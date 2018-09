Xóa nọng cằm, tạo mặt Vline theo 'tỷ lệ vàng' sau 30 phút

Trẻ hóa công nghệ cao giúp chị em tuổi trung niên rũ bỏ tình trạng béo mặt, nọng cằm to, chảy xệ để sở hữu khuôn mặt Vline thanh thoát.

Theo thạc sĩ, bác sĩ da liễu Diệp Xuân Thanh của Saigon Smile Spa, phụ nữ bước vào tuổi trung niên, hàm lượng collagen bị suy giảm, các cơ ít sử dụng thường bị teo lại, các protein tạo keo dưới da mất đi khiến độ đàn hồi giảm, cơ mặt bị chảy xệ, da nhão và chùng, tạo thành ngấn. Lượng mỡ thừa dễ tích tụ ở vùng cằm, cổ, gây ra hiện tượng hai cằm. Điều này khiến gương mặt chị em trở nên già nua, chảy xệ và nặng nề, lộ rõ nét thô.

Đường hàm Vline, hai bên mặt cân xứng, không bị lệch được coi là một trong những tiêu chí để đánh giá tỷ lệ vàng trên khuôn mặt.

Ở tuổi 52, người đẹp Kỳ Duyên được nhiều chị em ngưỡng mộ bởi tài năng và vẻ xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Nhưng ít ai biết, nữ MC cũng có nhiều "điểm chết" trên gương mặt với vùng nọng cằm chùng nhão, hai bên hàm chảy xệ khiến gương mặt nặng nề, kém thanh thoát. Ngoài ra, nửa mặt bên phải của Kỳ Duyên chảy xệ hơn bên trái, khiến khuôn mặt bị lệch, thiếu cân đối.

Để có khuôn mặt cân đối, trẻ trung như hiện nay, nữ MC đã trải nghiệm Ultherapy - công nghệ thon gọn mặt được FDA Mỹ chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả tương đương phẫu thuật thẩm mỹ. Với phương pháp này, lượng sóng siêu âm có thể xuyên sâu vào tầng sản sinh nhiều collagen nhất, sau đó phát năng lượng chính xác ở nhiệt độ 60-70 độ C (mức nhiệt giúp collagen được tái tạo và sinh mới tốt nhất), từ đó tăng cường độ đàn hồi và săn chắc, giúp vùng da mặt căng bóng, đường nét gương mặt rõ ràng hơn.

Sau một lần điều trị, cơ mặt của Kỳ Duyên đã săn chắc hơn. Người đẹp cho biết, phương pháp này còn giúp tái tạo collagen, kéo căng làn da để đường quai hàm rõ, thon gọn và cân đối, đồng thời làm se khít lỗ chân lông, cho làn da sáng mịn.

Không bị nọng cằm to, chảy xệ do lão hóa tuổi tác, nhà thiết kế Kỳ Anh Trang (33 tuổi) lại gặp tình trạng này do bẩm sinh. "Trước đây, khuôn mặt của tôi có phần quai hàm khá thô, nên nhìn tổng thể mặt rất to. Mặt khác, do thường xuyên ngủ lệch về bên phải, nhai cũng chủ yếu ở hàm bên phải nên mặt tôi bị lệch hẳn sang một bên. Mỗi khi chụp hình, tôi phải xõa tóc che bớt mặt, hoặc chỉ dám nghiêng góc trái", nhà thiết kế chia sẻ.

Sau lần theo dõi livestream của Kỳ Duyên, Anh Trang đã tìm đến phương pháp làm đẹp như nữ MC. Cô cho biết: "Nửa mặt sau khi làm đã thấy rõ sự thon gọn, đường viền hàm rõ hơn, cằm Vline khác hẳn với nửa mặt chưa làm". Giờ đây, Anh Trang đã tự tin khoe "góc nghiêng thần thánh" ở cả hai bên mặt.

Tương tự như MC Kỳ Duyên, ca sĩ Hoa Trần bắt đầu xuất hiện nọng cằm chảy xệ khiến gương mặt trở nên già nua khi bước vào tuổi 30. Sau nhiều lần tìm hiểu, người đẹp cũng tìm đến Saigon Smile Spa với lý do "đơn vị này chuyển giao công nghệ từ hãng Ultherapy của Mỹ, các trị liệu đều do bác sĩ chuyên môn tay nghề cao trực tiếp thực hiện".

Theo bác sĩ Vũ Ngọc Quý - người trị liệu cho nữ ca sĩ, công nghệ Ultherapy sử dụng năng lượng siêu âm hội tụ tác động tới lớp cơ mặt ở vị trí 4,5mm có thể khiến các cơ chùng nhão co rút ngay, từ đó có tác dụng nâng cơ và đưa quai hàm trở về vị trí thon gọn ban đầu.

Tại Việt Nam, Ultherapy giúp tan mỡ má, xóa nọng cằm, tạo hàm Vline, đồng thời chữa sụp mí, nâng cung mày, xóa nhăn mắt, rãnh mũi má, khóe miệng cho nhiều nghệ sĩ Việt như: MC Kỳ Duyên, diễn viên Lã Thanh Huyền, Minh Hương, NSƯT Thu Hiền, Việt Hoàn, ca sĩ Nhật Thủy…

