Xóa mờ quầng thâm, làm tan bọng mắt

Ngoài trường hợp bẩm sinh, di truyền, bọng mắt và quầng thâm là tình trạng bệnh lý dễ dàng xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Chị Hoàng Mai (nhân viên thiết kế đồ họa) cho biết: “Do tính chất công việc phải làm đêm thường xuyên, ngồi máy tính cả ngày, uống cà phê nhiều để tỉnh táo nên đôi mắt của tôi lúc nào cũng lờ đờ, thiếu sức sống. Sáng nào mắt cũng bị thâm quầng đen xì và hai bọng mắt nổi lên rất to. Tôi cũng thử đắp dưa leo, khoai tây, nước đá rồi nhưng vẫn không cải thiện được bao nhiêu".

Cô Hồng Thúy (47 tuổi) cũng chia sẻ trước đây cô không bị bọng mắt, không có quầng thâm, đôi mắt rất sáng rõ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cô bắt đầu thấy mắt kém dần đi, vết chân chim xuất hiện rõ và túi mỡ dưới mắt lớn dần lên. Cô mua đủ loại mỹ phẩm để giảm bọng mắt nhưng không có hiệu quả.

Túi mỡ thừa và quầng thâm khiến cho đôi mắt kém linh hoạt, thiếu sức sống.

Giải pháp trị bọng mắt và quầng thâm

Chia sẻ về tình trạng bọng mắt và quầng thâm của chị Mai và cô Thúy, bác sĩ Đỗ Thị Hồng Loan, Giám đốc Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury cho biết: “Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng bọng mắt và quầng thâm. Có thể do di truyền, do bệnh lý bẩm sinh hoặc cơ thể bị rối loạn, dễ tích nước, tích mỡ và độc tố. Một số trường hợp khác thường bị bọng mắt, quầng thâm do chế độ ăn uống thiếu chất dinh dưỡng, thường xuyên thiếu ngủ và mệt mỏi. Tuổi tác cao cũng khiến các mô vùng mắt bị phá hủy, tạo điều kiện tích trữ mỡ và độc tố, gây ra tình trạng bọng mắt”.

Bác sĩ Hồng Loan cho biết, da vùng mắt vốn yếu và mỏng nên cần lưu ý cân nhắc cẩn thận trước mỗi phương pháp điều trị. Với trường hợp bị bọng mắt hoặc quầng thâm nhẹ, cách đơn giản là sử dụng các phương pháp tự nhiên để cải thiện như dưa leo, khoai tây, muối, lá bạc hà, trà túi lọc. Lâu dài hơn, chị em có thể sử dụng mỹ phẩm để dưỡng da vùng mắt, giảm sự tác động của quá trình lão hóa. Tuy nhiên, nếu bọng mắt và quầng thâm đã bị nặng và khó điều trị, các giải pháp thẩm mỹ công nghệ cao là đáng cân nhắc. Hiện nay trong thẩm mỹ có phương pháp điều trị mỡ bọng mắt bằng cách phẫu thuật hoặc không phẫu thuật. Nếu lo lắng về việc phẫu thuật, chị em có thể áp dụng giải pháp không phẫu thuật bằng hoạt chất sinh học, như công nghệ Eye Peptide tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury.

Công nghệ Eye Peptide tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury với sự hoạt động của các chuỗi peptide có tác dụng điều trị túi mỡ và quầng thâm vùng mắt hiệu quả và an toàn.

Eye Peptide là liệu trình điều trị phân giải túi mỡ và trẻ hóa da vùng mắt dựa trên tác dụng của quá trình sinh hoá tự nhiên trong cơ thể theo vòng hoạt động của các chuỗi peptide sinh học như Tripeptide-41 (CG-Lipoxyn), Oligopetide-61 (CG-Cellsolin), Nonapeptide-18 (CG-Fomade), Oligopeptide-73 (CG-EPG). Các chuỗi peptide đặc biệt này đóng vai trò kích thích tác dụng của các chuỗi peptide hiện hữu tự nhiên trong cơ thể, từ đó làm tăng tác dụng phân giải túi mỡ thừa, tăng cường hoạt động của hệ thống tuần hoàn vi mạch quanh vùng hốc mắt nhằm giảm túi mỡ, săn chắc da và giảm thâm quầng mắt.

Bọng mỡ và quầng thâm vùng mắt được cải thiện rõ rệt sau khoảng 3 lần điều trị.

Hiệu quả của công nghệ Eye Peptide: giảm túi mỡ dưới vùng da mắt và ngăn chặn tình trạng tích tụ mỡ lâu dài; làm sáng, loại bỏ quầng thâm và săn chắc da nhạy cảm quanh vùng mắt; tăng lượng collagen, elestin, laminin, hyaluronic, tạo bộ khung nâng đỡ bề mặt da vững chắc, tái tạo và phục hồi toàn bộ cấu trúc da vùng mắt; sửa chữa, tái tạo các mô cơ xung quanh vùng hốc mắt, hỗ trợ phân giải chất béo, tăng tuần hoàn vùng quanh mắt, giảm nếp nhăn li ti dưới mắt; chỉ sau khoảng 3 lần thực hiện, hiệu quả điều trị bọng mắt và quầng thâm vùng mắt sẽ đạt từ 70% đến 90%, giúp cải thiện nhanh chóng tình trạng xuống cấp và tái tạo sự tươi trẻ, rạng ngời của “cửa sổ tâm hồn”. Xem thêm tại đây.

