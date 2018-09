Vết bỏng bô xe máy và cách loại bỏ

New Spectra với 4 loại bước sóng tác động đặc hiệu vào lớp sắc tố melanin làm phá vỡ, chia nhỏ và loại bỏ hoàn toàn sẹo.

Em có đôi chân khá đẹp nên em rất thích mặc váy nhưng từ hai năm nay, bắp chân em có vết sẹo thâm do bỏng ống bô xe máy. Vì thế, em không dám mặc váy nữa. Xin hỏi có cách nào giúp em được không? (Thanh Thảo).

Đôi chân có sẹo sẽ khiến các bạn gái cảm thấy mất tự tin khi mặc trang phục ngắn.

Bỏng bô xe máy là một tai nạn khá thường gặp và hậu quả "khó chịu" nhất là sẹo thâm. Sẹo thâm vùng bắp chân tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại là lý do gây nên sự tự ti của phụ nữ khi mặc váy. Đây là tình trạng tăng sắc tố tạm thời hoặc vĩnh viễn tại vùng bỏng do nhiệt, tổn thương thuộc nhóm bệnh tăng sắc tố sau viêm. Bỏng tại lớp dưới da vùng sẹo có sự tập trung của sắc tố đen (melanin), các sắc tố này có kích thước lớn hơn và tập trung với số lượng nhiều hơn so với vùng da bình thường, các sắc tố có thể tồn tại vĩnh viễn tại sẹo nếu không được điều trị.

Việc trị liệu chính là phá vỡ hoặc loại bỏ các sắc tố đen này. Để loại bỏ được lớp sắc tố melanin (vốn nằm phía dưới của da) cần tác động đủ mạnh và đủ sâu đến tận lớp dưới của da, vì thế, các biện pháp trị liệu như mỹ phẩm hay thuốc bôi thường không có hiệu quả. Công nghệ Laser YAG Q-Switched cao cấp thế hệ mới nhất - New Spectra với 4 loại bước sóng tác động đặc hiệu vào lớp sắc tố melanin làm phá vỡ, chia nhỏ và loại bỏ hoàn toàn chúng. Laser chỉ tác dụng đặc hiệu vào sắc tố đen mà da vùng điều trị không hề bị tổn thương. Kết quả là sẹo thâm hoàn toàn bị loại bỏ mà không ảnh hưởng đến làn da.

Tuy nhiên, sẹo thâm sau bỏng bô thường không đồng đều, cùng một thương tổn sẹo, có chỗ thâm nhiều, có chỗ thâm ít. Vì thế, chìa khóa trong điều trị sẹo thâm bỏng bô là tính toán phác đồ điều trị chuẩn xác, những vùng thâm nhiều cần được "triệt tiêu" với năng lượng và bước sóng khác vùng thâm ít. Nếu điều trị không chính xác, sẹo thâm không những không đỡ mà còn có thể thâm nhiều hơn hoặc loang lổ. Bạn nên đến những cơ sở điều trị có bác sĩ chuyên khoa, đúng chuyên ngành để đạt hiệu quả như mong muốn. Liệu trình điều trị thông thường 2-3 lần chiếu laser, khoảng cách giữa 2 lần điều trị 4-6 tuần.

