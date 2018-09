Xóa mụn, vết thâm bằng tinh chất hạnh nhân

Sau Tết là thời điểm khiến nhiều bạn gái cảm thấy lo lắng bởi làn da khô sạm, nổi nhiều mụn vì những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng hay những món ăn cổ truyền nhiều dầu mỡ, cay, nóng.

Công nghệ trị mụn Anti-Acne xuất xứ từ Pháp sử dụng tinh dầu hạnh nhân là một trong những phương pháp trị mụn hiện đại. Đây là giải pháp loại trừ tận gốc các loại mụn đầu đen, mụn trứng cá, mụn mủ, mụn bọc… Mặt khác, tinh dầu hạnh nhân giúp làm giảm các tổn thương và tiêu diệt mụn nhanh chóng. Đồng thời, dưỡng chất flayonicds trong hạnh nhân có tác dụng chống lão hóa, bảo vệ các tế bào trong cơ thể, phục hồi và tái tạo tế bào mới, cải thiện cấu trúc bề mặt da, làm da sáng mịn.

Trong hạnh nhân có nhiều chất sợi, vitamin E, magie, flayonoids, protein, potassium, sắt, magnesium, selenium, niacin… Đây là nguồn dưỡng chất dồi dào nuôi dưỡng làn da. Vitamin E là hợp chất chống oxy hóa, chống gốc tự do, giảm sắc tố melanin giúp cải thiện làn da trắng sáng hơn. Trong khi đó, Potassium giúp hệ thống tuần hoàn máu hoạt động tốt hơn, tăng cường quá trình trao đổi chất trong các mạch máu, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong. Mặt khác, tinh chất flayonoids có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa da, làn da sáng mịn hơn. Hợp chất Selenium, Niacin trong hạnh nhân là loại khoáng chất hiếm, nhiều dinh dưỡng. Chất Selenium giúp bảo vệ các tế bào da tránh tổn thương do gốc tự do, làn da trở nên hồng hào, tươi tắn, loại bỏ tàn nhang, rám da, làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn. Đồng thời, Niacin (Vitamin B3) hấp thụ nhanh vào da, tốt cho việc chống lão hóa, làm trắng da và các vấn đề liên quan đến mụn. Hợp chất này còn làm tăng tỷ lệ tái tạo tế bào da, làm phẳng các nếp nhăn, tăng độ ẩm cho da, trẻ hóa làn da, giúp khôi phục lại sự tươi sáng cho da.

Tinh dầu hạnh nhân kết hợp với ánh sáng từ tia điện tím tác động trực tiếp vào tuyến bã nhờn, ngăn chặn việc bài tiết tuyến nhờn, giảm tình trạng viêm nhiễn, từ đó ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của mụn. Đây là công nghệ tác động ánh sáng trực tiếp vào vùng bị mụn, kích thích hoạt động của các hạch bạch huyết trọng điểm, giảm viêm nhiễm, loại bỏ cồi mụn, điều tiết tuyến dầu nhờn, ngăn ngừa khả năng tái phát mụn. Mặt khác, công nghệ Oxy tươi được đưa vào phân tử nước thẩm thấu tận tầng sâu của tế bào, làm sạch nang lông, tuyến nhờn, mang lại hiệu quả tuyệt đối trong việc loại bỏ nhân cồi mụn.

Ưu điểm của công nghệ này là không xâm lấn, không gây kích ứng da, hiệu quả ngay lần đầu điều trị mà không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng. Công nghệ có thể: điều trị mụn tận gốc, tăng độ săn chắc; kháng viêm, giảm sưng, ngăn ngừa tái phát mụn; làm sáng da, bảo vệ da khỏi tia cực tím gây hại; tái tạo tế bào da, cải thiện nếp nhăn. Xem thêm chi tiết về công nghệ tại đây.

Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Viện thẩm mỹ Khơ Thị áp dụng chương trình "Nâng tầm vẻ đẹp Việt" với ưu đãi sử dụng dịch vụ mới giá thử nghiệm. Cụ thể:

Giảm mỡ bụng D-OtesalycoolII giá ưu đãi còn 32 triệu đồng.

Tắm trắng thượng lưu giá: 2,5 triệu đồng. (Giá niêm yết: 3,8 triệu đồng).

Tắm trắng da mặt tinh chất nọc rắn Cobra giá: 3 triệu đồng. (Giá niêm yết: 4,2 triệu đồng).

Xóa mụn tinh chất hạnh nhân giá: 2,5 triệu đồng. (Giá niêm yết: 3,5 triệu đồng).

Tặng ngay 5 triệu đồng khi nâng mũi S line, 7 triệu đồng khi hút mỡ bụng Cavi-lipo, nâng ngực nội soi, 3 triệu đồng khi tiêm mũi và cằm. Đặc biệt giảm 40% tất cả gói liệu trình trong hai ngày 7 và 8/3.

