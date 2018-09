Tuyệt chiêu xóa sẹo rỗ, sẹo lõm

Sẹo trên mặt và cơ thể tuy không gây nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, gây mất tự tin cho người bị sẹo.

Sẹo là một dạng tổn thương da sâu và nặng, dẫn tới khả năng hồi phục, tái tạo của da khó khăn. Có nhiều cách can thiệp để thay đổi hình dạng, cải thiện, thu nhỏ vết sẹo. Tuy nhiên, điều quan trọng là các biện pháp can thiệp đó phải an toàn, không gây ra các tổn thương phụ, phức tạp hơn như chuyển từ sẹo lõm thành sẹo lồi, sẹo thâm hoặc ngược lại.

Viện thẩm mỹ Maia&Maia với hơn 5 năm kinh nghiệm, đã hợp tác với nhiều hãng cung cấp máy móc, sử dụng các công nghệ làm đẹp tiên tiến, trong đó có công nghệ điều trị sẹo của Mỹ Mixel. Công nghệ Mixel chứa ánh sáng Laser Fractional - giải pháp mới trong điều trị thẩm mỹ da. Với ưu điểm không đau đớn, không dao kéo, không sang chấn, kích ứng da, mang lại hiệu quả nhanh, được kiểm định an toàn với da.

Công nghệ Mixel kết hợp giữa phương pháp laser CO2 truyền thống và cơ chế vi điểm. Sự kết hợp này giúp tạo nên công nghệ trị sẹo ở bước sóng 10.600 nm, đạt độ xuyên sâu đến 2,4 mm giúp cải thiện mọi trường hợp sẹo. Công nghệ giúp việc bóc bay tổ chức mô trên da thành từng cột nhỏ để tạo nên khoảng trống giúp các collagen co rút nhanh, lành vết thương chỉ sau một ngày. Nó khiến cho các collagen dưới da được tăng sinh mạnh mẽ, kể cả những collagen lão hóa, kích thích tế bào da phát triển nhanh chóng, kéo dài quá trình tái tạo, làm đầy vết lõm. Trong khi đó, cơ chế vi điểm lại tạo nên tính chất an toàn cho da. Vì mỗi lần máy tác động, tối đa chỉ khoảng từ 25 đến 400 spots trên cm2 diện tích da bị xâm lấn (tùy theo ứng dụng). Cơ chế này, giúp bề mặt da không có nguy cơ bị bỏng, hồi phục nhanh hơn nhờ sự hỗ trợ của những mô lành xung quanh. Như vậy, quá trình liền sẹo cũng hiệu quả hơn lên tới 98% và không gây tác dụng phụ khác.

Công nghệ Mixel được chứng nhận là hệ thống laser an toàn, hiệu quả trong việc tái tạo, quang đông, bóc tách mô: xóa sẹo, xóa nhăn, cải thiện sắc thái cấu trúc, hình thái da, tổn thương sắc tố và mạch máu.

Trong tháng 3, Viện thẩm mỹ Maia&Maia có chương trình “Quà tặng tháng 3” cho khách hàng, với nhiều ưu đãi: tặng ngay 10 triệu đồng cho 20 khách hàng đầu tiên đăng ký dịch vụ căng da bằng chỉ; giảm 25% chi phí điều trị cho dịch vụ xóa sẹo rỗ với công nghệ Mixel; giảm 25% chi phí điều trị cho dịch vụ điều trị rạn da sau sinh với công nghệ mới của Hàn Quốc.

