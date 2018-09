Ưu đãi nhiều dòng mỹ phẩm cao cấp tại Takashimaya tháng 6

Dòng "This is Her!" được thiết kế có mùi gỗ nồng ấm, tông trắng bởi Sidonie Lancesseur và Michel Almairac (Robertet). Hương thơm ngọt ngào với tinh thần rock được phối cùng hương hạt dẻ và vani tạo sự tự do thoải mái. Vẻ nữ tính được thể hiện qua mùi gỗ đàn hương, tạo dấu ấn mùi hương đặc trưng của Zadig & Voltaire - tự tin, bất ngờ và phá cách.