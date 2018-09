Xóa nhăn, tạo mặt V-line hai trong một

Công nghệ trẻ hóa da Collagen 4D là bí quyết của các chuyên gia thẩm mỹ giúp bạn kéo dài và duy trì làn da tươi trẻ, căng mịn.

Theo nhận định của các chuyên gia chống lão hóa tại Viện thẩm mỹ Dencos Luxury, ngành thẩm mỹ trẻ hóa da luôn nhấn mạnh vào yếu tố an toàn, chống xâm lấn, gạt bỏ sự can thiệp nguy hiểm của dao kéo. Khi tính an toàn được đảm bảo, hiệu quả sẽ được nâng cao và đảm bảo hơn gấp nhiều lần. Dựa trên tiêu chí này, công nghệ trẻ hóa da không phẫu thuật Collagen 4D trở thành ứng dụng trị liệu lão hóa da được yêu thích tại Dencos Luxury. Công nghệ tích hợp nhiều hiệu quả trẻ hóa nổi bật chỉ trong một liệu trình điều trị đơn giản, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian.

Nụ cười tươi tắn và rạng ngời khó che giấu được những nếp nhăn, sự chảy xệ của làn da lão hóa.

Xóa mờ và hạn chế sự trầm trọng của nếp nhăn

Hiệu quả đầu tiên công nghệ này mang lại là xóa mờ nếp nhăn, thư giãn những nếp gấp lão hóa của làn da bị sụt lún, đứt gãy. Hiệu quả của phương pháp có thể giống như việc sử dụng hoạt chất thẩm mỹ làm tê liệt và ức chế nếp nhăn. Tuy nhiên, về mặt cơ chế, Collagen 4D mang nhiều ưu điểm nổi bật bởi khả năng làm giãn nếp nhăn dựa trên tác động căng da sinh học an toàn, không khiến khuôn mặt bị cứng đơ và mất tự nhiên. Những sợi sinh học siêu nhỏ và dưỡng chất khi được cấy sâu vào dưới vùng da lão hóa sẽ tạo thành mạng lưới kéo căng làn da, giải phóng những nếp collagen đứt gãy. Đồng thời sợi collagen sinh học giúp kích thích sự tái sinh, bổ sung chất nền, làm đầy các vùng sụt lún, tái tạo làn da căng mịn, tươi trẻ.

Công nghệ Collagen 4D là bí quyết trẻ hóa da đặc biệt của đạo diễn, diễn viên Việt Trinh tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury.

Với tác động này, chỉ sau một lần điều trị, những nếp nhăn lão hóa trên da sẽ được cải thiện rõ rệt: nếp nhăn mảnh, nhỏ biến mất, nếp nhăn sâu mờ đi và được làm đầy dần, về lâu dài sẽ được cải thiện từ 80 đến 85%. Đồng thời, làn da tươi trẻ được duy trì trong một thời gian dài hơn trước khi những nếp nhăn mới tái xuất (10-15 năm).

Nâng cơ, săn chắc da và giảm mức độ chảy xệ

Bên cạnh tác dụng xóa mờ nếp nhăn, Collagen 4D còn mang lại hiệu quả nâng cơ, giúp da săn chắc, tăng độ đàn hồi. Những vùng da bị chảy xệ do lão hóa nhờ tác dụng kéo căng của mạng lưới sinh học sẽ nhanh chóng được phục hồi và tái tạo, đặc biệt là vùng da chảy xệ ở khu vực má, rãnh mũi miệng và đường viền hàm.

Vẻ đẹp tươi trẻ, bất chấp tuổi tác của Việt Trinh sau khi áp dụng công nghệ trẻ hóa da Collagen 4D.

Nhờ tác dụng nâng cơ và làm săn chắc các bó cơ, khu vực đường viền khuôn mặt sẽ trở nên thon gọn nhanh chóng. Không cần can thiệp đến phẫu thuật cắt gọt xương hàm đau đớn, bạn vẫn sẽ sở hữu khuôn mặt có đường nét V-line.

Với ưu điểm là quá trình điều trị không xâm lấn, không có tác động phẫu thuật đau đớn, công nghệ Collagen 4D được chứng minh đem lại nhiều hiệu quả bất ngờ. Sau một lần điều trị làn da và đường nét khuôn mặt của bạn sẽ được trẻ lại đến gần 10 tuổi với thời gian duy trì từ 5 đến 10 năm. Công nghệ này cũng là bí quyết trẻ hóa da đặc biệt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Việt Trinh, Anh Thư, Thanh Thúy… Xem thêm tại đây.

