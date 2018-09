Ưu đãi bộ mỹ phẩm giá dưới 350.000 đồng

Với bộ mỹ phẩm này, chị em có thể an tâm làm đẹp mọi lúc mọi nơi mà không phải lo lắng về giá cả.

“Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Việc làm đẹp có thể giúp bạn cải thiện vẻ ngoài, che đi các khuyết điểm của mình. Vì thế, một bộ đồ trang điểm là thứ không thể thiếu trong túi xách của chị em.

Để giúp phái đẹp tiết kiệm chi phí, Yes24 thực hiện chương trình Yes box, cung cấp các bộ mỹ phẩm chất lượng với giá rẻ. Từ 14/3 đến 18/3 khi truy cập Yes 24, bạn được tặng coupon 729.000 đồng để mua hàng. Với phiếu này, bạn chỉ cần trả thêm 346.000 đồng để sở hữu bộ Yes box có giá 1,075 triệu đồng bao gồm các sản phẩm như son môi, phấn phủ, kem nền, phấn mắt, chì kẻ mày… của các nhãn hàng mỹ phẩm uy tín. Trong số đó có thể kể đến những thương hiệu như: Aroma, Grinif, Enesti, Lioele, E.L.F.

Bạn chỉ mất 346.000 đồng để sở hữu bộ trang điểm 5 sản phẩm này với ưu đãi từ Yes24.

Những bộ Yes box được khách hàng yêu thích.

Ngoài ra, khi truy cập vào Yes24, bạn cũng có thể lựa chọn thêm cho mình các loại mỹ phẩm hữu ích khác. Một trong số những thương hiệu mỹ phẩm được nhiều người chọn mua là Yves Rocher (Pháp). Dòng sữa tắm của Yves Rocher có giá chỉ 71.000 đồng.

Sản phẩm sữa rửa mặt an toàn và lành tính.

Yves Rocher có đầy đủ các dòng sản phẩm từ trị mụn đến dưỡng ẩm và trang điểm.

Bộ sản phẩm cho da nhạy cảm.

Nước hoa từ Yves Rocher.

Thương hiệu Yves Rocher đang có chương trình khuyến mãi trên Yes24. Xem thêm tại đây. Để sở hữu coupon 729.000 đồng mua bộ trang điểm Yes box lần này. Xem thêm tại đây.

(Nguồn: Yes24)