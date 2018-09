'Tuyệt chiêu' trẻ hơn tuổi của các bà mẹ nổi tiếng

Làn da căng mịn, tươi tắn bằng giải pháp thẩm mỹ tự nhiên là cách giúp Việt Trinh, Thanh Thúy trẻ trung hơn so với tuổi thực.

Làn da phụ nữ là minh chứng sinh động về sự lão hóa cơ thể do thời gian, tuổi tác gây ra. Nếp nhăn nhiều, sâu hơn, tàn nhang ngày càng đậm màu, da hảy xệ... là nỗi ám ảnh đối với hầu hết phụ nữ. Tuy vậy, vẫn có những chị em ở tuổi trung niên sở hữu nét đẹp tươi trẻ, khiến nhiều người phải trầm trồ, ao ước, như diễn viên Việt Trinh, Thanh Thúy... Dù đã ở lứa tuổi U40, U50 nhưng “người đẹp Tây Đô” và bà xã Đức Thịnh vẫn trẻ trung, tràn đầy sức sống bởi làn da tươi tắn, mịn màng.

Bà mẹ tuổi 43 Việt Trinh được coi là một trong những biểu tượng nhan sắc phụ nữ Việt bởi vẻ đẹp tươi trẻ.

“Đã hoạt động trong ngành giải trí thì với Thúy làn da rất quan trọng. Do đó ở tuổi ngoài 30 và đã làm mẹ thì Thúy càng để ý chăm sóc cho làn da của mình hơn, bởi lúc này tuổi tác đã làm cho da hư tổn đi rất nhiều.”, nữ diễn viên Thanh Thúy chia sẻ. Xét về phương diện khoa học, cấu tạo làn da độ tuổi trung niên bắt đầu bị sụt lún, tổn thương đáng kể do thất thoát đi lượng collagen - hệ thống dưỡng chất quan trọng nhất liên kết cấu trúc biểu bì. Do vậy, nếu không kịp thời bổ sung và hàn gắn chính xác các collagen vào bên trong, làn da sẽ gặp tình trạng chảy xệ, nhăn nheo.

Dù đã là bà mẹ ở độ tuổi tứ tuần, Việt Trinh vẫn được nhiều người hâm mộ bởi vẻ đẹp không thay đổi sau nhiều năm. Cô chia sẻ: “Vẻ đẹp của phụ nữ phụ thuộc vào làn da. Tôi luôn cố gắng chăm chút cho làn da của mình bằng những gì tốt nhất có thể. Collagen 4D giống như vị cứu tinh của tôi". Bí quyết trẻ hóa của Việt Trinh là áp dụng liệu pháp thẩm mỹ tự nhiên, không phẫu thuật bằng việc bổ sung collagen vào sâu dưới lớp da để hàn gắn những thương tổn bên trong, khắc phục triệt để tình trạng da lão hóa. Công nghệ cấy vi điểm collagen siêu nhỏ chính xác vào các vị trí trên da mặt, từ đó phát huy mạnh mẽ hiệu quả nâng đỡ, tái tạo cấu trúc biểu bì làm căng da tự nhiên.

Thanh Thúy tin tưởng vào Collagen 4D và thực sự bị thuyết phục bởi hiệu quả trẻ hóa của công nghệ này.

Các bà mẹ nổi tiếng đã bị thuyết phục bởi hiệu quả sau một lần thực hiện: loại bỏ toàn bộ nếp nhăn và da chảy xệ ở các vùng mắt, mặt, cổ; cải thiện 70% đến 90% tình trạng chảy xệ cấu trúc vùng rãnh mũi miệng; cải thiện 50% đến 70% tình trạng da thừa, sụp mí, mỡ bọng mắt; làn da nhanh chóng trẻ lại đến hơn 10 tuổi và duy trì hiệu quả lâu dài từ 5 năm đến 10 năm… Ngoài ra, Thanh Thúy cũng như Việt Trinh còn cải thiện được sắc tố da trở nên sáng hồng, mờ nám sạm, góc hàm thon gọn theo đường nét V-line. Collagen 4D giúp chị em yên tâm tuyệt đối bởi phương pháp không xâm lấn, không gây đau đớn, không có biến chứng hoặc làm mất đi biểu cảm tự nhiên của gương mặt. Xem chi tiết tại đây.

Collagen 4D là liệu trình thẩm mỹ hiện đại nhẹ nhàng, không đau đớn, thực hiện một lần.

Chiến dịch nhan sắc tháng Eva - Nâng niu làn da một nửa thế giới

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Dencos Luxury tổ chức chiến dịch đẩy mạnh chăm sóc, điều trị da chuyên sâu cho phái đẹp. Chiến dịch diễn ra dưới sự tư vấn trực tiếp và thực hiện bởi các bác sĩ hàng đầu với công nghệ căng da - trẻ hóa, trị nám, mụn, sẹo, dưỡng trắng da toàn thân… Khách hàng sẽ được tặng kèm bộ mỹ phẩm chăm sóc da phù hợp với liệu trình điều trị da của mình. Chiến dịch được phát động, phối hợp tài trợ bởi Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury cùng Tập đoàn mỹ phẩm cao cấp Caregen - Hàn Quốc, diễn ra từ ngày 1/3 đến hết 31/3.

