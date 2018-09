Xóa tàn nhang với laser vi bào

Tàn nhang là những nốt nhỏ li ti như đầu tăm, màu nâu nhạt và đậm dần theo thời gian, phân bổ thành từng đám, tập trung nhiều ở vùng dưới mắt, 2 má, trên sống mũi, thái dương.

Tàn nhang thường xuất hiện ở những người có làn da đẹp, khô, trắng và mỏng mịn. Triệu chứng này thường do 2 nguyên nhân chính: di truyền và do tác động của ánh nắng. Ngoài ra, một số phụ nữ trong thời gian mang thai cũng xuất hiện tình trạng này, sau khi sinh sẽ giảm đi đáng kể. Và nguyên nhân cuối cùng là do quá trình lột tẩy da nhiều lần, da bị bắt nắng, yếu và xuất hiện tàn nhang.

Laser vi bào là công nghệ tiên tiến đến từ Hàn Quốc. Phương thức phát xung chủ động với độ xung tiêu chuẩn vàng cực ngắn 5ns. Chất lượng tia sáng laser Top HAT được FDA, CE cho phép sử dụng tại Mỹ, châu Âu và khu vực châu Á.

Hình ảnh so sánh tia Top HAT so với các loại tia laser khác, điểm điều trị được nhắm đến rõ, không ảnh hưởng tới các mô lành xung quanh.

Quy trình xóa tàn nhang bằng công nghệ Laser vi bào chỉ trong 20 phút, khách hàng vừa được loại bỏ những đốm nâu xấu xí, vừa được cải thiện trẻ hóa làn da tối đa về sắc tố. Một số ưu điểm của công nghệ được kể đến như: có thể giúp xử lý sắc tố từ vi bào nhỏ nhất; sử dụng Top HAT, không tích nhiệt dưới da. Bước sóng đa năng, kết hợp trẻ hóa và thu nhỏ lỗ chân lông trong một liệu trình. Thời gian trị liệu ngắn từ 10 phút đến 15 phút. Cam kết trị tàn nhang tận gốc mà không cần uống thuốc. Không để lại sẹo, thâm, nốt bạch tố, không đau đớn, không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Cam kết da đẹp hơn, mịn sáng đồng nhất sau trị liệu. Chi phí thấp chỉ từ 3 triệu đồng.

Senta Medi là trung tâm thẩm mỹ tại Hà Nội sử dụng công nghệ Laser vi bào trong trị liệu tàn nhang tận gốc không tái phát, kết hợp với liệu trình Laser toning trẻ hóa, thu nhỏ lỗ chân lông thô và đồng nhất sắc tố. Công nghệ Laser vi bào Pastelle là một trong 2 công nghệ laser của Hàn Quốc được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ, được chứng nhận bởi FDA và CE.

Hình ảnh khách hàng sau trị liệu một lần bằng Laser vi bào.

Quy trình chữa tàn nhang từ một đến 3 lần, khách hàng không những được xóa sạch tàn nhang mà còn được trẻ hóa da từ bên trong, tăng sinh collagen để giúp se khít lỗ chân lông, sáng hồng hào và tươi mới.

Lưu ý: trước khi điều trị từ 10 đến 15 ngày, khách hàng không nên tẩy da chết hay các dùng các sản phẩm lột tẩy trên da để đạt hiệu quả và độ an toàn. Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 30/11, Senta Medi ưu đãi 20% cho khách đăng ký tư vấn và sử dụng công nghệ Laser Pastelle vi bào tại đây.

Liên hệ: Trung tâm trẻ hóa da Senta Medi - Top 100 thẩm mỹ viện và spa uy tín tại Việt Nam 2014

Số 2, ngõ 52 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: (04) 37227555.

Website:http://senta.com.vn hoặc Email:info@senta.com.vn; YM: senta_medi

Fanpage:https://www.facebook.com/Senta.com.vn?ref=hl

(Nguồn: Trung tâm trẻ hóa da Senta Medi)