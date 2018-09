Vòng 1 xấu xí của sao sau khi phẫu thuật

Theo thạc sĩ, bác sĩ Lê Hữu Điền, phẫu thuật nâng ngực không an toàn là nguyên nhân gây ra tai biến trong quá trình thực hiện, nhiễm trùng vết mổ dẫn đến hoại tử phía trong. Ngoài ra còn có một số hệ quả khác như:

- Do sự tính toán sai về kích thước ngực, dẫn đến đặt túi quá to hoặc sai vị trí đặt khiến ngực bị lệch mất thẩm mỹ.

- Biến chứng do gây mê: sốc phản vệ.

- Biến chứng sau phẫu thuật có thể có: chảy máu, nhiễm trùng, sưng nề, bầm tím, sẹo xấu...



Phẫu thuật nâng ngực được thực hiện cho khách hàng trên 18 tuổi và có đủ điều kiện sức khỏe. Bác sĩ Lê Hữu Điền khuyên các chị em nên thực hiện phẫu thuật nâng ngực tại bệnh viện có phòng mổ đạt tiêu chuẩn vô khuẩn, vô trùng, có hệ thống máy gây mê, monitor theo dõi, hệ thống cung cấp oxy… và các phương tiện hỗ trợ hồi sức cấp cứu khác khi có tai biến xảy ra. Với nâng ngực, bên cạnh bác sĩ thẩm mỹ còn phải có đội ngũ y bác sĩ chuyên môn, đặc biệt là bác sỹ gây mê. Chất liệu nâng ngực nên dùng của các hãng uy tín và có phiếu bảo hành trọn đời trên toàn cầu kèm theo.