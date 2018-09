Vitamin C - quà tặng cho làn da phái đẹp

Trong vô vàn cách làm đẹp khác nhau, sử dụng Vitamin C được ưa chuộng bởi tác dụng, hiệu quả điều trị cao.

Nguồn thông tin vô tận trên internet giúp phái đẹp dễ dàng tiếp cận với các phương pháp chăm sóc sắc đẹp mới mẻ. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho chị em gặp khó khăn khi phải xử lý nhiều kiến thức, không biết chính xác ưu - nhược điểm của từng phương pháp. Vitamin C được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ làm đẹp, nhưng không phải ai cũng hiểu hết được tác dụng của nó.

Tác dụng của Vitamin C

Khoa học đã chứng minh Vitamin C có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị các khiếm khuyết da như: duy trì vẻ đẹp và gia tăng tuần hoàn máu, lấy đi oxy gen hoạt hóa, phòng tránh lão hóa da; cải thiện tình trạng sạm da, làm mờ đốm nâu và vết nám: ngăn hình thành và làm mờ sắc tố melanin; điều trị da bị tổn thương do tác hại của ánh nắng; điều trị sẹo lõm hoặc tái tạo da sau quá trình bị mụn, hỗ trợ hình thành sợi collagen, tạo độ đàn hồi và săn chắc cho da; ức chế tăng tiết nhờn, se nhỏ lỗ chân lông. Nếu thiếu Vitamin C lỗ chân lông sẽ dầy sừng, da dễ bị bầm, chảy máu, giảm khả năng liền sẹo của vết thương.

Bổ sung Vitamin C đúng cách

Vitamin C được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ làm đẹp cho phụ nữ. Tuy nhiên, không phải tất cả các chiết xuất Vitamin C đều đem lại những công dụng như trên. Người sử dụng cần lưu ý phân biệt Vitamin C nguyên chất và chiết xuất Vitamin C được sử dụng trong mỹ phẩm thông thường. Vitamin C chỉ phát huy tác dụng điều trị các khiếm khuyết của làn da khi được điều chế với hàm lượng cao, vận chuyển vào sâu lớp đáy thượng bì. Tuy nhiên, đặc tính của Vitamin C nguyên chất không ổn định, khó thẩm thấu và dễ bị phân hủy.

Do đó, Vitamin C nguyên chất với hàm lượng cao thường chỉ được ứng dụng trong công nghệ điện chuyển ion Vitamin C. Phương pháp này đem lại hiệu quả nhanh nhưng chi phí khá cao, có thể gây ra tác dụng phụ và phụ thuộc vào bác sĩ điều trị.

Quà tặng cho làn da phái đẹp

Dung dịch mờ sẹo và vết thâm Acnes C10 có công thức đặc biệt chứa 10% Vitamin C nguyên chất. Với Ethoxydiglycol giúp vận chuyển Vitamin C tiếp cận lớp đáy thượng bì để phát huy tác dụng tăng tạo collagen, giúp liên kết collagen trở nên vững chắc, các khoảng lõm trên da dần được lấp đầy. Bên cạnh đó, Vitamin C giúp ngăn ngừa sự hình thành và làm mờ các vết thâm. Ngoài ra, Vitamin C được kết hợp với thành phần K giúp Vitamin C ổn định, khó bị phân hủy. Lọ đựng làm bằng nguyên liệu đặc biệt, giảm thiểu tối đa tác hại của ánh nắng vào dung dịch bên trong.

(Nguồn: Công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam)