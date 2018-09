Tuyệt chiêu giữ dáng của Á hậu Huyền My

Á hậu 1 Việt Nam 2014 Huyền My sở hữu vóc dáng mảnh mai, quyến rũ, nhưng ít ai biết rằng cô từng nặng đến 62kg.

- Nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết rằng Huyền My từng nặng đến 62kg, trong khi hiện tại cân nặng của My chỉ 54kg với số đo 3 vòng đạt chuẩn. Huyền My có bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam?

- Mặc dù tôi là người luôn vui vẻ, nhưng với thân hình khá phì nhiêu trước đây, tôi cũng buồn phiền, băn khoăn vì không dám diện đồ crop top, đồ ôm dáng, bikini mỗi khi đi biển. Tôi tự ti và không bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ đi thi Hoa hậu.

Huyền My đẹp rạng ngời với số đo chuẩn.

- Điều gì đã giúp Huyền My sở hữu được vóc dáng cân đối như bây giờ: chiều cao 1,74m, số đo ba vòng: 83-62-93?

- Càng lớn, tôi càng ý thức được việc chăm sóc bản thân. Trong đó duy trì cân nặng, giữ gìn vóc dáng là rất cần thiết. Vì vậy, tôi đã tìm hiểu các phương pháp làm đẹp khác nhau và tìm cách phù hợp.

- Cụ thể, Huyền My đã sử dụng những phương pháp như thế nào để giảm cân, giữ dáng?

- Tôi uống nhiều nước lọc, gia tăng rau xanh trong các khẩu phần ăn hàng ngày. Chế độ ăn uống cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần đảm bảo đủ dinh dưỡng, không quá nhiều tinh bột hay thức ăn nhiều dầu mỡ. Tiếp theo, bạn cần đều đặn tập thể thao duy trì sức khỏe, tăng cường thể lực. Môn thể thao yêu thích của tôi là bơi lội, tập gym. Đôi khi tôi cũng chạy bộ hoặc tập boxing. Bên cạnh đó, tôi kết hợp sử dụng một số sản phẩm hỗ trợ có nguồn gốc thiên nhiên. Hàng ngày, tôi massage body với kem bôi chiết xuất từ hạt tiêu hồng và quinoa giảm mỡ bụng, săn chắc cơ thể, giúp da mịn màng hơn.

- Khi sử dụng một sản phẩm làm đẹp, Huyền My thường tìm hiểu thông tin như thế nào?

- Tôi rất cẩn thận trong việc lựa chọn các sản phẩm làm đẹp. Nếu sử dụng sản phẩm không phù hợp sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và nhan sắc. Vì vậy, tôi thường tìm hiểu rất kỹ lưỡng rồi mới quyết định sử dụng.

Huyền My luôn cẩn thận trong lựa chọn mỹ phẩm.

- Tại sao Huyền My thường lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên?

- Tôi khá ưa thích những sản phẩm có tinh chất thiên nhiên vì tính hiệu quả và an toàn. Tôi đã tìm hiểu và được biết, tinh chất hạt tiêu hồng xuất xứ từ Pháp vốn được dùng trong ngành thực phẩm, làm đẹp có tác dụng tốt trong việc thúc đẩy quá trình ly giải mỡ tích tụ, qua đó làm giảm tình trạng thừa mỡ. Còn hạt Quinoa có nguồn gốc Canada được coi là “thực phẩm của tương lai” giúp ức chế việc hình thành mỡ mới. Hai hoạt chất này kết hợp vừa giúp tôi giữ dáng gọn, eo thon, duy trì làn da mịn màng. Tôi đã tin tưởng và dùng sản phẩm này từ lâu.

- Khi lựa chọn sản phẩm làm đẹp dáng, Huyền My có lời khuyên gì dành cho các bạn trẻ?

- Hiện có rất nhiều sản phẩm làm đẹp dáng bằng mỹ phẩm được bày bán trên thị trường nên các bạn cần phải thận trọng khi lựa chọn. Đừng vì nôn nóng, tự ti với vòng eo quá khổ hoặc thân hình không được thon gọn, lựa chọn sản phẩm kém chất lượng, có hại cho sức khỏe. Theo tôi, ngoài thành phần thiên nhiên, các bạn nữ nên lựa chọn những sản phẩm làm đẹp dáng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sản xuất theo công nghệ hiện đại, phân phối bởi các công ty uy tín.

Finomas - nhà tài trợ kim cương cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015. Kem Finomas là sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần: tinh chất hạt Quinoa (Canada), tinh chất hạt tiêu hồng (Pháp), dầu macadamia, caffein… giải pháp hữu hiệu giúp vùng da eo, đùi, cánh tay trở nên săn chắc, thon gọn. Công dụng: thon gọn vùng da eo, bụng dưới, mông, đùi, cánh tay; cải thiện tình trạng sần da vỏ cam, dưỡng ẩm cho da, giúp da mịn màng, săn chắc. Liên hệ: Công ty TNHH MTV Hoa Thiên Phú Bình Dương Khu công nghiệp Singapore Ascendas - Protrade, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Hotline: 1900 6033. Website: finomas.com

(Nguồn: Hoa Thiên Phú)