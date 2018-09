Xóa nhăn an toàn và hiệu quả với Dysport

Cười, nheo mày, nhăn mắt và thậm chí cử động nhai có thể gây ra một trong những dấu hiệu của tuổi tác là nếp nhăn.

Chúng có thể khiến bạn trông mệt mỏi hoặc thậm chí trông giận dữ trong khi bạn đang thoải mái. Một trong những dược phẩm tác dụng nhanh chóng và an toàn để loại bỏ nếp nhăn có thể kể đến Botulinum Toxin.

Theo Bác sĩ Xuân Hùng, Giám đốc trung tâm thẩm mỹ Xuân Hùng: “Tiêm xóa nhăn với Dysport (dược phẩm với thành phần Botulinum Toxin) là tiến trình điều trị đơn giản, hiệu quả, không phẫu thuật, giúp thư giãn cơ vùng mặt từ đó làm giảm và xóa đi những nếp nhăn trên khuôn mặt, tìm lại vẻ trẻ trung trên khuôn mặt bạn”.

Bác sĩ Xuân Hùng.

Dysport với hoạt chất Botulinum Toxin Type A có nguồn gốc từ vi khuẩn, đã được ứng dụng trong thẩm mỹ hơn 20 năm, trên 70 quốc gia. Tiêm Dysport sẽ có tác dụng ngăn ngừa dẫn truyền thần kinh cơ, làm giảm sự co cơ do đó sẽ làm mất các nếp nhăn do sự co cơ gây ra, còn gọi là nếp nhăn động. Dysport có hiệu quả tốt trong điều trị nếp nhăn giữa trán, giữa 2 cung mày, vết chân chim, nếp nhăn quanh miệng, vùng cổ. Hiệu quả của Botulinum Toxin A còn tùy thuộc vào mức độ lão hóa của da, mức độ trầm trọng của các nếp nhăn.

Các tiến trình thẩm mỹ với Dysport.

Dysport có thể kết hợp với các tiến trình điều trị da khác để có thể đạt kết quả thẩm mỹ tốt hơn. Sự kết hợp với liệu trình therapy thậm chí có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành những đường và nếp nhăn mới.

Ngoài tiến trình điều trị nếp nhăn, Dysport còn được ứng dụng để nâng cung mày, thon gọn khuôn mặt, và điều trị chứng tăng tiết mồ hôi. Theo thống kê của Hội thẩm mỹ thế giới ISAPS trong năm 2011, 2012, tiêm xóa nhăn với Dysport là tiến trình được điều trị nhiều trên thế giới bởi tính an toàn, hiệu quả, và nhanh chóng.

Kết quả điều trị vết chân chim, và nếp nhăn cổ với Dysport.

Dysport được nghiên cứu và phát triển tại Vương quốc Anh bởi Tập đoàn Ipsen (Pháp) từ những năm 1990, và đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm FDA chứng thực vào năm 2009 dựa trên những nghiên cứu về sự an toàn và hiệu quả. Phương pháp này được thực hiện trên 817 bệnh nhân tại hơn 26 trung tâm thẩm mỹ tại Mỹ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian tác động của Dysport là khoảng một ngày sau khi tiêm và thời gian kéo dài đến 6 tháng, tức là thời gian tác động sớm hơn và kéo dài lâu hơn so với các dược phẩm Botulinum Toxin khác.

Tại Việt Nam, Dysport là một trong 2 sản phẩm với thành phần Botulinum toxin được Bộ Y tế Việt Nam chứng nhận an toàn và hiệu quả trong thẩm mỹ xóa nhăn.

