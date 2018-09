Vẻ đẹp của cô gái 'tút' từ A đến Z

Để có được nhan sắc của người phụ nữ, Hoàng My phải đấu tranh và vượt qua nhiều ca phẫu thuật lớn.

Chặng đường tìm lại vẻ đẹp chưa bao giờ dễ dàng, nhưng việc lựa chọn địa chỉ tin cậy giúp cô có được hình hài như mong muốn.

Hoàng My vốn là một chàng trai tên Lương Hoàng Thân nhưng từ khi còn nhỏ My đã hiểu mình là một phụ nữ. Qua một người bạn, Hoàng My gặp được chị Thu Hoài - giám đốc thẩm mỹ viện Khơ Thị. Chị Thu Hoài đã tư vấn cho My tạo hình thẩm mỹ ở Việt Nam trước khi sang Thái chuyển giới, bởi chất lượng tương đương, mà giá cả rẻ hơn nhiều lần.

Hình ảnh Hoàng My sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Hoàng My được bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh - chuyên gia tạo hình thẩm mỹ viện Khơ Thị, tư vấn kỹ càng về các chương trinh phẫu thuật làm đẹp khuôn mặt.

Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh cho biết, cô chỉ cần điều chỉnh lại những chi tiết “thô” như phẫu thuật cắt mí mắt, nâng mũi S-Line và gọt bớt góc hàm là sẽ có một gương mặt nữ tính.

Hình ảnh trước và sau của Hoàng My.

"Mặt khác bởi Hoàng My có lượng hoocmon nữ trong cơ thể khá cao, nên vóc dáng cô cũng mềm mại chứ không quá thô như nam giới. Cô chỉ cần nâng ngực và cắt trái khế cổ, thân hình sẽ giống như con gái" - bác sĩ Thạnh cho biết thêm

Vẻ đẹp hiện tại của Hoàng My.

Tất cả những chương trình phẫu thuật thẩm mỹ tại Khơ Thị đều được thực hiện tại bệnh viện uy tín, có đầy đủ thiết bị y tế với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Từ nay đến 30/4, Viện thẩm mỹ Khơ Thị thực hiện chương trình khuyến mãi với các gói giảm giá: triệt lông - tắm trắng, tắm trắng - tảo silic giảm tới 45%. Đặc biệt, khách hàng được giảm 50% chương trình giảm cân cao cấp D-Otesalycool.

Thông tin liên hệ: Viện thẩm mỹ Khơ Thị 92 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Hotline: 0933 888 515 hoặc (08) 6252 5566 - 6253 5566. Website: www.vienphauthuat.com.

Fanpage: https://www.facebook.com/phauthuatdep.

(Nguồn: Khơ Thị)