Võ Hoàng Yến tìm lại hào quang từ tàn tro

Từng thành công ở tuổi đôi mươi, Võ Hoàng Yến sau đó mất tất cả vì scandal rồi trở lại đỉnh cao khi đã ngấp nghé 30.

Võ Hoàng Yến lần đầu được biết tới vào khoảng năm 2006, khi cô vào top 10 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Sau đó, vào năm 2008, Võ Hoàng Yến lần lượt giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam, rồi Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đây là những bước đệm vững chắc, giúp cô được khán giả quan tâm và có nhiều thăng tiến trong nghề mẫu.



Đỉnh cao sự nghiệp khi mới 21 tuổi



So với thế hệ người mẫu cùng thời, Võ Hoàng Yến tạo nên dấu ấn riêng với vẻ đẹp "Tây": gương mặt góc cạnh, chiều cao nổi trội 1,78m, thân hình quyến rũ.

Giữa dàn mẫu Ngọc Quyên, Vũ Thu Phương, Trang Trần..., Võ Hoàng Yến nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong các show diễn lớn nhỏ. Siêu mẫu sinh năm 1988 luôn là cái tên được lựa chọn ở những vị trí chủ chốt như first face (người mở màn) hay vedette.

Những khán giả hâm mộ Võ Hoàng Yến đánh giá, cô đạt đỉnh cao về sự nghiệp và nhan sắc là ở khoảng thời gian tham gia Miss Universe 2009. Mặc dù không đạt thành tích tại cuộc thi, khi trở về Võ Hoàng Yến vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả lẫn giới truyền thông. Khi đó, cô có được tất cả những vinh quang mà bất kỳ một chân dài nào cũng khao khát khi theo đuổi sự nghiệp người mẫu: Nhan sắc chín muồi, thân hình gợi cảm, góp mặt trong hầu hết show thời trang lớn, hình ảnh phủ đầy mặt báo...

Ở tuổi 21, Võ Hoàng Yến vươn lên thành một trong những vedette hàng đầu, nghiễm nhiên được ưu ái xếp catwalk ở những vị trí đẹp nhất. Không ít người dự đoán, Võ Hoàng Yến sẽ sớm "soán ngôi hậu" của vedette dày dặn kinh nghiệm Thanh Hằng.

Thế nhưng, "đời không như là mơ", chẳng được bao lâu Võ Hoàng Yến bỗng vướng hàng loạt thị phi, tên tuổi "tụt dốc không phanh", uy tín, hình ảnh giảm sút nghiêm trọng.

Gục ngã trước hàng loạt scandal

Năm 2013 Võ Hoàng Yến gặp tai nạn xe hơi kinh hoàng. Hình ảnh chiếc xe BMW của Yến lật ngửa, hư hỏng phần đầu sau khi đâm vào cây bên đường khiến người hâm mộ bị sốc. Dù siêu mẫu đã giãi bày rằng mình không phải là người điều khiển chiếc xe, có nhiều thông tin cho hay chính cô cầm lái trong tình trạng say xỉn. Sau đó, Võ Hoàng Yến bị cảnh sát giao thông phạt 10 triệu đồng vì gây tai nạn.



Tiếp đó, scandal đình đám nhất của nữ người mẫu có lẽ là nghi án "người thứ ba" phá vỡ hạnh phúc Cường Đôla - Hà Hồ. Năm 2015, Võ Hoàng Yến bị cho là có quan hệ mờ ám với vị đại gia khiến gia đình anh rạn nứt. Một thời gian sau, Võ Hoàng Yến chính thức lên tiếng khẳng định mình vô tội trong câu chuyện này. Cô tiết lộ từng gọi điện cho Hồ Ngọc Hà để giải thích cặn kẽ nhưng chưa bao giờ được hồi đáp. Đến tận bây giờ, thực hư về chuyện "tình tay ba" này vẫn chưa thực sự ngã ngũ.

Cùng khoảng thời gian vướng scandal tình ái, những hình ảnh được cho là Võ Hoàng Yến "đập đá" tràn lan trên mạng Internet. Nhiều người cho rằng siêu mẫu dùng tới chất kích thích để giảm cân. Cũng từ đây, tin đồ Võ Hoàng Yến "làm bạn" với chất gây nghiện được khán giả bàn tán xôn xao.



Trước sự bủa vây của hàng loạt scandal, Võ Hoàng Yến quyết định giã từ sự nghiệp người mẫu để chuyển sang làm DJ, song cô vẫn chừa cho mình đường lui: "Tôi đã tuyên bố rộng rãi về việc giải nghệ nhưng đối với tôi, không theo đuổi nghề mẫu nữa không có nghĩa là 'cắt hết'".

Năm 2016, Võ Hoàng Yến tập trung cải thiện vóc dáng để tìm cơ hội quay lại với sàn diễn và nỗ lực giành lại những gì đã mất. Tuy nhiên, mọi cố gắng của cô dường như chỉ là con số không. Cái tên Võ Hoàng Yến không còn tạo nên sức hút trước công chúng và các nhà thiết kế trong nước...

Tìm lại hào quang nhờ truyền hình thực tế

Năm 2017, sự khan hiếm giám khảo nữ trong các chương trình truyền hình thực tế đã cho Hoàng Yến một cơ hội mới. Cô nhận được lời mời tham gia Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars. Khi ban tổ chức công bố thành phần ban giám khảo, Võ Hoàng Yến nhận được nhiều bình luận không hay từ khán giả, còn giới thời trang tỏ ra hoài nghi.

Trở thành huấn luyện viên chuyên môn Next Top, Võ Hoàng Yến thị phạm hầu hết thử thách trong 11 tập. Cô vượt qua các thử thách một cách dễ dàng trước ánh mắt thán phục và vô số lời khen từ các thí sinh vốn là người mẫu chuyên nghiệp như Cao Thiên Trang, Thuỳ Dương, Kikki Lê... Sau chương trình này, Võ Hoàng Yến được đánh giá là cố vấn chuyên môn ấn tượng nhất trong tất cả mùa giải Vietnam’s Next Top Model.

Thành công của mùa giải All Stars giúp Võ Hoàng Yến có một lượng fan hùng hậu. Bản thân chân dài này cũng tự tin cho biết: "Tôi đã và đang lấy lại những gì thuộc về mình. Trải qua những biến cố, tôi biết mình là ai, đang đứng ở vị trí nào. Chắc chắn sẽ không có chuyện Võ Hoàng Yến ngủ quên trên chiến thắng một lần nữa. Tôi không để hào quang của mình vụt tắt một lần nữa".

Vietnam’s Next Top Model All Stars chính là "chuyến xe" mang Võ Hoàng Yến trở lại với ánh hào quang. Bởi sau đó, cô có hàng loạt những hoạt động để lại dấu ấn lớn trong làng mốt Việt: Nhận lời mời trở thành cố vấn chuyên môn tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, thể hiện khả năng catwalk tại Tuần lễ thời trang New York, trở thành vedette càn quét sàn runway tại Tuần lễ thời trang quốc Tế Việt Nam mùa Xuân/Hè 2017, Thu/Đông 2017 và hàng loạt fashion show của các nhà thiết kế Việt.

Thành công tiếp nối thành công đã giúp Võ Hoàng Yến nhận được lời mời tham gia The Face Việt Nam 2018. Cô được xem là nhân tố chính, người mang lại sự đặc sắc cho mùa giải năm nay nhờ vào tính bộc trực, luôn đề cao sự công bằng, sự tận tâm đối với các thí sinh và trên hết là kỹ năng, kinh nghiệm tốt bậc nhất.

Năm 2018, Võ Hoàng Yến được giới chuyên môn đánh giá là một trong những siêu mẫu có hoạt động tích cực, độ phủ sóng rộng và được khán giả quan tâm hàng đầu.



