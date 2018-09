Xóa tàn nhang bằng huyết tương

Những đốm tàn nhang loang lổ, xấu xí sẽ được xóa mờ tận gốc bằng chính tế bào huyết tương của người được điều trị.

Tàn nhang là một trong bệnh lý tổn thương thường gặp nhất ở làn da với biểu hiện là những đốm nhỏ màu nâu, bằng phẳng, xuất hiện rải rác hoặc tập trung thành từng mảng trên da. Nghiên cứu cho thấy, tàn nhang hình thành do những sắc tố melamin sẫm màu, tập trung lại thành từng vùng từ sâu dưới da. Một trong những lý do làm xuất hiện tàn nhang là lão hóa, sự rối loạn của các sắc tố da. Do đó, việc điều trị tàn nhang ở tuổi trung niên được chuyên khoa da liễu đánh giá là bệnh lý khó chữa dứt điểm nếu chỉ áp dụng các phương pháp thông thường.

Do di truyền, khí hậu, phụ nữ tại các nước châu Âu và Mỹ gặp tình trạng tàn nhang rất phổ biến, các công nghệ trị tàn nhang tại đây rất được chú trọng đầu tư nghiên cứu, phát triển. Trong đó, công nghệ PRP - Platelet Rich Plasma (Trích ly huyết tương giàu tiểu cầu) là giải pháp phổ biến, được nhiều bác sĩ và khách hàng lựa chọn. Tại Việt Nam, tỷ lệ người bị tàn nhang khá lớn, nhu cầu điều trị ngày càng cao, các bác sĩ tại Dencos Luxury đã tiến hành nghiên cứu và đầu tư chuyển giao công nghệ PRP.

Những đốm tàn nhang sậm màu, xấu xí làm mất đi vẻ đẹp của làn da.

PRP được tạo ra bằng cách loại bỏ bớt hồng cầu, bạch cầu, đồng thời trích lọc tiểu cầu từ tế bào huyết tương của chính người được điều trị. Nồng độ tiểu cầu lúc này sẽ đạt mức ít nhất 1 triệu tiểu cầu trên micro lít máu, cao gấp từ 5 đến 7 lần tỷ lệ trong máu bình thường. Trong PRP chứa rất nhiều các yếu tố tăng trưởng, protein quan trọng, đặc biệt liên quan đến sự tái sinh của các mô bị thương tổn. Các nhân tố phát triển có trong PRP đóng vai trò trong điều trị trẻ hoá da thẩm mỹ, phục hồi hư tổn, tái tạo, làm lành tổ chức, điều hòa việc sản xuất collagen, kích thích phát triển nguyên bào sợi, tế bào biểu mô, tạo chất nền, từ đó làm tái sinh các mô bị hư hại, thay đổi sắc tố da từ sâu bên trong.

Công nghệ điều trị tàn nhang bằng PRP đảm bảo tính an toàn, vô trùng và không mang lại cảm giác đau đớn, khó chịu cho khách hàng.

Sau một vài liệu trình tiêm kết hợp laser hoặc dùng lăn kim để đưa PRP vào bên trong da, các đốm tàn nhang sẽ dần dần mờ đi, quá trình lão hóa cũng được ngăn chặn đáng kể, làn da mịn màng, hồng hào một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, PRP còn có khả năng làm mờ các nếp nhăn, se khít lỗ chân lông, hỗ trợ làm đầy sẹo, căng chắc da, thích hợp với làn da lão hóa của người trung niên. Công nghệ này cũng được chứng minh là an toàn, không gây ra biến chứng.

Điều trị tàn nhang bằng PRP còn sở hữu các ưu điểm khác như: quy trình thực hiện nhẹ nhàng, không đau đớn, không xâm lấn, không để lại sẹo; cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho da, dưỡng da, giữ ẩm, tăng sức đề kháng của da; đảm bảo hiệu quả, duy trì lâu dài; không mất nhiều thời gian và vất vả kiêng khem trong ăn uống, chăm sóc.

Việc tự dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc trị tàn nhang tại các cơ sở không uy tín có thể gây nhiều tổn thương nặng nề cho làn da. Các bác sĩ chuyên khoa tại Dencos Luxury sẽ tư vấn miễn phí cho mọi khách hàng để xác định đúng tình trạng bệnh lý và đề ra cách chữa trị hiệu quả, khoa học. Xem chi tiết công nghệ tại đây.

Sau từ 2 đến 3 lần thực hiện bổ sung PRP, các đốm tàn nhang đã mờ hẳn, làn da lấy lại vẻ mịn màng, trẻ trung.

Chiến dịch nhan sắc tháng Eva - Nâng niu làn da một nửa thế giới

Dencos Luxury hiện tổ chức chiến dịch đẩy mạnh chăm sóc, điều trị da chuyên sâu cho phái đẹp. Chiến dịch diễn ra dưới sự tư vấn trực tiếp và thực hiện bởi các bác sĩ hàng đầu với công nghệ căng da - trẻ hóa, trị nám, mụn, sẹo, dưỡng trắng da toàn thân… Khách hàng sẽ được tặng kèm bộ mỹ phẩm chăm sóc da phù hợp với liệu trình điều trị da của mình. Chiến dịch được phát động, phối hợp tài trợ bởi Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury cùng Tập đoàn mỹ phẩm cao cấp Caregen - Hàn Quốc, diễn ra từ 1/3 đến hết 31/3. Xem chi tiết tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836 559 - 561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. Điện thoại: 08 3838 8836 - 08 6652 7999.

135 - 137 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04 730 888 36 - 0902 8888 36.

227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. Điện thoại: 064 355 4855.

Website: http://dencosluxury.com.

Facebook: thammyviendencos.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury)