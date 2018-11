Ưu điểm của serum vitamin C dưỡng trắng da dạng viên nang

Sản phẩm tiện lợi với một liều dùng, không bị ôxy hóa, giữ tối đa thành phần dưỡng chất làm đẹp lại mang theo dễ dàng.

Vitamin C là một trong những thành phần dưỡng trắng có khả năng ức chế sự gia tăng quá mức sắc tố melanin, giúp da trắng sáng đều màu, cải thiện các vết thâm sạm do tác động của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, đây còn là chất chống ôxy hóa mạnh, giúp làm chậm quá trình lão hóa bằng cách ngăn chặn các gốc tự do.

Serum vitamin C là một trong những dòng mỹ phẩm được nhiều chị em lựa chọn để chăm sóc da nhờ ưu thế cấu trúc phân tử cực nhỏ và tinh chất cô đặc, dễ dàng thẩm thấu vào da.

Vì là chất dễ bị ôxy hoá trong môi trường tự nhiên, nên mỹ phẩm chứa vitamin C đòi hỏi quy cách đóng gói khắt khe. "Phần lớn các dòng serum C hiện nay đều được chứa trong lọ thủy tinh tối màu nhằm hạn chế khả năng biến đổi chất nhưng vẫn có thể bị ôxy hóa, chuyển màu nâu, hiệu quả dưỡng trắng của sản phẩm đã giảm đi đáng kể", đại diện Công ty dược phẩm Mega Lifesciences Việt Nam cho biết.

Để khắc phục những nhược điểm này, Mega Lifesciences Việt Nam sản xuất serum C dạng viên NNO Vite chứa vitamin C, vitamin E, Bisabolol tốt cho da.

Người đẹp Mi Du sử dụng vitamin C dạng viên NNO Vite để chăm sóc và dưỡng trắng da.

Nhiều người nổi tiếng như Midu, Lã Thanh Huyền, Kim Tuyến, Primmy Trương, Bùi Thanh Hà... bày tỏ sự thích thú với viên serum dưỡng trắng có chứa vitamin C. NNO Vite chiết xuất từ thành phần thiên nhiên chứa dẫn xuất vitamin C giúp ức chế sự quá tăng quá mức sắc tố Melanin làm cho da sáng dần lên và màu da đồng đều. Serum còn có Bisabolol thiên nhiên làm dịu và cải thiện tình trạng lão hóa da; vitamin E dưỡng ẩm da, ngăn ngừa tác động từ môi trường.

Mặt khác, vitamin C dạng lỏng với bao bì ưu việt hơn các loại khác cũng tạo được sức hút bởi tính tiện dụng, vừa bảo đảm vệ sinh, dùng đủ liều và khó bị ôxy hóa. Lã Thanh Huyền cho biết, trong các chuyến đi dài ngày, cô dùng một viên serum vitamin C thoa lên mặt vào mỗi buổi tối, sáng hôm sau dưỡng ẩm cho da và dùng chút kem chống nắng là đã hoàn thành buopwsc làn da đã được chăm sóc toàn diện, không sợ xạm nám mà còn được tái sinh.

Serum C dạng viên là một sự cải tiến về quy cách đóng gói giúp hiệu quả dưỡng trắng của vitamin C được bảo đảm cho mỗi lần sử dụng.

NNO Vite kết hợp các thành phần vitamin C, vitamin E thiên nhiên và chiết xuất Bisabolol từ hoa cúc La Mã giúp da trắng mịn tự nhiên đồng thời cải thiện các vấn đề lão hóa theo thời gian. Sản phẩm có thể sử dụng cho cả những làn da nhạy cảm.

Huyền Bùi