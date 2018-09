Xinh đẹp hơn với khuôn mặt V-line

Những đường nét mềm mại, nữ tính ở khuôn mặt V-line giúp bạn nổi bật, thu hút hơn.

Ảnh hưởng từ văn hóa Hàn Quốc, mặt V-line đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, nhưng có nhiều nguyên nhân khiến khuôn mặt người Á Đông bị “lệch chuẩn” V-line như: di truyền, cấu trúc xương, tai nạn hoặc do tích tụ mỡ thừa. Nếu khuôn mặt bị mất đường nét V-line do quá béo hoặc nọng cằm, bạn cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống, cắt giảm năng lượng, áp dụng một số bài tập giảm béo cho vùng mặt và cằm. Ngược lại, nếu khuôn mặt bị thô cứng, góc cạnh do yếu tố di truyền, cấu trúc xương, bạn cần phải suy nghĩ đến các phương pháp thẩm mỹ để có khuôn mặt V-line mong muốn.

Gương mặt V-line dáng quả trứng được nhiều người yêu thích.

Ba bước tạo mặt V-line trong 60 phút

Với sự phát triển của ngành thẩm mỹ hiện đại, các phương pháp tác động nhẹ nhàng, ít xâm lấn đang dần thay thế cho phẫu thuật thẩm mỹ. Để đáp ứng nhu cầu tạo mặt V-line, không cần can thiệp phẫu thuật, không đau đớn và hiệu quả nhanh, bạn có thể tìm hiểu công nghệ tạo khuôn mặt đẹp không phẫu thuật chỉ trong 60 phút của Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury.



Công nghệ này gồm 3 bước chính:

Bước 1 - Chỉnh sửa dáng cằm: Để chỉnh sửa vùng cằm bớt thô, vuông hoặc thấp, ngắn, các bác sĩ sẽ sử dụng hoạt chất filler – một chất làm đầy không vĩnh viễn, an toàn trong thẩm mỹ, làm đầy mô để tiêm nhẹ vào cằm. Filler sẽ đổ đầy các mô rỗng, định dáng và giúp chiếc cằm ngắn, lẹm trở nên đầy đặn, thon nhọn và dài hơn để tạo ra một điểm hội tụ chuẩn dưới đáy của chữ V.

Ba bước sở hữu khuôn mặt V-line không cần phẫu thuật.

Bước 2 - Thu gọn cơ cắn: Để tạo ra độ nghiêng thu hẹp về đáy của chữ V, bạn sẽ được chỉnh sửa vùng góc hàm. Lúc này bác sĩ sẽ sử dụng toxin- một hoạt chất an toàn trong thẩm mỹ nội khoa, tiêm trực tiếp vào vùng cơ cắn để giúp cơ thư giãn, làm mềm đường nét thô cứng và thu gọn phần mô mềm của góc hàm, tạo ra khuôn mặt V-line với độ thon gọn, quyến rũ mà không cần tác động đến xương.

Bước 3 - Nâng cơ, trẻ hóa da: Để hoàn thiện khuôn mặt V-line, bạn sẽ được trải nghiệm liệu trình cấy bổ sung collagen để trẻ hóa da, nâng cơ. Những sợi collagen khi được cấy vào dưới da mặt sẽ tạo thành mạng lưới nâng đỡ cấu trúc collagen, elastin bị đứt gãy, tăng lưu lượng máu nuôi dưỡng, kích thích tăng sinh mao mạch, tăng cường vi tuần hoàn, lớp mô hạt và nguyên bào, giúp làn da căng mịn, giảm nếp nhăn. Đồng thời hiệu quả làm co các bó cơ của sợi collagen, giúp những đường nét V-line tạo thành cơ bản trước đó được “vào nếp”, định hình hoàn chỉnh hơn.

Khuôn mặt V-line chuẩn đẹp như cô nàng xinh đẹp, cá tính Sandara Park (2NE1).

Ưu điểm của công nghệ: gương mặt tạo được đường nét V-line thanh tú, quyến rũ, tự nhiên nhờ filler và toxin; làn da lão hóa được căng đầy, mịn màng và trẻ ra đến 10 tuổi nhờ sợi collagen; quá trình điều trị không phẫu thuật, không xâm lấn nên không gây chảy máu và đau đớn; không để lại sẹo, không có biến chứng; không ảnh hưởng đến biểu cảm tự nhiên của khuôn mặt; không tốn thời gian nghỉ dưỡng.

Nếu như phương pháp phẫu thuật gọt hàm, gọt cằm tác động đến xương bằng dao kéo gây đau đớn, công nghệ tạo mặt V-line không phẫu thuật chỉ tác động đến phần cơ mềm, ít xâm lấn, không gây tổn thương nguy hiểm, không gây ám ảnh thẩm mỹ. Chỉ sau 60 phút, bạn sẽ sở hữu khuôn mặt tươi trẻ với đường nét V-line thanh tú, nữ tính. Xem thêm chi tiết tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836. 559 - 561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 38388836 - 08 66527999.

227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. ĐT: 064 3554855 - 0982159258.

Website: dencosluxury.com

Facebook: thammyviendencos

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)