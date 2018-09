Vai trò của Hythiol C trong điều trị nám

Hythiol C là hợp chất đóng vai trò quan trọng đối với da, giúp điều trị tận gốc tình trạng nám, sạm, tàn nhang.

Phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng với làn da trắng sáng tự nhiên. Ngoài điều kiện tự nhiên thuận lợi hay nước da trời phú, một phương pháp phổ biến được phụ nữ Nhật sử dụng là bổ sung Hythiol C cho cơ thể.

Hythiol C là hợp chất (gồm Hythiol, Vitamin C, L-cysteine, Vitamin E Vitamin B5, Vitamin B6,..) đóng vai trò quan trọng với da, có khả năng can thiệp sâu vào quá trình sinh hóa, trao đổi chất và sản xuất melanin. Hythiol C giúp ức chế quá trình tổng hợp melanin, loại bỏ chân nám, điều trị tận gốc nám, sạm, tàn nhang và đốm nâu.

Khác với những loại mỹ phẩm tác động từ bên ngoài, Hythiol C có tác dụng làm trắng da từ sâu bên trong. Hythiol C hiệu quả với phụ nữ sau khi sinh hoặc bị nám do thay đổi nội tiết; loại trừ nám do tác dụng phụ của thuốc ngừa thai hay stress, môi trường, tuổi tác hoặc dùng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

“Nám da là một hội chứng phức tạp việc điều trị cần phải kiên trì, kết hợp cả trong lẫn ngoài. Tinh thần phải thoải mái, tránh nôn nóng khi chữa trị, không dùng các loại mỹ phẩm tẩy lột. Chống nắng là điều bắt buộc khi điều trị nám”, bà Nguyễn Thị Khánh Huệ - Giám đốc đại diện Sakura tại Việt Nam cho biết.

Các thành phần tăng cường dưỡng chất chống oxy hóa có trong Hythiol C giúp da đánh bật các dấu hiệu lão hóa, phục hồi DNA do tia tử ngoại gây ra. Hythiol C tái tạo tế bào tổn tương do tác hại của môi trường, hoặc do mỹ phẩm tẩy lột, ngăn chặn thay đổi sắc tố da.

Ngoài ra, Hythiol C còn kích hoạt các tế bào liên tục vận động, giúp cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh; giải độc làn da, khiến da không bị xỉn màu, xuống sắc hay thô ráp. Đây cũng là phương pháp phối hợp điều trị đối với các vết thâm do mụn, ngăn ngừa mụn tái phát.

Các chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Sakura tại Nhật Bản tổng hợp các ưu điểm Hythiol C, cho ra đời sản phẩm viên uống Sakura HCL White Blossom, sau thời gian dài nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng. Sản phẩm này giúp điều trị các vấn đề về nám, tàn nhang mà nhiều phụ nữ Việt Nam đang gặp phải.



