Ưu đãi làm đẹp tại Adora Spa

Những ngày cận Tết là thời điểm thích hợp để bạn chăm sóc cho bản thân trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn với làn da trắng mịn, vóc dáng chuẩn.

Đáp ứng nhu cầu làm đẹp dịp Tết Nguyên đán, Hệ thống Viện thẩm mỹ Adora mang đến cho bạn những ưu đãi lên đến 60% các dịch vụ làm đẹp, tặng tiền chiết khấu trực tiếp cho một số dịch vụ thẩm mỹ.

Trị nám tàn nhang với Laser Spectra Hiline ưu đãi 56%

Tại Viện thẩm mỹ Adora áp dụng công nghệ trị nám tàn nhang hiện đại trên thế giới, giúp xử lý sạch nám bề mặt đồng thời kết hợp sử dụng sản phẩm để diệt tận gốc chân nám. Phương pháp cam kết hiệu quả cao và an toàn với phái đẹp. Khách hàng sau trị liệu đánh giá cao hiệu quả, giúp kéo dài tuổi xuân, da sáng mịn màng hơn.

Lazer Spectra Hiline đánh bật nám, tàn nhang giúp bạn tự tin với gương mặt tươi sáng.

Nâng cơ trẻ hoá da new Ultherapy ưu đãi 30%, tặng gọn hàm V-line 10 triệu đồng

Nâng cơ new Ultherapy là công nghệ nâng cơ trẻ hoá da thế hệ mới, hiệu quả gấp 5 lần công nghệ cũ. Chỉ với 60 phút sau trị liệu bạn đã cảm nhận được làn da trắng sáng mịn màng, săn chắc, trẻ trung. Hiệu quả sau 3 tháng và duy trì từ 2 năm với tuỳ cơ địa lão hoá. Công nghệ nâng cơ Ultherapy được phái đẹp tại nhiều nước trên thế giới yêu thích. Đa số khách hàng đều phản hồi hiệu quả tốt sau 3 tháng.

Hoa hậu các dân tộc Ngọc Anh là một trong những khách hàng sử dụng công nghệ New Ultherapy tại Adora Spa.

Trắng da mặt bằng laser, liệu trình Forever Young tặng 40%

Adora Clinic & Luxury Spa là một trong những cơ sở cập nhật công nghệ bắn trắng da mặt, trẻ hoá da, se khít lỗ chân lông, giảm dầu bằng laser. Phương pháp này ra đời cuối năm 2015, được các chuyên gia đánh giá cao, nhiều khách hàng lựa chọn.

Giảm béo, định phom S-line giảm 50%

Công nghệ giảm béo định hình phom Ultra 3D S- line là thiết bị thẩm mỹ giúp các siêu mẫu sở hữu số đo chuẩn.

Ultra 3D S-line không chỉ phá hủy các mô mỡ tại các vùng như bụng, eo, lưng, đùi, vai mông mà còn giúp định hình đường cong cho vùng eo và lưng thon gọn, vòng ngực săn chắc, vòng mông cao đầy, tròn trịa, gợi cảm ở mọi góc nhìn.

Với gần 10 năm đi vào hoạt động và phát triển, Adora Spa đã giảm béo thành công cho hơn hàng nghìn khách hàng bằng công nghệ Ultra 3D S-line. Sở hữu đội ngũ bác sĩ, chuyên viên giảm béo nhiều năm kinh nghiệm cùng với quy trình giảm béo khoa học, an toàn thuận nheo nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, sau khi giảm cân, khách hàng đều khỏe mạnh, không còn cảm giác thèm ăn, cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần thoải mãi, ngủ sâu giấc.

Siêu mẫu Minh Tú - Đại sứ thương hiệu công nghệ giảm béo, tạo phom Ultra 3D S-line tại Hệ thống Adora.

Tặng 40% cho các gói dịch vụ tắm trắng

Công nghệ Super White 6D kết hợp tinh chất trứng cá đen được nhiều mỹ nhân Việt lựa chọn bởi khả năng tạo ra được lớp da láng mịn, căng mướt.

Một trong những lý do dẫn tới sự thành công của phương pháp tắm trắng này nhờ sự kết hợp của hơn 100 loại vitamin, khoáng chất quý giá cùng với máy ánh sáng quang học Super White 6D của Mỹ sẽ đẩy sâu dưỡng chất xuống lớp đáy hạ bì da, bóc tách hắc sắc tố melanin, lấy đi lớp sừng hóa tầng thượng bì, ly giải chúng qua hệ bài tiết. Phương pháp cải thiện rõ rệt sắc diện trên làn da, ngay lập tức mang đến làn da mịn màng, mềm mại, tăng cường lượng collagen tự nhiên cho làn da săn chắc. Phương pháp này an toàn không chứa hương liệu, hóa chất hay chất bảo quản. Kết thúc liệu trình da có thể trắng một đến 2 tông màu một cách tự nhiên, an toàn và khoa học.

Ưu đãi nhiều dịch vụ khác

Chương trình khuyến mãi còn dành tặng khách hàng những ưu đãi cho nhiều dịch vụ như trắng bóng căng mướt da mặt C- Collagen, vitamin C Đức, trắng da mặt tế bào noãn thực vật…

Chương trình ưu đãi tại Adora Clinic tạo điều kiện cho chị em tân trang lại bản thân mình, tự tin hơn đón năm mới, đồng thời đây cũng là món quà tri ân khách hàng đã đồng hành suốt thời gian qua. Xem thêm tại đây.

