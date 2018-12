Phạm Lịch - người thổi bùng phong trào 'Me too' ở Việt Nam

Nữ vũ công dũng cảm phơi bày mặt trái của showbiz và kêu gọi mọi người chung tay chống quấy rối, bạo hành tình dục.

Phạm Lịch bắt đầu sự nghiệp nhảy múa từ khi gia nhập vũ đoàn MTE do Mỹ Tâm quản lý. Tuy nhiên phải đến khi đoạt ngôi Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2015, cô mới được khán giả biết đến nhiều. Năm 2016 Phạm Lịch tiếp tục tham gia hai chương trình Thử thách người nổi tiếng và Hoán đổi, xuất sắc giành thêm hai giải quán quân. Ngoài vai trò thí sinh của các cuộc thi, Phạm Lịch còn đứng sau với vị trí biên đạo, giúp nhiều nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu. Cô đã dàn dựng bài thi cho thí sinh Ngọc Sơn, giúp anh giành chiến thắng tại Bước nhảy ngàn cân 2015 và là cộng sự uy tín của các nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Tâm, Hương Giang Idol, Soobin Hoàng Sơn...



Không chỉ có năng khiếu nhảy múa, Phạm Lịch còn muốn phấn đấu trở thành một ca sĩ. Cô tham gia chương trình Trời sinh một cặp là cuộc thi ca hát dành cho những người nổi tiếng. Tại sân chơi này, Phạm Lịch ghi dấu ấn với các bản cover: Người lạ ơi, Get out of my life, Chờ người nơi ấy... Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định, nếu nỗ lực và chăm chỉ rèn luyện, Phạm Lịch hoàn toàn có thể trở thành ca sĩ.



Biết tố cáo cũng không đi đến đâu vẫn phải lên tiếng

Từ cuộc thi Trời sinh một cặp, Phạm Lịch có dịp làm việc với rocker Phạm Anh Khoa. Họ kết hợp trong nhiều tuần thi và từng gây ấn tượng với các màn trình diễn đặc sắc, chỉn chu cả về phần nghe và nhìn. Tuy nhiên, phía sau cánh gà sân khấu, Phạm Lịch tiết lộ cô từng chịu nhiều ấm ức, khó xử và bức xúc vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp cũng như tác phong suồng sã, không chuẩn mực của bạn đồng hành.



Phạm Lịch thuộc đội của Phạm Anh Khoa trong chương trình "Trời sinh một cặp".

Tháng 4/2018, Phạm Lịch khiến công chúng bàng hoàng khi công khai lên tiếng tố cáo ca sĩ Phạm Anh Khoa gạ tình, có nhiều hành động vượt quá giới hạn của những đồng nghiệp, cộng sự. Ban đầu, cô bị nhiều người, đặc biệt là các fan của rocker nổi tiếng cho là cố tình tạo scandal để đánh bóng tên tuổi. Phía Phạm Anh Khoa lúc đầu phủ nhận, cho rằng bị Phạm Lịch lợi dụng tên tuổi. Khi được hỏi tại sao quyết định tố cáo chính người thầy của mình trong cuộc thi, Phạm Lịch nói: "Tôi mới bị quấy rối chứ chưa phải chịu hậu quả nghiêm trọng như các nạn nhân trong những vụ án hiếp dâm. Tôi cũng tự biết vụ việc của mình sẽ không đi đến đâu. Tuy vậy, tôi vẫn lên tiếng để cảnh báo mọi người về một thực trạng có thật trong làng giải trí Việt hiện nay".

Hành động của Phạm Lịch đã cổ vũ hàng loạt các nữ vũ công khác từng chung cảnh ngộ với cô lên tiếng. Cuối cùng, Phạm Anh Khoa phải thừa nhận, anh từng có những hành động, lời nói nhạy cảm, khiến người khác phái tổn thương. Rocker nổi tiếng bị chỉ trích gay gắt vì phát ngôn "Ở showbiz việc vỗ mông nhau là bình thường". Trước làn sóng phản đối dữ dội, Phạm Anh Khoa đã phải chính thức lên tiếng xin lỗi Phạm Lịch và một số nữ vũ công khác. Sau vụ việc của Phạm Lịch, phong trào Me too (chống quấy rối vào bạo hành tình dục) ở Việt Nam lan rộng, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo mọi người, đặc biệt là phụ nữ.