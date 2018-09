Ưu đãi lớn dịch vụ triệt lông và tắm trắng dịp 20/10

Từ 15/10 đến 31/10, Belas Spa giảm đến 50% cho dịch vụ tắm trắng bằng yến mạch sữa tươi và giảm đến 60% cho dịch vụ triệt lông công nghệ mới NewIPL phiên bản 5G.

Chương trình áp dụng tại 3 chi nhánh trên toàn quốc.

Tắm trắng yến mạch sữa tươi

Đây là một trong những lựa chọn an toàn, hiệu quả do 100% thành phần chiết xuất từ tự nhiên, hoàn toàn không chứa hoá chất lột tẩy. Dịch vụ này đã được Belas Spa áp dụng cho khách hàng có nhu cầu muốn làm sáng làn da mỏng manh của mình với tiêu chuẩn chất lượng cao.

Tắm trắng yến mạch sữa tươi phù hợp với làn da phái đẹp.

Tắm trắng yến mạch sữa tươi an toàn, êm dịu với làn da vì chứa nhiều thành phần thảo được thiên nhiên. Trong thành phần sản phẩm tích hợp nhiều tinh chất Aloe vera Cucumber làm mềm và mịn da, vitamin E và vitamin B3 nuôi dưỡng da, axit Lactic làm trắng và sáng da, ngoài ra còn có rất nhiều thảo dược giúp thúc đẩy sản xuất Collagen cho da.

Sau khi tắm trắng làn da không bị nóng, rát, không bị vàng lông, đặc biệt, bạn có thể đi nắng hoặc đi biển mà không sợ da bị sạm đen. Chỉ sau một lần tắm, bạn sẽ cảm thấy sự thay đổi trên làn da và sau từ 5 đến 10 lần bạn sẽ có một làn da trắng sáng mong muốn.

Dịch vụ triệt lông NewIPL phiên bản 5G

Nhiều bạn gái may mắn sở hữu làn da trắng mịn, không tỳ vết nhưng vẫn không cảm thấy tự tin khi làn da bị “phá bĩnh” bởi những sợi lông vừa đen, vừa dài. Việc waxing, tẩy lông tạm thời bằng dao cạo, kem rụng lông đã lỗi thời vì quá nhiều nhược điểm như lông mọc lại nhanh, nhiều trường hợp da bị viêm nang, lông mọc ngược vào trong, lỗ chân lông nở to theo thời gian. Do đó, bạn có thể tham khảo công nghệ triệt lông bằng ánh sáng.

Công nghệ triệt lông NewIPL an toàn với mọi loại da.

Công nghệ triệt lông NewIPL phiên bản 2015 kết hợp ánh sáng IPL và sóng RF được Hiệp hội FDA (Mỹ) kiểm duyệt với tỷ lệ thành công 99%.

Ngoài các ưu điểm của ánh sáng IPL, công nghệ NewIPL 2014 kết hợp giữa ánh sáng IPL và sóng RF sẽ tăng cường nguồn năng lượng triệt lông, giúp đi sâu xuống tận nang lông, triệt tiêu toàn bộ vùng lông cần điều trị, không bỏ sót sợi nào. Đồng thời, sóng RF còn có khả năng tự kiểm tra và điều chỉnh mức năng lượng phù hợp để đảm bảo an toàn cho da, không gây nóng rát, bỏng đỏ…

Phương pháp làm đẹp này giúp chị em tự tin hơn trong cuộc sống.

Một liệu trình triệt lông kéo dài 10 lần có thể triệt tiêu 90% tình trạng lông đen, cứng, dài trên tay, chân, bikini, nách, mặt…. Belas thực hiện chính sách bảo hành kết quả điều trị cho khách hàng mua thẻ triệt lông trọn gói.

