Valencia Trần: 'Sắc đẹp là thứ có thể tạo ra được bằng nhiều cách'

Chủ Thea Beauty Solutions cho biết, chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt khoa học, tập thể dục thường xuyên và phẫu thuật thẩm mỹ là những giải pháp giúp chị em đẹp lên.

Ở tuổi 40, Valencia Trần đảm nhận vai trò điều hành Thẩm mỹ viện Thea Beauty Solutions với 4 cơ sở tại TP HCM. Valencia chia sẻ, niềm vui của chị là được hỗ trợ, truyền cảm hứng và đem đến sự tự tin cho phái nữ bằng các phương pháp làm đẹp hiệu quả, an toàn.

- Có ý kiến cho rằng: "Phụ nữ ngày nay chỉ cần tự tin vào bản thân là đủ, không cần xã hội nghĩ gì". Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi từng nghe đến điều này, thấy nó khá hay và đúng, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Chúng ta cần phải xác định “tự tin” để làm gì? Phụ nữ hiện đại tự tin để làm việc, thể hiện bản thân, tài năng, chứng tỏ để xã hội biết mình là ai và đang ở đâu. Nhưng tự tin thôi chưa đủ, bởi lẽ bạn phải biết mình có gì để tự tin. Tôi nghĩ, tự tin nhưng phải có cơ sở. Cơ sở của bạn phải đủ trước thì mới có thể tự tin và tỏa sáng.

Valencia Trần cho rằng phụ nữ tự tin là điều tốt nhưng vẫn chưa đủ.

- Chị đã bổ sung gì cho quan niệm tự tin phải có cơ sở?

- Tôi nghĩ, bạn không thể nào tự tin và thành công khi chẳng có vốn liếng, cơ sở gì trong tay. Muốn xây nhà, bạn phải có đất; muốn chạy xe hơi, bạn phải có tiền và bằng lái xe; muốn thi hoa hậu phải có nhan sắc và muốn làm "ông này, bà nọ" thì phải đầu tư học vấn để xã hội còn nể trọng. Khi đó, cộng thêm sự tự tin, bạn có thể chứng tỏ được khả năng của mình và gặt hái nhiều thành công. Như vậy mới đủ.

- Cụ thể, cơ sở đó là gì?

- Là học vấn, tiền bạc, gia đình, sự nghiệp và không thể thiếu sắc đẹp.

- Chị đánh giá cao cơ sở nào nhất? Vì sao?

- Mọi thứ đều quan trọng như nhau, tùy vào quan điểm của mỗi người. Theo tôi, sắc đẹp là một trong những cơ sở quan trọng đem lại sự tự tin cho phái nữ. Khi bạn đẹp và nhận thức được mình đẹp, nghĩa là bạn đang an tâm và hài lòng với bản thân, người khác nhìn vào cũng sẽ hài lòng về bạn. Khi bạn đẹp, bạn sẽ toả sáng, nổi trội và được chú ý. Lúc đó, sắc đẹp là cơ sở của tự tin.

Valencia Trần tư vấn và chia sẻ bí quyết làm đẹp cho hotgirl Meo Meo

- Theo chị, cách thức nào để phụ nữ sở hữu sắc đẹp và sự tự tin?

- Sắc đẹp là thứ có thể tạo ra được. Bằng nhiều cách, bạn có thể khiến mình đẹp hơn nếu không có nhan sắc hoặc ngoại hình chưa nổi trội. Hiện nay có rất nhiều phương pháp giúp phụ nữ trở nên xinh đẹp, không để hoài phí tuổi xuân như chế độ dinh dưỡng, ăn uống, sinh hoạt khoa học, tập thể dục thường xuyên…

Bên cạnh đó, can thiệp thẩm mỹ là giải pháp được nhiều người lựa chọn. Đặc biệt, những công nghệ và liệu pháp làm đẹp hiện đại đem lại hiệu quả cao, chi phí cũng hợp lý, vì thế, việc chị em đẹp lên mỗi ngày và tự tin trong cuộc sống càng trở nên dễ dàng. Đây cũng là điều tôi đã tâm huyết nhiều năm và quyết định thành lập hệ thống Thẩm mỹ Thea Beauty Solutions - nơi sở hữu nhiều giải pháp thẩm mỹ ưu việt.

Valencia Trần tự tin đọ dàng cùng Ngọc Trinh, Tường Vy và Minh Trung.

- Chị đặt "cái đẹp" ở vị trí nào trong cuộc sống?

- Tôi đặt nó ở vị trí trung tâm, bởi hơn cả cái đẹp thẩm mỹ, nó còn là cái đẹp tâm hồn. Người xưa có câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, câu này muôn đời vẫn đúng, nhưng tôi vẫn muốn “tốt gỗ lại tốt nước sơn”.

Với tôi, cái đẹp cần phải biết sẻ chia, đó là lý do tôi chọn tư vấn cho chị em cách thức làm đẹp tại Thea Beauty Solutions. Cái đẹp cũng gắn liền với sứ mệnh cống hiến, đó là lý do vì sao tôi nhận lời và chuẩn bị lên đường tham dự cuộc thi "Mrs.Vietnam Ao Dai in USA" - nơi nhiều người đẹp hội tụ.

- Theo chị, điều gì hơn cả sắc đẹp và sự tự tin?

- Đó là đẹp hơn và tự tin hơn.

Thu Ngân