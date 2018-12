Kỳ Duyên từ 'hoa hậu scandal' thành biểu tượng thời trang

Hoa hậu VN 2014 thay đổi ngoạn mục về hình ảnh, phong cách sau 4 năm gia nhập showbiz.

Năm 2017, cô được mệnh danh là "Nữ hoàng vedette của năm" bởi liên tục xuất hiện tại vị trí quan trọng trong các show diễn của các nhà thiết kế đình đám như Đỗ Mạnh Cường, Thuỷ Nguyễn, Adrian Anh Tuấn, Lê Thanh Hoà... Từ những dấu ấn trong làng thời trang Việt, Kỳ Duyên còn được mời vào vai trò huấn luyện viên ở The Look . Nhưng để có được thành quả như ngày hôm nay, Kỳ Duyên đã có cả chặng đường dài để phấn đấu.

Ngay từ những giây phút đầu đăng quang, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã trở thành chủ đề tranh luận của công chúng, bởi chính ban giám khảo cũng đánh giá cô là viên ngọc thô, cần thời gian mài giũa để toả sáng. Nhan sắc của Kỳ Duyên luôn được đem ra so sánh với người đoạt giải các cuộc thi hoa hậu trong nước năm đó như Phạm Hương, Huyền My và Diễm Trang. Chủ đề về vẻ đẹp của hoa hậu Kỳ Duyên và á hậu Huyền My được bàn tán một cách sôi nổi và gây không ít áp lực cho tân hoa hậu.

Trong thời điểm "nước sôi, lửa bỏng", những bức ảnh của cô trong quá khứ liên tục bị công chúng "săn lùng", chia sẻ trên mạng cùng bình luận thiếu thiện cảm. Bên cạnh đó, clip phát biểu bằng tiếng Pháp không mấy trôi chảy của nữ sinh chuyên ngoại ngữ này cũng gây ra tranh luận không nhỏ trong cộng đồng mạng.

Khi câu chuyện về sắc vóc và học lực của 3 mỹ nhân Hoa hậu Việt Nam 2014 vừa tạm lắng. Kỳ Duyên lại tiếp tục gây huyên náo vì cách hành xử. Hoa hậu thường xuyên bị bắt gặp ở sân bay trong trang phục đẹp nhưng để bố mẹ xách đồ đi sau. Tại một sự kiện cô đã để mẹ nâng váy, trong khi mình tạo dáng trước ống kính.

Đến năm 2015, trong một lần xuất hiện trên truyền hình, hoa hậu gốc Nam Định khiến khán giả "hốt hoảng" bởi gương mặt khác lạ. Khuôn mặt sưng, cằm nhọn hơn so với lúc đăng quang là những đặc điểm công chúng nhận định về cô. Dù đưa ra lý do giảm cân vì ốm sốt nhưng lời giải thích này vẫn không thuyết phục dư luận.

Tiếp tục trong năm 2015, hình ảnh dáng ngủ kém duyên trên máy bay của cô trở thành đề tài bàn tán. Ngay sau đó, mẹ Kỳ Duyên đã giải thích lý do lịch trình làm việc dày đặc của con gái và gửi lời xin lỗi công chúng.

Đỉnh điểm vào năm 2016, Kỳ Duyên bị phát hiện hút thuốc lá trong quán cà phê. Khi biết có người quay phim, cô vội vàng giấu thuốc đi. Hành động này khiến công chúng phản ứng mạnh mẽ, nhiều người cho rằng đây là điều không nên đối với một hoa hậu – đại diện vẻ đẹp cho đất nước.

Tiếp đó, hàng loạt hình ảnh, clip ghi lại việc Kỳ Duyên say xỉn tại các tụ điểm giải trí, hút chất kích thích... liên tục bị ghi nhận. Thậm chí, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã đề ra phương án để xử lý hình ảnh của Kỳ Duyên.

Rũ bỏ tai tiếng để ngày càng nổi tiếng

Hàng loạt scandal những tưởng có thể nhấn chìm Kỳ Duyên. Nhưng người đẹp gốc Nam Định nhanh chóng thức tỉnh và tìm hướng đi mới để xây dựng hình ảnh và chiếm được cảm tình của công chúng. Thay vì biện minh cho những sai lầm trong quá khứ, Kỳ Duyên nỗ lực ở hiện tại để có được tương lai rực rỡ hơn. Hoa hậu nhanh chóng xoá bỏ được hình ảnh "hoa hậu sến sẩm" để trở thành một trong những biểu tượng thời trang đình đám trong nước.

Những ngày đầu đặt chân vào showbiz Việt, gu thời trang của Hoa hậu Việt Nam 2014 bị đánh giá thiếu tính thẩm mỹ, rườm rà thì giờ đây cô xuất hiện chỉn chu trong những bộ cánh được chăm chút kỹ lưỡng. Sự đầu tư về mặt trang phục, tối giản nhưng sang trọng đã khiến hình ảnh của Kỳ Duyên trở nên đẹp hơn. Thêm nữa, cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, cải thiện lối sống cũng như những hoạt động trong làng giải trí.



Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình tạo dựng hình tượng mới của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Bằng cách chăm chút cho việc ăn mặc và cập nhật xu hướng mới, Kỳ Duyên biến mình thành một fashionista chính hiệu.

Từ phong cách street style, Nguyễn Cao Kỳ Duyên khẳng định gu thời trang ngày càng thay đổi rõ nét. Người đẹp thể hiện khả năng "bắt trend" nhanh nhạy không kém các đàn chị như Hồ Ngọc Hà, Yến Trang, Phạm Thanh Hằng...

So với các "yêu nữ hàng hiệu" của showbiz Việt, Kỳ Duyên cũng không hề kém cạnh. Những món đồ vừa ra lò của các thương hiệu nổi tiếng đều được người đẹp "tậu về" để chăm chút cho hình ảnh. Chúng được mix-match khéo léo để thể hiện sự tinh tế chứ không đơn thuần "đắp hàng hiệu" để tỏ vẻ đẳng cấp.

Không chỉ là người dẫn đầu trên đường đua street style, Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn chiếm lĩnh sàn diễn thời trang khi liên tục đảm nhận vị trí vedette trong các show diễn hoành tráng.

Chính sự xuất hiện của Kỳ Duyên tại fashion show của Đỗ Mạnh Cường, Thuỷ Nguyễn, Adrian Anh Tuấn... đã biến hình ảnh người đẹp tai tiếng trở thành nàng mẫu có thái độ làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng người mẫu tốt. Cô liên tục được các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước "chọn mặt gửi vàng" trong các dự án thời trang uy tín và nổi bật.

Không dừng lại ở biểu tượng của một tín đồ thời trang, người dẫn đầu xu hướng, nữ hoàng vedette, Kỳ Duyên tiếp tục giúp mình "nâng level" khi xuất hiện trong vai trò giám khảo, huấn luyện viên ở các cuộc thi và chương trình truyền hình thực tế như The Look, Siêu mẫu Việt Nam 2018.

Đặc biệt, việc Kỳ Duyên ngồi "ghế nóng" cùng hai đàn chị Phạm Hương, Minh Tú tại The Look 2017 chứng tỏ vị thế, tài năng và thái độ làm việc chuyên nghiệp của người đẹp gốc Nam Định.

Bằng nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ của các cộng sự giàu kinh nghiệm, Kỳ Duyên dần tạo dựng hình ảnh của một hoa hậu hiện đại, năng động, thời thượng.