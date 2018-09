Tuyệt chiêu tăng size ngực không phẫu thuật

Tôi rất tự ti khi bị bạn trai chê là ngực lép. Tôi muốn đi nâng ngực, mong bác sĩ tư vấn giúp phương pháp nâng ngực bằng mỡ tự thân. (Diễm Hương)

Cánh mày râu thường có câu: “Để đo độ nóng bỏng quyến rũ, hãy nhìn vào vòng một của cô ấy”, điều này cho thấy trong mắt người khác giới, vòng một của phái đẹp chính là vũ khí lợi hại khiến họ bị cuốn hút. Trường hợp của bạn có lẽ đúng với câu “con trai yêu bằng mắt”, ngoại hình là điều quan trọng đối với họ. Tuy vậy, bạn cũng đừng quá lo lắng hay tự ti vào bản thân. Sự phát triển của công nghệ thẩm mỹ sẽ giúp bạn khắc phục nhược điểm này.

Khuôn ngực căng tràn, đầy đặn là vũ khí lợi hại của chị em.

Phương pháp nâng ngực bằng mỡ tự thân ra đời đánh dấu một bước tiến quan trọng của công nghệ nâng ngực. Nó không những cải thiện bộ ngực như ý muốn mà còn an toàn cho sức khoẻ, tránh được những hạn chế của những phương pháp cũ.

Nâng ngực bằng mỡ tự thân không cần phẫu thuật, không cần sự can thiệp của chất liệu độn mà sử dụng lượng mỡ được lấy từ chính cơ thể (chủ yếu là ở các phần mỡ thừa như bụng, eo, hông, đùi) để làm tăng thể tích vùng ngực. Chỉ cần một mũi tiêm nhỏ giúp đưa chính xác thể tích mỡ cần cấy vào đúng vị trí, không phải bóc tách lớp cơ ngực, hạn chế đau, xâm lấn, rất an toàn và không tốn thời gian nghỉ dưỡng. Đồng thời, với chất liệu mỡ của cơ thể mình, bạn sẽ không lo kích ứng, hiện tượng đào thải hay co thắt túi ngưc sẽ không xảy ra, không lo ung thư, không ảnh hưởng đến quá trình cho con bú.

Quy trình thực hiện bao gồm 4 bước:

Bước 1: thăm khám, tư vấn

Trước khi tiến hành nâng ngực, bạn sẽ được các bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm về phẫu thuật nâng ngực trực tiếp tư vấn. Dựa vào nguyện vọng, sự mong muốn của bạn, bác sĩ sẽ xác định chính xác thể tích cần tăng lên cũng như xác định vùng mỡ thừa trên cơ thể.

Bác sĩ thăm khám và tư vấn cho khách hàng trước khi điều trị.

Bước 2: gây tê và lấy mỡ trên cơ thể

Lượng mỡ lấy ra được chiêt tách và ly tâm theo quy trình đặc biệt để loại bỏ tạp chất, các tế bào dạng sợi, chỉ giữ lại tế bào mô mỡ khỏe mạnh kèm theo tế bào gốc để cấy vào vùng ngực. Tế bào mỡ được bơm qua tiêm bơm chuyên dụng để đảm bảo là những tế bào mỡ chính gốc.

Tiến hành lấy mỡ vùng bụng cho khách hàng để cấy vào vùng ngực.

Bước 3: sát khuẩn và cấy mỡ ngực

Bác sĩ tiến hành sát khuẩn vùng ngực và cấy mỡ vào mô tuyến vú bằng mũi tiêm chuyên dụng. Tùy vào kích thước cũng như nguyện vọng trước đó của bạn, bác sĩ sẽ thực hiện sao cho đảm bảo thẩm mỹ.

Bước 4: cố định vùng ngực

Vùng ngực sẽ được cố định làm đầy một cách tự nhiên ngay sau khi bác sĩ cấy mỡ.

Thời gian để tiến hành nâng ngực sẽ kéo dài 60 phút, sau khi kết thúc liệu trình, bạn sẽ tự tin sở hữu vòng ngực căng đầy, săn chắc và quyến rũ. Đồng thời các khuyết lõm nhỏ trên vùng ngực sẽ được điều chỉnh, nâng khoảng da chảy xệ, quầng vú được căng, khuôn ngực mềm mại tự nhiên, kết quả duy trì lâu dài.

Trước khi tiến hành nâng ngực, bạn nên tìm hiểu kỹ và đến các thẩm mỹ viện uy tín để được tư vấn chính xác, đảm bảo an toàn, hiệu quả sau khi thực hiện. Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và đặt câu hỏi tư vấn về nâng ngực bằng mỡ tự thân tại đây.

Minh Thảo