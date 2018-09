Ưu điểm của bấm mí Hàn Quốc

Phương pháp bấm mí Hàn Quốc tạo mắt hai mí to tròn, xinh đẹp không cần phẫu thuật được nhiều người yêu thích.

Sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như không có đường mổ lớn, không đau, không sẹo, hồi phục nhanh và có nếp mí chuẩn…, bấm mí Hàn Quốc được các chuyên gia đánh giá cao và chỉ định áp dụng cho nhiều khách hàng.

Lễ ký kết chuyển giao công nghệ thẩm mỹ mắt giữa tiến sĩ, bác sĩ Tae Joo Ahn (Bệnh viện thẩm mỹ Gyalumhan - Seoul, Hàn Quốc) và thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo (Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc).

Có nhiều phương cách để biến một đôi mắt còn khiếm khuyết trở nên đẹp hơn, tùy thuộc vào tình trạng của đôi mắt và tuổi tác của khách hàng. Trong đó, thủ thuật bấm mí Hàn Quốc phù hợp cho các bạn trẻ tuổi từ 18 đến 22 với mắt gần như không có da dư.

Các ưu điểm của phương pháp bấm mí Hàn Quốc: không đau, không để lại sẹo, ít sưng, nhanh chóng hồi phục. Phương pháp này còn gọi là nhấn mí Hàn Quốc,giúp làm đẹp mắt hiệu quả không cần phẫu thuật. Kỹ thuật cơ bản của phương pháp này là sau khi đo vẽ, đánh giá, xác định hình dạng mí đôi mới tương thích với mắt và khuôn mặt, bác sĩ sẽ bấm từ 4 đến 5 lỗ trên mí, sau đó cố định nếp mí bằng cách luồn chỉ từ da vào cơ nâng mi trên, sụn mi.

Vì không rạch da mà chỉ bấm vài lỗ nhỏ, nên bạn không hề thấy đau kể cả trong lẫn sau khi bấm mí và tất nhiên là không để lại sẹo. Nhiều bạn còn miêu tả “cảm giác chỉ như bị kiến cắn”. Thời gian hồi phục sau bấm mí rất nhanh và đây là một trong những ưu điểm lớn của phương pháp này. Cùng sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp, dịch vụ bấm mí Hàn Quốc của Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc còn kèm theo những dịch vụ khác để đảm bảo khách hàng có một đôi mắt hai mí đúng tiêu chuẩn. Các dịch vụ này bao gồm:

Bấm mí đơn thuần: dành cho những bạn mắt đã tương đối to nhưng chưa có nếp mí hoặc nếp mí chưa rõ.

Hình ảnh trước và sau bấm mí Hàn Quốc.

Bấm mí đơn thuần kèm lấy mỡ: dành cho những bạn chưa có nếp mí hoặc nếp mí chưa rõ kèm theo có mỡ ở mí mắt trên. Thủ thuật thực hiện giống như bấm mí đơn thuần, chỉ thêm một động tác nữa bác sĩ sẽ lấy lượng mỡ thừa thông qua những lỗ bấm rồi mới cố định nếp mí mới bằng chỉ.

Bấm mí mắt to: dành cho những bạn có mắt tương đối nhỏ hoặc sụp mi. Dịch vụ này được làm theo kỹ thuật tiên tiến của Hàn Quốc do tiến sĩ, bác sĩ Tae Joo Ahn (tác giả của phương pháp bấm mí mắt to) chuyển giao về công nghệ cũng như dụng cụ chuyên biệt cho thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo. Thay vì 4 lỗ như ở bấm mí đơn thuần, ở bấm mí mắt to, bác sỹ sẽ đục 5 lỗ, qua đó cố định nếp mí bằng chỉ treo ở lớp sâu vùng mắt theo kỹ thuật đặc biệt để làm mắt nở to. Sau khi bấm mí, ngoài việc mắt có hai mí rõ đẹp, điểm khác biệt nổi bật là mắt nở to tròn và dài làm cho gương mặt trông rất tươi sáng. Kỹ thuật tiên tiến tại Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc, khách hàng chỉ trả tiền một dịch vụ nhưng nhận tới 2 thành quả: mắt to tròn và dài cùng với hai mí đẹp, tự nhiên.

Hình ảnh trước và sau khi thực hiện kỹ thuật bấm mí mắt to

Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc không chỉ nhập khẩu công nghệ từ Hàn Quốc mà còn cả dụng cụ. Những dụng cụ mà bác sĩ Việt Hảo sử dụng trong thủ thuật bấm mí Hàn Quốc đều có xuất xứ từ Hàn Quốc, như dụng cụ đo vẽ và bấm mí, chỉ đôi thẩm mỹ. Đôi mắt mới không chỉ đều, tự nhiên, rõ nét mà còn lâu bền nhờ kỹ thuật bấm lỗ liên tục cùng chỉ đôi mảnh, chắc.

