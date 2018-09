Xóa đi mặc cảm mắt trợn

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo đã giải quyết nhiều tình trạng khuyết điểm mắt khác nhau trong suốt 20 năm làm thẩm mỹ, giúp bệnh nhân vượt qua mặc cảm.

Trở lại Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc kiểm tra mắt sau hai ngày phẫu thuật, chị Ngọc Dung (40 tuổi) vui mừng khi đôi mắt đã bình thường. Hai năm trước, ca phẫu thuật hỏng đã để lại hậu quả nặng nề khiến mắt phải của chị bị trợn. Trong khi đó, mắt trái lại bị lõm với phần mí trên rất to, mất tự nhiên. Chính vì vậy mà suốt thời gian qua, chị luôn mặc cảm với khuyết điểm trên gương mặt mình. Chị không phẫu thuật thêm lần nữa vì lại sợ “tiền mất, tật mang”. Trải qua ca phẫu thuật tại Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc qua đôi bàn tay của thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo, chị Dung tâm sự: “Khi bác Hảo mổ, tôi cảm nhận được tâm huyết và lòng say mê của bác sĩ. Điều này giúp những người bệnh như chúng tôi tự tin hơn rất nhiều".

Hình ảnh chị Ngọc Dung trước mổ, mắt phải trợn rất nhiều, mắt trái lõm sâu, mí to làm cho gương mặt trông mất tự nhiên.

Trong phẫu thuật mắt, điều quan trọng là bác sĩ phải đánh giá đúng nguyên nhân và tìm giải pháp cải thiện đúng. Với đôi mắt chị Dung, thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo lựa chọn phương pháp khá khó và phức tạp là phẫu thuật mắt to, kết hợp với cấy mỡ hốc mắt sâu. Theo bác sĩ Hảo, phẫu thuật mắt to không chỉ có tác dụng làm mắt to ra mà còn thông qua tác động vào cơ nâng mi trên, cơ Muller để giảm độ trợn, chỉnh hai mắt to đều nhau, cân đối. Đồng thời, việc cấy mỡ hốc mắt sâu giúp giải quyết tình trạng lõm mắt bên trái.

Hình ảnh 2 ngày sau mổ của chị Ngọc Dung do thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo trực tiếp thực hiện. Mắt phải không còn bị trợn, hai mắt đều đặn cân đối trông rất tự nhiên.

Phẫu thuật mắt to là một trong những phương pháp phẫu thuật khó trong thẩm mỹ mắt. Để kết quả phẫu thuật tốt, tự nhiên, bác sĩ thẩm mỹ phải đảm bảo nhiều điều kiện. Bác sĩ phải hiểu thật rõ cấu trúc giải phẫu của mắt như cấu trúc ở tầng sâu như cơ nâng mi trên, cơ Muller; phải có dụng cụ, chỉ chuyên dùng cho phẫu thuật mắt to và một nền tảng kinh nghiệm dày dặn. Bởi lẽ các cấu trúc ở lớp sâu vùng mắt cực mỏng, đòi hỏi bác sĩ phải thao tác thật nhẹ nhàng, tinh tế và kiên nhẫn. Ngoài ra, bác sĩ thực hiện phẫu thuật phải có đôi bàn tay khéo léo và cảm nhận về mắt thật tốt. Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo luôn tâm đắc câu nói của tiến sĩ, bác sĩ Tae Joo Ahn, chuyên gia phẫu thuật mắt to của Hàn Quốc: "Bạn phải có một niềm đam mê cháy bỏng về phẫu thuật mắt, đến khi nào đôi mắt thật sự ngấm vào máu của bạn, nằm ngủ bạn cũng có thể mơ thấy nó thì khi đó bạn mới có thể thực hiện tốt phẫu thuật mắt to”.

Hình ảnh trước và sau mổ 2 ngày của chị Ngọc Dung.

Để mắt có thể đóng mở nhịp nhàng là sự vận hành của cả hệ thống cơ mắt bên trong. Trong đó cơ Muller là một cơ ngắn được điều khiển bởi các dây thần kinh giao cảm. Khi chúng ta tỉnh táo, cơ Muller căng hơn, giúp nâng mí mắt và ngược lại khi mệt mỏi hay buồn ngủ, nó được nới lỏng để mí có thể sụp xuống, giúp chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn.

Đôi mắt là một trong những bộ phận quan trọng của cơ thể. Đây luôn là điểm ấn tượng, chú ý khi chúng ta trò chuyện, giao tiếp với người xung quanh. Hiểu được tầm quan trọng ấy, thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo luôn đắn đo, suy nghĩ làm thế nào để cải thiện khuyết điểm, lấy lại sự tin cho khách hàng. Vì vậy, bác sĩ không hiếm khi phải vận dụng nhiều phương pháp mới cho ra một đôi mắt đẹp. Việc áp dụng nhiều động tác trên một vùng phẫu thuật không hề dễ dàng.

Chia sẻ về phương pháp cấy mỡ hốc mắt sâu, bác sĩ Hảo cho biết: “Nhìn vào đôi mắt trước phẫu thuật, dễ thấy mắt trái của chị Dung bị lõm sâu, ít khi có trường hợp hai mắt quá khác biệt như vậy. Vì vậy, tôi chọn giải pháp cấy mỡ hốc mắt sâu, lấy mỡ tự thân bổ sung vào chỗ thiếu là giải pháp đúng giúp làm đầy phần bầu mắt. Hình ảnh sau mổ hai ngày cho thấy hai mắt đều tự nhiên, cân đối, không còn tình trạng trợn. Tôi rất hạnh phúc khi thấy khách hàng của mình hài lòng”.

