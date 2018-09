Ưu đãi lớn cho triệt lông vĩnh viễn

Giúp bạn tự tin trong những ngày nắng, spa của ca sĩ Lưu Hương Giang ưu đãi 76% dịch vụ triệt lông vĩnh viễn công nghệ New E-light phiên bản mới.

Vừa giảm giá 10%, vừa tặng thêm 4 buổi (tương đương 66%) khi mua liệu trình 6 buổi, trị liệu triệt lông vĩnh viễn công nghệ New E-light phiên bản mới tại Saigon Smile Spa không chỉ giúp bạn thoát khỏi nỗi lo về những sợi lông, mà còn nuột nà với làn da sáng mịn. Nếu bạn sử dụng dịch vụ tại chi nhánh thứ 7 Saigon Smile - Medical Spa khu Trung Hòa Nhân Chính, mức giảm giá sẽ tăng tới 20%. Chương trình kéo dài đến hết tháng 2.

Spa của ca sĩ Lưu Hương Giang ưu đãi 76% dịch vụ triệt lông vĩnh viễn trong tháng 2.

Công nghệ New E-light phiên bản tân tiến vẫn khai thác tối đa những hiệu quả của ánh sáng IPL và sóng RF. Ánh sáng IPL có khả năng “dò đường” tới tận sâu nang lông, nằm ở đó khoảng 3 tuần để cắt đứt nguồn cung cấp “thức ăn” cho sợi lông, khiến sợi lông bị “tiêu diệt” ngay từ khi còn là mầm nhú. Bên cạnh đó, ánh sáng IPL cũng “hút” hết hắc sắc tố melanin khiến sợi lông trở nên nhạt màu. Trong khi đó, sóng RF lại giúp kích thích sự tăng sinh tự nhiên của collagen và elastin, khiến làn da thêm săn chắc và mịn màng.

Phiên bản mới của công nghệ New E-light có nhiều ưu điểm so với các phiên bản cũ, tăng tối đa hiệu quả triệt lông vĩnh viễn tới 99%. Tại phiên bản này, New E-light được thiết lập để tập trung năng lượng vào vùng chứa nhiều melanin (tức sợi lông), nên không ảnh hưởng đến các vùng da xung quanh. Nguồn năng lượng này cũng giúp thu hẹp nang lông khiến sợi lông khó có cơ hội mọc trở lại.

Phiên bản tân tiến của công nghệ New E-light có khả năng triệt tiêu sợi lông đến 99%.

Không chỉ loại bỏ hầu hết những sợi lông “cứng đầu”, công nghệ New E-light còn hỗ trợ tình trạng viêm lỗ chân lông. Ánh sáng IPL sẽ lấy đi một lượng lớn tế bào da chết, làm sạch khu vực nhiễm khuẩn trong chân lông, giúp lỗ chân lông sạch thoáng, tình trạng viêm lỗ chân lông, lông mọc cuộn tròn được cải thiện sau lần trị liệu đầu tiên. Trị liệu triệt lông vĩnh viễn tại Saigon Smile Spa còn có tác dụng làm trắng da nhờ bước đắp mặt nạ tảo biển. Mặt nạ tảo biển không chỉ giúp làm dịu nhẹ vùng da vừa được triệt lông, mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có khả năng làm sáng mịn da.

Công nghệ triệt lông vĩnh viễn New E-Light đã được hội đồng bác sĩ tại Saigon Smile Spa kiểm định về chất lượng.

Gói ưu đãi lớn cho dịch vụ triệt lông vĩnh viễn tại Saigon Smile Spa sẽ giúp bạn hai lần tiết kiệm chi phí. Không chỉ giảm giá 10% trong tháng 2, bạn còn được tặng thêm 4 buổi miễn phí khi mua một liệu trình triệt lông vĩnh viễn. Chi tiết chương trình xem tại đây.

(Nguồn: Hệ thống Saigon Smile Spa)