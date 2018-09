Ưu đãi 50% tại hội thảo trị sẹo, trẻ hoá cùng chuyên gia Mỹ

Tập đoàn Venus Viva Mỹ ưu đãi đến 50% chi phí điều trị khi bạn đăng ký tham dự hội thảo vào ngày 5/3 tới.

Khuyến mãi tại hội thảo

Sau gần 2 năm có mặt tại Hệ thống Belas Spa, Venus Viva BL15 - công nghệ điều trị sẹo rỗ, thu nhỏ lỗ chân lông, trẻ hoá da nhận được sự ủng hộ của hơn 5.000 phái đẹp. Phương pháp này đứng Top 3 dịch vụ được quan tâm nhiều nhất trong năm qua tại Belas Spa.

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm chuyển giao và phục vụ Venus Viva BL15 tại Việt Nam, Belas Spa tổ chức buổi Hội thảo chuyên môn về công nghệ Venus Viva với sự góp mặt của chuyên gia da liễu từ Mỹ - Laurent Fischee vào ngày 5/3 tại TP HCM.

Tham dự hội thảo, bạn có cơ hội chia sẻ, giao lưu với những khách hàng đã điều trị Venus Viva thành công, đồng thời được chuyên gia da liễu Laurent Fischee thăm khám, tư vấn và lên phác đồ điều trị cho từng tình trạng da. Đặc biệt, Tập đoàn Venus Viva Mỹ ưu đãi đến 50% chi phí điều trị cho khách hàng khi đăng ký tham dự hội thảo trong ngày 5/3. Xem chi tiết tại đây.

Tham dự hội thảo ngày 5/3, bạn có cơ hội được chuyên gia da liễu từ Mỹ - Laurent Fischee thăm khám và tư vấn trực tiếp tại chi nhánh Belas 25-27 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1, TP HCM.

Công nghệ xử lý sẹo rỗ hiệu quả

Venus Viva Bl15 có thể đem lại hiệu quả trị sẹo rỗ cao mà không lo bị tác dụng phụ, không tổn thương, không thâm nám, giúp da mịn màng, trẻ hóa.

Với ứng dụng kết hợp công nghệ Nano Fractional RF (tần số radio) có bước sóng và công nghệ Smart scan (quét thông minh) trong điều trị thẩm mỹ, Venus Viva BL15 sử dụng tia năng lượng điều trị tác động sâu và đồng đều tại các vùng cần điều trị nhằm kích thích và sản sinh, làm co lại các collagen bị chảy xệ, giúp da tái tạo mới, làm đầy sẹo rỗ nhanh chóng.

Venus Viva BL15 có thể điều trị phù hợp cho cả nam và nữ; hiệu quả với khách hàng lớn tuổi, phục hồi các nếp nhăn sâu; xử lý sẹo do mụn; lỗ chân lông to, kết cấu không đồng đều; sắc tố da bất thường; đẩy lùi rạn da sau sinh hoặc do tăng cân quá nhanh.

Với mỗi đối tượng khách hàng khác nhau, Venus Viva BL15 có thể tự điều chỉnh bước sóng, cách thức quét điều trị hợp lý. Giải pháp này phù hợp với khách hàng lớn tuổi chống lão hóa vì công nghệ Smart Scan Venus Viva BL15 có thể tác động tới các vùng da nhỏ nhất như khóe mắt, khóe môi, cằm… mà không giảm tác dụng của tia năng lượng.

Với phụ nữ sau sinh, cơ chế điều trị Diamond Polar tác động nhanh chóng có thể thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da săn chắc và xóa mờ vết rạn da hiệu quả.

Diễn viên Ngọc Lan đang sử dụng liệu trình thon gọn mặt, trẻ hoá da bằng Venus Viva BL15 tại Belas.

Với Venus Viva, khách hàng chỉ cần từ một đến ba lần điều trị đã đem tới hiệu quả tương đương cho tình trạng da thâm, nám, sẹo… Thời gian điều trị linh hoạt, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Công Venus Viva BL15 được nhiều nghệ sĩ ưa chuộng

Nhờ hiệu quả thấy rõ sau điều trị, Venus Viva BL15 được nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu như Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương, Lan Phương, Ngọc Lan, Thanh Bình... ưa chuộng. Công nghệ này không chỉ giúp họ đẩy lùi sẹo rỗ, thu nhỏ lỗ chân lông mà da mặt cũng thon gọn bất ngờ, giúp các nghệ sĩ trẻ lại 3-5 tuổi sau một liệu trình điều trị đầy đủ. Venus Viva BL15 được áp dụng và cam kết hiệu quả tại Belas Spa.

Chuyên gia da liễu Laurent Fischee và Anna Olsen cùng khách hàng của Belas.

