Tuyệt chiêu làm trắng da vùng nách

Việc duy trì vóc dáng cùng làn da trắng mịn là yếu tố luôn được chị em quan tâm. Bạn có thể chăm sóc bằng các nguyên liệu tự nhiên hoặc thoa kem.

Giống những vùng da khác trên cơ thể, da dưới cánh tay, vùng bẹn cần được quan tâm và chăm sóc đúng cách. Phần da này lúc nào cũng mềm, mỏng và không căng nên nếu không cung cấp đủ độ ẩm, nó sẽ bị thâm và kém mịn màng, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý các chị em. Vùng da dưới cánh tay sần sùi, kém tươi sáng một phần là do cơ địa của mỗi người và bên cạnh đó cũng do các yếu tố như: dùng nhíp, dao cạo… Còn vùng bẹn hay bị tình trạng thâm do các bạn gái hay ngồi lâu, mặc đồ chật...

Chanh, sữa chua, bột cam... là một trong những nguyên liệu tự nhiên giúp bạn làm trắng da những vùng nhạy cảm.

Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể áp dụng một số các phương pháp sau:

Chanh và bột phèn chua: là bí quyết để bảo vệ vùng da dưới cánh tay. Bạn hãy cắt vài lát chanh cùng với bột phèn chua rồi chà xát chúng lên vùng da dưới cánh tay trong khoảng 4 - 5 phút đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả. Các axit trong nước cốt chanh có tác dụng như một chất tẩy trắng da tự nhiên và không có tác dụng phụ. Không chỉ vậy, nếu áp dụng phương pháp này thường xuyên, nó còn khiến cho mùi hôi biến mất.

Cà chua: Cắt lát mỏng một quả cà chua chín khoảng 0,5 cm rồi dùng tay nhẹ nhàng thoa tròn lên vùng da dưới cánh tay trong 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện mỗi ngày một lần trước khi tắm, vùng da này của bạn sẽ sáng hồng.

Khoai tây: Bạn có thể đắp đều đặn mỗi ngày vài lát khoai tây lên vùng da dưới cánh tay trong vòng 15 phút, cách này đơn giản lại hiệu quả.

Dầu dừa: massage dầu dừa cho vùng da dưới cánh tay trong vòng 5 phút trước khi tắm, làn da của bạn sẽ thật mịn màng và đầy sức sống.

Bột vỏ cam và sữa chua: Trộn hai thìa cafe sữa chua cùng một thìa cafe bột xay từ vỏ cam khô. Thoa đều hỗn hợp này lên vùng da dưới cánh tay của bạn trong vòng 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Đây là biện pháp hiệu quả, giúp khắc phục vùng da dưới cánh tay bị thâm và khô.

Bella belle treatment cream for sensitive areas dùng cho vùng da bị thâm như: nách, bẹn, mông…

Ngoài ra, còn một cách đơn giản, chỉ mất vài giây, bạn đã có được vùng da dưới cánh tay trắng mịn màng, tươi tắn bằng việc thoa kem dưỡng trắng da (xem chi tiết tại đây) dành cho vùng nhạy cảm - Bella belle treatment cream for sensitive areas. Loại kem dưỡng này dùng cho vùng da bị thâm như: nách, bẹn, mông… Bạn có thể thoa ngày 2 lần vào buổi sáng và tối.

Minh Thảo