Tuyệt chiêu giảm mỡ giữ eo thon

Do thói quen ngồi nhiều và lười vận động nên vòng 2 của tôi tích tụ nhiều mỡ, mong bác sĩ tư vấn giúp cách giảm béo bụng hiệu quả. (Thu Hà)

Béo bụng không những ảnh hưởng đến hình thể, khiến họ mặc cảm, mất tự tin trong cuộc sống, đặc biệt là nữ giới, mà béo bụng còn là nguyên nhân gây ra những bệnh lý nguy hiểm mà không phải ai cũng biết.

Nguyên nhân dẫn đến béo bụng thường do:

Ít vận động: những người thuộc nhóm này thường là nhân viên văn phòng, gắn liền với công việc bàn giấy. Thêm vào đó là thói quen ăn uống không khoa học, ăn nhiều thực phẩm có chứa đường và chất béo.

Stress: các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, stress cũng là nguyên nhân khiến vòng 2 của bạn phình to. Khi stress, vùng bụng của bạn sẽ sản sinh ra cortisol, một hormone khuyến khích cơ thể bám vào chất béo xung quanh bụng.

Bỏ bữa: lạm dụng cà phê và đồ ăn vặt cũng khiến vùng bụng tích tụ nhiều mỡ.

Sau khi sinh: sau khi sinh con, tử cung giảm xuống và nặng hơn nhiều so với trước khi mang thai. Phải mất ít nhất 6 tuần để có được vòng bụng phẳng cho đến sau đó.

Xác định được nguyên nhân gây ra béo bụng sẽ là chìa khóa giúp thu nhỏ vòng hai một cách nhanh chóng. Bên cạnh những cách như ăn kiêng, tập luyện, bạn cũng có thể áp dụng phương pháp giảm béo bụng bằng Laser Lipo theo công nghệ tiên tiến của Mỹ.

Phương pháp này được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về công nghệ tiên tiến, điều trị an toàn, hiệu quả cao. Ưu điểm của phương pháp này chính là nhờ tác động của sóng laser, các mô mỡ sẽ bị phá hủy liên kết, hóa lỏng và được đưa ra ngoài cơ thể do vậy mỡ không có khả năng tích tụ trở lại. Do đó chỉ cần thực hiện một lần trong vòng 60 phút, bạn sẽ có vùng bụng dưới thon gọn như ý muốn, không cần nhiều thời gian nghỉ dưỡng, an toàn không để lại sẹo.

Bác sĩ thăm khám và xác định vùng mỡ thừa cần loại bỏ.

Kết hợp tối ưu của 3 tác động, công nghệ này đã mang lại kết quả cao cho mọi trường hợp giảm mỡ.

Đầu tiên, sóng laser phá vỡ liên kết tế bào mỡ, làm nứt các tổ chức cellulite, giải phóng tối đa các tổ chức mỡ dưới da giúp loại bỏ mỡ thừa triệt để mà không gây đau cho khách hàng điều trị. Tiếp sau đó, mỡ được lấy ra khỏi cơ thể bằng thiết bị nội soi chuyên dụng nên không có khả năng tích tụ trở lại như các công nghệ biến mô mỡ thành dạng dầu khác. Cuối cùng, bước sóng 1.064nm giúp sắp xếp lại các tế bào collagen để da vùng điều trị không bị nhăn, rúm mà căng mịn, săn chắc hơn.

Sau khi điều trị giảm mỡ bằng phương pháp này, không những bạn loại bỏ hết mỡ thừa mà vùng da điều trị cũng không bị chảy sệ, lồi lõm, xơ cứng và bầm tím dài ngày như khi áp dụng một số phương pháp cổ điển trước đây.

Hiệu quả giảm mỡ rõ rệt khi sử dụng Laser Lipo.

Giảm mỡ vĩnh viễn Laser Lipo đạt được kết quả cao, an toàn, không đau, không để lại sẹo, hạn chế xâm lấn ở mức tối thiểu, không cần tập luyện hay thực hiện chế độ ăn kiêng khắt khe. Bạn có thể tìm hiểu về giảm mỡ Laser Lipo và đặt câu hỏi tư vấn tại đây.

Minh Thảo