Xóa sẹo, trẻ hóa da an toàn với Venus Vivia Bl15

Công nghệ điều trị sẹo rỗ không xấm lấn, cung cấp bởi hệ thống Belas Spa nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng và các ngôi sao nổi tiếng.

Công nghệ an toàn, đa tác dụng với làn da.

Sau khi xuất hiện tại Việt Nam, công nghệ được nhiều ngôi sao như Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương, Ngọc Lan, Lê Phương và hàng nghìn khách hàng trong cả nước trải nghiệm. Đây là công nghệ xoá sẹo, trẻ hoá da mới, hiện đại, có tác dụng nhanh, an toàn với da.

Venus Viva BL15 là phương pháp điều trị sẹo rỗ không xâm lấn với tia năng lượng mạnh, đa tác dụng như trẻ hoá da, làm mờ thâm nám… Kết hợp cùng công nghệ smart scan giúp nâng cao hiệu quả điều trị.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc là một trong nhiều sao Việt sử dụng công nghệ Venus Viva BL15 để điều trị tình trạng sẹo rỗ và lỗ chân lông to.

Trong khi các công nghệ Fractional Laser chỉ tích hợp một công nghệ laser thì Venus Viva điều trị sẹo, trẻ hoá da độc đáo với 2 đầu cơ chế hoạt động: Fractional RF & Smartscan chuyên điều trị sẹo, rạn da, thu nhỏ lỗ chân lông và Diamond Polar chuyên về trẻ hoá da, giảm nếp nhăn mang tới hiệu quả điều trị kép trong một lần điều trị

Với công nghệ Smartscan quét thông minh giúp điều trị chính xác đến từng milimet, ngoài các vùng da lớn như trán, má, cằm, Venus Viva B15 còn tác động tới từng khu vực nhỏ như khoé mắt, chân mày…

Diễn viên Ngọc Lan đang sử dụng dịch vụ thu nhỏ lỗ chân lông, xoá nhăn bằng công nghệ Venus Viva tại Belas.

Là phương pháp tái tạo da mới, Venus Viva BL15 không gây hại khi điều trị sẹo mới hay sẹo lâu năm, làn da không bị làm mỏng, không xâm lấn như các công nghệ siêu mài mòn khác. Ngoài ra, khách hàng sẽ có cảm giác dễ chịu do vùng da được điều trị không bị tổn thương. Phương pháp này còn tăng tính an toàn cho khách hàng do kích thước điểm chiều của chân pin cực nhỏ nên năng lượng xâm nhập vào da sâu hơn, ít đau, ít gây tổn thương, đồng thời nhanh chóng lột tẩy và cùng lúc tái tạo bề mặt da. Da mau lành nên không gây tác dụng phụ kể cả làn da nhạy cảm.

Một trị liệu xoá sẹo bằng Venus thường kéo dài trung bình 2-5 lần với hiệu quả tương đương từ 8 đến 10 lần điều trị với các công nghệ khác.

