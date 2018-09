Tuyệt chiêu tắm trắng từ nhân sâm thiên nhiên

Ginseng Whitening được kết hợp từ dược liệu nhân sâm với sữa non cô đặc, mang lại hiệu quả sau lần đầu sử dụng.

Có rất nhiều phương pháp tắm trắng được áp dụng nhưng không phải cách nào cũng làm trắng da ngay mà vẫn an toàn, nhất là với làn da nhạy cảm của người châu Á. Nhiều người chọn sử dụng các phương pháp làm trắng da có nguồn gốc thiên nhiên và thành phần dưỡng chất trong nhân sâm được khai thác vào liệu trình làm đẹp.

Ginseng Whitening đang là phương pháp tắm trắng được nhiều người lựa chọn. Công nghệ này được kết hợp từ dược liệu nhân sâm với sữa non cô đặc, mang lại hiệu quả lên đến 80% ngay sau lần đầu sử dụng.

Trong nhân sâm có nhiều thành phần saponin, đây là một dạng glicozit tự nhiên trong thực vật, chính thành phần này tạo nên giá trị của nhân sâm. Nhân sâm còn giúp bổ sung nước cho làn da, giúp tẩy tế bào chết và làm trắng da hiệu quả.

Sữa non là dòng sữa đầu tiên giàu dưỡng chất, chứa nhiều kháng thể như IgA, IgC, IgM là những chất chống nhiễm trùng, kháng khuẩn tốt (hàm lượng IgC trong sữa non lên tới 200% so với sữa thường). Sữa non giàu protein, nhiều vitamin và khoáng chất như magie, kẽm, canxi có tác dụng dưỡng ẩm tốt cho làn da.

Đặc biệt, phương pháp này được kết hợp với công nghệ ánh sáng Aduro Range (Anh) giúp dưỡng chất thẩm thấu nhanh vào da, phân hủy sắc tố melanin gây sạm da, nhằm đưa những dưỡng chất như vitamin C, B1, B5, B6, B12 thấm sâu vào tầng hạ bì, mang đến cho bạn làn da trắng sáng, mịn màng. Đồng thời, công nghệ còn thúc đẩy quá trình tổng hợp protein, kích thích sản sinh collagen, tăng khả năng đàn hồi, dưỡng ẩm cho da, chống lão hóa và duy trì độ trắng sáng cho da.

Bên cạnh đó, lượng protein trong sữa non sẽ cung cấp collagen cho da, giúp làn da thẩm thấu nhanh hơn và làm mềm các lớp biểu bì, mang lại cho bạn làn da trắng sáng như mong muốn.

Sau liệu trình tắm trắng Ginseng Whitening làn da trở nên trắng hồng, mịn màng tự nhiên. Phương pháp có hiệu quả ngay từ lần đầu tiên sử dụng mà không tẩy lột, không gây bắt nắng, không tổn thương da, phù hợp với làn da nhạy cảm. Ngoài ra, phương pháp còn giúp loại bỏ các vết thâm, nám, tàn nhang, tái tạo làn da mới.

