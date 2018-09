Xóa tan mặc cảm mắt sụp mí

Đôi mắt là điểm nhấn, tôn lên nét đẹp cho khuôn mặt. Tuy nhiên, nhiều người gặp tình trạng mắt mất cân đối, bên to, bên nhỏ gây mất tự tin trong giáo tiếp.

Khi đến thăm khám tại Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc, Hoàng My (Bến Tre) mặc cảm vì đôi mắt của mình, cô cho biết: “Từ lúc còn nhỏ, mắt tôi đã bị tình trạng hai mắt không đều, một bên mắt nhỏ và mắt còn lại nhìn cũng không đẹp. Tôi thường bị bạn bè trêu chọc về vấn đề này. Mặc cảm về đôi mắt ngày càng lớn khi phải giao tiếp với nhiều người, tôi luôn cảm giác họ chú ý rất nhiều về đôi mắt của mình".

Hình ảnh Hoàng My trước mổ: mắt bên trái bị sụp mi, mắt bên phải lõm sâu làm cho gương mặt trông không tự nhiên.

Sau khi thăm khám cẩn thận, Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc nhận định đây là một trường hợp điển hình của sụp mi bẩm sinh với mắt bên phải sụp mi rất rõ và mắt bên trái bị lõm vào do thiếu hụt mô mỡ. Từ nhận định trên, thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo quyết định chọn phương pháp phẫu thuật mắt to kết hợp với cấy mỡ hốc mắt sâu để giải quyết tình trạng này. Bác sĩ cho biết: “Có nhiều nguyên nhân gây sụp mi nhưng tựu chung có hai nhóm nguyên nhân chính là sụp mi bẩm sinh và sụp mi mắc phải thường gặp sau phẫu thuật hoặc chấn thương vùng mắt. Để khắc phục tình trạng này, phẫu thuật mắt to là một trong những lựa chọn tốt”.

Theo các chuyên gia Hàn Quốc nhận định phẫu thuật mắt to là một trong bốn phẫu thuật có độ khó cao bao gồm phẫu thuật mắt to, bấm mí mắt to, cấy mỡ hốc mắt sâu và phẫu thuật Midface. Nguyên tắc của phẫu thuật mắt to là làm mắt nở to tròn và dài ra thông qua tác động vào cấu trúc sâu ở vùng mắt như cơ nâng mi trên và cơ Muller.

Để có thể thực hiện tốt phẫu thuật mắt to, ngoài việc nắm vững cấu trúc giải phẫu vùng mắt, kỹ năng phẫu thuật tốt, dụng cụ chuyên dùng của Hàn Quốc, còn đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật phải kiên nhẫn và tỉ mỉ như khi thực hiện một tác phẩm nghệ thuật. Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo luôn tâm niệm câu nói của tiến sĩ, bác sĩ Tae Joo Ahn, một trong những chuyên gia nổi tiếng Hàn Quốc về phẫu thuật mắt to: “Bạn phải có một niềm đam mê cháy bỏng về phẫu thuật mắt, đến khi nào đôi mắt thật sự ngấm vào máu của bạn, nằm ngủ bạn cũng có thể mơ thấy nó thì khi đó bạn mới có thể thực hiện tốt phẫu thuật mắt to”.

Hình ảnh Hoàng My sau khi được thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo, trực tiếp thực hiện phẫu thuật mắt to kết hợp cấy mỡ hốc mắt sâu. Sau mổ: hai mí rõ, cân đối, mắt to tròn và dài, hốc mắt đầy đặn làm cho gương mặt trông xinh tươi hẳn

Với trường hợp của Hoàng My, thời gian phẫu thuật 3 giờ đồng hồ tưởng chừng như quá dài nhưng thật ra là cả một quá trình làm việc nghiêm túc không ngừng nghỉ. Từ việc lấy mô bì mỡ để chuẩn bị cho cấy mỡ hốc mắt sâu, đến việc đo vẽ, phẫu tích chuẩn bị vùng cấy mỡ, thực hiện phẫu thuật mắt to, cân chỉnh cho đều đặn và cân đối hai bên. Công đoạn cuối cùng là cấy mỡ vào phần hốc mắt đã được chuẩn bị. Trong suốt quá trình phẫu thuật Hoàng My vẫn tỉnh táo, điều quan trọng là cô không có cảm giác đau và rất yên tâm khi có thể cùng trao đổi với bác sĩ Hảo về tình trạng mắt của mình.

Hình ảnh Hoàng My trước và sau phẫu thuật.

Sau khi phẫu thuật, Hoàng My ngạc nhiên trước sự thay đổi tích cực của bản thân. Cô hài lòng khi xóa tan được nỗi mặc cảm bấy lâu. Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo chia sẻ ông hạnh phúc khi được chứng kiến sự hài lòng của khách hàng và những người xung quanh họ.

Để tri ân đến các khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ, Viện Thẩm Mỹ Mắt Ngọc dành tặng 100 phiếu tri ân khách hàng giảm 20% phí dịch vụ cho 100 khách hàng liên hệ sớm đến hết ngày 31/12.

