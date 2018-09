Vitamin C - con dao hai lưỡi của tắm trắng

Được coi là 'thần dược' giúp làm trắng da, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, vitamin C có thể sẽ gây tác dụng 'phản chủ'.

Theo bác sĩ Vương Thế Bích Thanh (giảng viên trường Đại học Y dược TP HCM) - bác sĩ da liễu tại Saigon Smile Spa, vitamin C là một hoạt chất quan trọng giúp làm sáng da. Tia cực tím từ ánh nắng mặt trời tác động đến da khiến hắc tố (melanin) gia tăng bất thường (gọi là quá trình oxy hóa), gây nên các vết thâm sạm, nám da… Vitamin C có khả năng chống lại quá trình oxy hóa ấy, bảo vệ da khỏi ảnh hưởng xấu của tia cực tím… Nó cũng là chất ức chế tyrosinase, mà tyrosinase là chất cần thiết cho quá trình tổng hợp hắc tố, việc ức chế tyrosinase có tác dụng làm giảm hắc tố, từ đó làm trắng sáng da.

Chính bởi tác dụng này nên vitamin C được coi là “thần dược” làm trắng da. Tuy nhiên, nếu bổ sung vitamin C vào cơ thể không hợp lý, sẽ gây ra những nguy hiểm khôn lường. Mức bổ sung vitamin C an toàn cho da được hạn chế tối đa không vượt quá 20%. Sử dụng Vitamin C quá liều kéo dài sẽ gây ra dị ứng, bệnh sỏi đường tiết niệu...

Vitamin C được coi là “thần dược” làm trắng da.

Cũng theo các bác sĩ, vitamin C chỉ được bổ sung theo đường uống và thoa trên da. Tuy nhiên, để thúc đẩy nhanh quá trình làm trắng da, nhiều nơi đã áp dụng cách đưa vitamin C vào thẳng tĩnh mạch. Đây là phương pháp nguy hiểm, bởi có thể làm tan máu, giảm độ bền của hồng cầu, hoặc bị sốc phản vệ…

Thẩm mỹ hiện đại đang đi theo xu hướng tự nhiên và an toàn. Trong đó, các công nghệ làm đẹp đến từ Nhật Bản luôn được đánh giá như biểu tượng của tính nhân văn. Để làm trắng sáng da nhanh chóng trong “hành lang” an toàn, các nhà khoa học đã áp dụng công nghệ Nano vào mặt nạ vitamin C trong phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản. Nano là những phân tử có kích thước nhỏ (chỉ bằng 1/2.000 lỗ nang lông), nên giúp vitamin C dễ dàng len lỏi vào các tế bào da. Theo các chuyên gia, công nghệ Nano giúp tăng độ thẩm thấu vitamin C vào da gấp 1.000 lần so với phương pháp thoa bôi thông thường.

Ca sĩ Lưu Hương Giang tắm trắng Takano Nhật Bản theo tư vấn của bác sĩ để có làn da trắng nõn tự nhiên trong chương trình The Voice Kids 2013.

Chính vì khả năng thẩm thấu của vitamin C công nghệ Nano vào da cao, nên nồng độ vitamin C trong phương pháp này được sử dụng dưới 20%, đảm bảo an toàn cho da, không gây ra nguy cơ tác dụng phụ nào.

Sau 5-10 buổi tắm trắng Takano Nhật Bản, bạn sẽ có làn da trắng hồng sáng mịn, khỏe mạnh, sức đề kháng của da được tăng cường để chống lại ảnh hưởng của tia cực tím. Để tắm trắng an toàn, bạn có thể tham khảo thêm phương pháp tắm trắng theo lời khuyên của bác sĩ tại đây.

Với hiệu quả vượt trội, tính an toàn được đảm bảo tối ưu, phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản của Saigon Smile Spa đã vinh dự được khách hàng cả nước bình chọn đạt Cup Tin&Dùng cho “Dịch vụ làm trắng da tốt nhất” 2013.

Tắm trắng Takano Nhật Bản được bình chọn là “Dịch vụ làm trắng da tốt nhất” 2013.

Mừng Giáng sinh 2013, phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản được giảm giá 20% (tương đương từ 3-6 triệu đồng tương ứng liệu trình 5-10 buổi) từ nay đến hết 31/12 tại Hệ thống Saigon Smile Spa. Chi tiết mời xem tại đây.

(Nguồn: Hệ thống Saigon Smile Spa)