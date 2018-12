Dàn sao xuất hiện trong MV chính thức Ngôi sao của năm

MV 'Nàng' được tung ra sáng 13/12 có sự xuất hiện của hàng loạt mỹ nhân như Hương Giang, Đỗ Mỹ Linh, H'Hen Niê, Phương Oanh, Minh Tú...

Ban tổ chức Ngôi sao của năm 2018 vừa tung ra MV Nàng - bài hát chính thức của chương trình với sự xuất hiện của hàng loạt sao nữ đình đám thuộc nhiều lĩnh vực.

Ca khúc do nhóm The Sheep - gồm Hoàng Thống và Trang Hàn - thể hiện. Cặp song ca hòa giọng trên nền là hiệu ứng mapping những hình ảnh đẹp của 23 đề cử Ngôi sao của năm 2018 thuộc 5 hạng mục. Nếu như Kỳ Duyên, Lan Khuê, Minh Tú và Võ Hoàng Yến đại diện cho những sao nữ thành công trong lĩnh vực thời trang thì Phương Oanh, Thu Quỳnh, Lan Phương, Thanh Hương, Thanh Tú là những gương mặt nổi bật ở mảng phim ảnh. Lĩnh vực âm nhạc có sự tham gia của những ca sĩ đình đám trong năm 2018 như Tóc Tiên, Bảo Anh, Vũ Cát Tường, Hiền Hồ, Hoà Minzy. Trong khi đó, Hương Giang, Phạm Lịch, Đỗ Mỹ Linh và H'Hen Niê xuất hiện như biểu tượng cho vẻ đẹp nhân ái.

Bên cạnh các mỹ nhân đình đám của showbiz, MV Nàng còn chứa đựng hình ảnh của những nữ vận động viên tiêu biểu trong năm 2018 như Bùi Thị Thu Thảo, Dương Thuý Vi, Nguyễn Thị Loan, Quách Thị Lan và đội rowing nữ Việt Nam. Họ đại diện cho những người phụ nữ thành công thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng.

Dàn sao người đẹp xuất hiện trong MV 'Ngôi sao của năm' MV 'Nàng' Nàng do nhạc sĩ Hoàng Thống sáng tác, ca ngợi vẻ đẹp bên trong của người phụ nữ, trong đó có sự bản lĩnh, ý chí và niềm tin vào bản thân. Ca khúc gây ấn tượng bởi lời ca dung dị cùng giai điệu nhẹ nhàng: "Em à, thời gian đâu có quay lại/ Em à đời em như đóa hoa/ Em à vậy nên em chớ e ngại/ Em à, cứ vui, thế thôi".

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác ca khúc này, nhạc sĩ Hoàng Thống cho biết chính mục đích tôn vinh những sao nữ trẻ kiên định theo đuổi đam mê toả sáng cùng lời nhắn nhủ đến phái nữ hãy thêm tự tin, yêu bản thân để làm đẹp cho mình và làm đẹp cho cuộc sống của chương trình Ngôi sao của năm đã thôi thúc anh viết nên Nàng.

Hoàng Thống trên sân khấu Sing My Song 2018.

Hoàng Thống được khán giả biết tới sau khi tham gia chương trình Sing My Song - Bài hát hay nhất. Sau khi xuất hiện trong tập 3 của mùa thi 2018, anh lập tức được các huấn luyện viên chú ý với sáng tác Ngôi nhà vắng tênh khi sử dụng chất nhạc R&B để nói về nạn bạo lực gia đình. Không chỉ có khả năng sáng tác, Hoàng Thống còn ghi điểm bởi giọng hát mượt mà, phong thái biểu diễn tự tin. Trước đó, Hoàng Thống từng gặt hái thành công khi tham gia một cuộc thi hát online do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Giáng Son và ca sĩ Trần Thu Hà làm giám khảo. Ngoài công việc sáng tác, Hoàng Thống còn là trưởng nhóm nhạc The Sheep.

Ngôi sao của năm 2018 là chương trình bình chọn những sao nữ trẻ có thành tích, hoạt động nổi bật trong năm. Các đề cử được chia thành 5 hạng mục: Ngôi sao Thời trang, Ngôi sao Âm nhạc, Ngôi sao Phim ảnh, Ngôi sao Thể thao và Ngôi sao vì cộng đồng. Độc giả bình chọn cho gương mặt mình yêu thích nhất ở mỗi hạng mục thông qua tài khoản mạng xã hội hoặc tin nhắn SMS, từ ngày 23/11/2018 đến 12h00 ngày 19/12/2018. Lễ trao giải diễn ra lúc 18h thứ tư ngày 19/12/2018 tại TP HCM. Tài trợ vàng: Viện thẩm mỹ Lavender. Tài trợ bạc: Trung tâm thể dục thể hình California Fitness & Yoga.