.

Tôi đang có nhu cầu sửa mũi, nhưng hơi lo ngại năm nay tôi 43 tuổi, liệu giờ tôi mới sửa mũi có bị quá tuổi không? Nếu tuổi này của tôi vẫn sửa được thì phải kiêng khem những gì và sửa xong sau này về già có bị ảnh hưởng gì không? Thanh Thùy, 33 tuổi

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp : Chào chị, việc phẫu thuật thẩm mỹ không quá phụ thuộc vào độ tuổi, tùy từng lứa tuổi mà có nhu cầu khác nhau, từ đó, bác sĩ có thể tư vấn cho khách hàng những phương pháp phù hợp với mong muốn. Vấn đề quan trọng thứ 2 là sức khỏe. Bác sĩ phẫu thuật sẽ khám cũng như phối hợp với các chuyên khoa để tầm soát trước phẫu thuật nhằm đem lại sự an toàn cao nhất cho khách hàng.

Với chị, việc chăm sóc sau phẫu thuật cũng được dặn dò và lưu ý kỹ như các khách hàng trẻ tuổi khác. Tuy nhiên cũng không cần kiêng khem gì quá đặc biệt. Như đã nói, phẫu thuật thẩm mỹ ngày nay an toàn hơn và sử dụng các vật liệu tự thân nên kết quả lâu dài, không bị ảnh hưởng về sau.

Thưa bác sĩ, gần đây em có nghe và đọc rất nhiều thông tin về Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc KCCS tổ chức đào tạo chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam. Bác sĩ có thể cho biết vai trò của hiệp hội này ở Việt Nam không ạ? Nếu em muốn phẫu thuật thẩm mỹ có sự tư vấn, phẫu thuật của bác sĩ trong hiệp hội KCCS mà chưa có điều kiện để sang Hàn Quốc thì nên đến đâu ạ? Em cảm ơn. Thanh Tu, 30 tuổi,

Tiến sĩ Kang Kyoung Jin : Tại châu Á, chúng ta chưa có một hệ thống rõ ràng trong lĩnh vực thẩm mỹ và trong các trường đại học, phẫu thuật thẩm mỹ cũng chưa được tổ chức đào tạo một cách bài bản. KCCS vào Việt Nam với mong muốn thiết lập nên một hệ thống đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Chính vì vậy, Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc hợp tác với Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, đem lại nhiều hơn cơ hội làm đẹp cho khách hàng tại Việt Nam cũng như các bác sĩ trong nước được đào tạo, chuyển giao và tiếp cận các công nghệ mới nhất cũng như các kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Mục đích này hoàn toàn không mang tính thương mại. Chính vì vậy, Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc KCCS mong muốn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của các ban ngành liên quan để phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam có bước tiến mới trong tương lai.

Đối với khách hàng có điều kiện sang Hàn Quốc phẫu thuật nhưng không có thời gian ở lại điều trị sau phẫu thuật, có thể tới Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam. Bởi Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc KCCS và Kangnam là đối tác liên kết lâu năm. Các bác sĩ của KCCS và Kangnam thường xuyên có những chuyến công tác, học tập và đào tạo chuyên sâu các công nghệ thẩm mỹ mới được ưa chuộng tại Hàn Quốc và thế giới.

Nếu không có điều kiện sang Hàn Quốc, bạn có thể tới Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam để được các bác sĩ tư vấn, thăm khám và tiến hành phẫu thuật. Đối với một số trường hợp phức tạp, các bác sĩ Hàn Quốc có thể tham gia tư vấn trực tiếp với nhóm bác sĩ tại Việt Nam trong suốt quá trình phẫu thuật.

Tôi bị béo bụng, nhiều mỡ thừa, bác sĩ cho hỏi có phương pháp nào loại bỏ mỡ thừa vĩnh viễn không? Hà, 40 tuổi

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp : Chào bạn, việc dư cân và thừa mỡ là vấn đề quan tâm của nhiều người. Mỡ tích lũy nhiều dưới da như vùng bụng, đùi, tay..., ngoài ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tâm lý còn gây nhiều tác hại về bệnh lý. Khi tích lũy dưới da quá nhiều, mỡ sẽ chuyển sang tích lũy trong nội tạng, ví dụ như gan nhiễm mỡ, thận nhiễm mỡ, mỡ trong máu... Vì vậy, việc phòng tránh là rất cần thiết, đặc biệt là sự thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống.

Phương pháp hút mỡ dưới sự hỗ trợ của laser cho phép loại bỏ mỡ ngay và vẫn đảm bảo sự an toàn cho khách hàng. Kết quả sau phẫu thuật cũng được lâu dài. Tuy nhiên, nếu không giữ chế độ sinh hoạt, mỡ có thể tích lũy ở các vùng khác.

Cho em hỏi làm sao để có thể thu hẹp được chân mũi và sóng mũi khi mũi phình to, không hợp với khuôn mặt. Mong bác sĩ tư vấn thêm. Như Trang, 27 tuổi

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp : Với trường hợp của em, em nên gặp trực tiếp bác sĩ để thăm khám và tư vấn chính xác. Các trường hợp sống mũi to, bè ngang do xương, bác sĩ có thể phẫu thuật chỉnh xương được phẫu thuật bên trong và không để lại sẹo. Thời gian hồi phục khoảng 4-6 tuần.

Em muốn phẫu thuật nâng ngực, xin bác sĩ tư vấn cách nâng ngực nào để trông tự nhiên. Em chưa sinh nở, nâng ngực có ảnh hưởng gì không? Trần Hải Ninh, 29 tuổi, Hà Nội

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp : Phẫu thuật nâng ngực được chỉ định dành cho phụ nữ có mong muốn cải thiện vòng 1. Kết quả tự nhiên, đẹp phụ thuộc vào mong muốn của khách hàng cũng như vấn đề về thể trạng, chiều cao, cân nặng, khuôn ngực, độ dày của da, nhu mô... Bác sĩ sẽ lắng nghe mong muốn và khám để đưa ra quyết định và phương pháp phẫu thuật phù hợp cho khách hàng. Với tiến bộ của các phương pháp phẫu thuật như nâng ngực nội soi giúp hạn chế tối đa việc xâm lấn, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới việc sinh nở.

Xin hỏi bác sĩ, sẹo lõm có dễ chữa không và mất bao nhiêu thời gian? Chi phí phẫu thuật như thế nào? Nguyễn thành luân, 30 tuổi, Thái Hà

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp : Sẹo lõm tùy thuộc vào mức độ và vị trí cũng như nguyên nhân gây ra mà có các phương pháp điều trị khác nhau. Điều trị sẹo là một trong những điều trị khó, mang tính chất cải thiện. Tùy theo phương pháp như laser bóc tách và tiêm PRP hoặc filler... mà có chi phí và thời gian khác nhau. Hiện, tại bệnh viện chúng tôi sử dụng phương pháp cấy tế bào mỡ điều trị sẹo lõm phù hợp với tất cả loại sẹo lõm và đem lại kết quả ngoạn mục chỉ trong một lần cho khách hàng.

Chi phí phẫu thuật tùy theo mức độ của sẹo, dao động trong khoảng 25-35 triệu đồng.

Bác sĩ cho em hỏi quy trình phẫu thuật thẩm mỹ mắt Hàn Quốc như cắt mí được thực hiện như thế nào, có sợ biến chứng sau khi phẫu thuật không ạ? Thu, 33 tuổi

Mắt của người Hàn Quốc có đặc trưng nhỏ, một mí nên họ đều muốn sở hữu đôi mắt to, rõ mí và mắt có thể mở to. Hiện nay, có hai công nghệ thẩm mỹ mắt Hàn Quốc là cắt mí mắt (loại bỏ toàn bộ da chùng, mỡ thừa mí mắt, đồng thời tạo mí mắt mới rõ ràng, tự nhiên) và cắt mắt to (mang đến đôi mắt to tròn theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang, cân đối, đẹp tự nhiên, hài hòa với khuôn mặt, không đau, không để lại sẹo, kết quả duy trì lâu dài).

Sau phẫu thuật, mí mắt sẽ có cảm giác nề, hơi sưng, đặc biệt là vào buổi sáng, sau khi thức dậy. Ở đường khâu và vùng phẫu thuật có cảm giác bị cắn nhẹ dưới da do vết thương đang trong quá trình phục hồi, da được tái tạo. Đối với người có đôi mắt sâu, nhiều nếp gấp, mắt nhìn có vẻ sưng hơn so với người có đôi mắt và mí bình thường. Bạn không nên dụi mắt và nhớ chườm mắt với đá lạnh, cảm giác phù nề và tình trạng sưng sẽ giảm nhanh chóng.

Cơ địa vợ em không được săn chắc do đó sau khi sinh vùng ngực bị chảy xệ, như thế thì phẫu thuật thẩm mỹ được không thưa bác sĩ? Nguyễn Thế Tình, 28 tuổi

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp : Chào bạn, tùy theo cơ địa của người phụ nữ cũng như chăm sóc sau sinh mà vóc dàng và vùng ngực có được đẹp không. Trong trường hợp ngực đã lớn và chỉ bị sa trễ, bác sĩ có thể phẫu thuật treo ngực mà không cần thiết phải kết hợp với nâng ngực. Trường hợp ngực nhỏ bị chạy xệ nhiều thì cần vừa nâng ngực, vừa treo ngực. Phương pháp này an toàn và thời gian hồi phục nhanh.

Mặt em hơi to, muốn cắt xương hàm và độn cằm nhưng rất sợ gây mê. Bác sĩ có thể giải thích cho em được không và giá làm như nào? Đình hoàng, 28 tuổi, Quy Nhơn

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp : Rất nhiều bạn có tâm lý lo ngại về vấn đề phẫu thuật gây mê. Tuy nhiên, đối với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, an toàn của khách hàng luôn đặt hàng đầu. Trước mỗi phẫu thuật, em đều được khám sức khỏe thật kỹ để đảm bảo việc phẫu thuật cũng như sự phối hợp giữa các bác sĩ, các chuyên khoa khác nhau để luôn theo sát và theo dõi trước, trong và sau phẫu thuật. Vì vậy, việc gây mê để phẫu thuật là an toàn.

Chi phí của phẫu thuật gọt hàm là 70 triệu đồng, đã bao gồm toàn bộ chi phí xét nghiệm, phẫu thuật và thuốc men sau phẫu thuật.

Tôi muốn xoá một vết sẹo dài trên mặt từ bé, với công nghệ mới hiện nay thì có mất nhiều thời gian và chi phí có nhiều không ạ ? Thanh Tú, 37 tuổi

Tiến sĩ Kang Kyoung Jin : Chào bạn, chúng tôi phải được thăm khám trực tiếp hoặc có ảnh chụp vết sẹo của bạn thì mới có thể tư vấn cách thức điều trị phù hợp. Công nghệ trị sẹo hiện nay rất tiên tiến, mang lại hiệu quả điều trị cao và rút ngắn được tối đa thời gian. Chi phí phụ thuộc vào phương thức điều trị sẹo mà bác sĩ chỉ định cho bạn.

Chào bác sĩ Giáp, em được biết bác sĩ là một trong những bác sĩ Việt Nam đầu tiên là thành viên của hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc KCCS. Bác sĩ có thể cho biết hoạt động của hiệp hội KCCS có ảnh hưởng thế nào đến ngành phẫu thuật thẩm mỹ nói chung và Việt Nam nói riêng. Đối với các ca phẫu thuật thẩm mỹ khó, các bác sĩ Việt Nam đã áp dụng chuyển giao công nghệ như thế nào để thực hiện được việc này? Thanh Dung, 25 tuổi, Hà Nội

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp : Sự hợp tác giữa bác sĩ Việt Nam và Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc KCCS giúp nâng cao trình độ phẫu thuật cũng như kiến thức trong và ngoài nước. Việc hợp tác và giao lưu với KCCS là một bước đệm để các bác sĩ Việt Nam có thể tự tin và tiến ra quốc tế. Như các bạn đã biết, các tiến bộ khoa học ngày nay rất nhanh và cần được cập nhật liên tục. Sự hỗ trợ của hiệp hội quốc tế mang lại nhiều lợi ích đối với bác sĩ cũng như khách hàng.

Để được công nhận là thành viên hiệp hội, các bác sĩ phải tham dự các khóa học lý thuyết, thị phạm trong phòng mổ với các giáo sư hàng đầu tại Hàn Quốc để thực sự nắm vững những công nghệ mới. Ngoài ra, đứng trước các ca phẫu thuật phức tạp, chúng tôi còn nhận được nhiều bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc nhận xét, đánh giá, cho lời khuyên.

Thưa bác sĩ, hiện nay, bệnh nhân Việt Nam thường sử dụng những dịch vụ thẩm mỹ nào?Nguyễn Thành Vinh, 33 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội

Tiến sĩ Kang Kyoung Jin : Khách hàng Việt Nam thường có nhu cầu về thẩm mỹ mắt, mũi và nâng ngực. Một trong số những công nghệ thẩm mỹ mới được ưa chuộng hiện nay là nâng mũi S-line 4D, căng da 3D, cắt mí Plasma, nâng ngực Yline bằng túi Nano Chip...

Để thực hiện một ca phẫu thuật thẩm mỹ an toàn, bạn nên chọn những địa chỉ uy tín và tìm hiểu kỹ thông tin. Các ca phẫu thuật yêu cầu thời gian nghỉ dưỡng thích hợp, nếu không có điều kiện ở lại Hàn Quốc, bạn có thể tới Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam để được bác sĩ thăm khám và chăm sóc.

