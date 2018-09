Tuyệt chiêu biến mũi xấu thành đẹp

Không phải ai cũng sở hữu chiếc mũi đẹp như ý. Tuy nhiên, với sự can thiệp của công nghệ hiện đại, việc thẩm mỹ mũi trở nên đơn giản, hiệu quả hơn.

Trong làng giải trí những người sở hữu chiếc mũi thanh tú, nhỏ xinh rất dễ tạo được ấn tượng đẹp trong lòng công chúng, góp phần tạo nên thành công không nhỏ của họ. Không chỉ Hollywood mà ngay tại châu Á, nhiều tên tuổi đình đám trong nền điện ảnh Hàn Quốc hay Việt Nam đều hơn một lần can thiệp dao kéo để có được chiếc mũi thanh thoát, nhỏ gọn, S-line… Cùng với sự phát triển của công nghệ, tay nghề giỏi của các bác sĩ, khiếm khuyết trên mũi của phái đẹp Việt đều có thể khắc phục tại Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi.

Cùng nhận diện những chiếc mũi kém xinh và cách khắc phục :

Mũi gồ ghề: đây là một dạng mũi bẩm sinh với phần giữa sống mũi gồ lên. Sở dĩ như vậy là do phần xương cuốn mũi bị phình to. Theo nhân tướng học, người có chiếc mũi này thường dễ bị thiệt thòi khi giao tiếp và trong các thương vụ hợp tác làm ăn. Họ dễ bộc lộ cảm xúc, và kém tự tin trước đám đông.

Mũi trước và sau thẩm mỹ.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Shin Dong Min, kiểu mũi này có thể khắc phục bằng cách tạo hình lại phần xương bị gồ lên, giúp mũi trở nên thanh tú hơn. Thao tác này đòi hỏi sự chính xác và tay nghề chuyên môn cao.

Mũi hếch: là chiếc mũi mà đầu mũi không che phủ được hết lỗ mũi và lộ ra một phần bên trong lỗ mũi trông rất thiếu thẩm mỹ. Nhân tướng học quan niệm mũi hếch ảnh hưởng đến số mệnh con người và coi là phá tướng, mệnh yểu cả đời cơ hàn. Mũi hếch có thể do bẩm sinh hoặc xuất hiện trong quá trình phẫu thuật chỉnh sửa thiếu an toàn, bị lỗi dẫn đến mũi bị ngắn lại.

Tiến sĩ, bác sĩ Shin Dong Min Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi cho rằng, với những trường hợp mũi hếch, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ chỉ việc đặt thêm chất liệu sụn tự thân để bọc lên phần độn và kéo dài phần sụn đầu mũi. Giải pháp này không gây đau đớn, kỹ thuật không quá phức tạp và nhanh chóng trả lại một chiếc mũi đẹp. Phương pháp này còn giải quyết được việc bóng, đỏ ở đầu mũi khi gặp thời tiết lạnh và không gây dị ứng, cho kết quả đẹp tự nhiên.

Mũi vẹo: khoa học chia ra 2 loại mũi gồm vẹo bẩm sinh - sụn vách ngăn bị lệch khiến trụ mũi bị nghiêng, thân mũi cong và lệch sang một bên gây ra tình trạng nghẹt mũi và luôn có cảm giác khó thở. Với những trường hợp này thì bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ có kinh nghiệm sẽ tiến hành phẫu thuật nắn lại vách ngăn của mũi. Sau khoảng một giờ làm thủ thuật, mũi của bạn sẽ thoát khỏi tình trạng lệch và đặc biệt sẽ không còn bị nghẹt mũi, khó thở.

Trường hợp mũi bị vẹo do lệch vách ngăn bẩm sinh.

Mũi vẹo do phẫu thuật mũi hỏng: trường hợp này có thể do va đập mạnh sau phẫu thuật mới (khoảng vài ngày đến 2 tuần sau khi làm phẫu thuật).

Với trường hợp này, khách hàng cần phải tới trực tiếp Thanh Hằng Beauty Medi, tiến sĩ, bác sĩ Shin Dong Min sẽ đưa ra phương án phẫu thuật phù hợp cho khách hàng. Nếu là do phẫu thuật hỏng thì chất liệu độn sẽ được lấy ra thông qua vết mổ cũ sau đó bác sĩ sẽ tạo hình và đặt lại chất liệu độn một cách chuẩn xác và đóng vết mổ thẩm mỹ.

Phẫu thuật sửa mũi lệch vẹo do phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.

Mũi to xù xì vỏ cam: nhiều người từ khi sinh ra đã sở hữu chiếc mũi với đầu mũi to, xù xì vỏ cam (các cụ hay gọi đó là mũi củ hành). Chị em sở hữu chiếc mũi này hay cảm thấy mất tự tin, nhất là vào mùa đông, mũi đỏ ửng to bè tựa trái cà chua chín. Đây cũng là dạng mũi được chị em tìm tới viện thẩm mỹ để chỉnh sửa nhiều. Tại đây, các bác sĩ có tay nghề sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bớt phần cánh mũi to đó và khâu thẩm mỹ lại, đồng thời cắt bỏ phần thịt thừa phía trong đầu mũi, đưa chất liệu độn vào để tạo hình. Sau phẫu thuật, chiếc mũi gọn và gương mặt từ đó cũng trở nên thanh tú hơn.

Mũi hỏng do nhiễm trùng khi phẫu thuật: dạng mũi này xuất hiện đối với các ca làm phẫu thuật thẩm mỹ mũi và chất liệu đưa vào quá dài, gây kích thích phần mũi. Nguyên nhân do chỉnh sửa mũi ở các cơ sở không đảm bảo, bác sĩ kém chuyên môn, dịch vụ rẻ tiền. Mũi bị hỏng nếu không khắc phục kịp thời sẽ dẫn đến khách hàng bị thủng đầu mũi, rất nguy hiểm.

Là người tiếp nhận khá nhiều ca phẫu thuật hỏng, tiến sĩ - bác sĩ Shin Dong Min đã phải dùng thao tác rút chất liệu cũ ra, vệ sinh sạch sẽ phần mũi bị nhiễm trùng. Để từ 2 đến 3 tháng cho phần tổn thương ở đầu mũi được phục hồi sau đó đưa chất liệu với tỷ lệ chuẩn, phù hợp với từng cá nhân khách hàng, để tiến hành tạo hình chiếc mũi mới thay thế cho chiếc mũi đã bị phẫu thuật hỏng trước đó.

Từ kinh nghiệm của mình, tiến sĩ, bác sĩ Shin Dong Min cho biết chị em nên chọn các viện chăm sóc sắc đẹp uy tín, các chuyên gia tay nghề cao và có gu thẫm mỹ, nếu muốn sở hữu chiếc mũi đẹp mà không lo các biến chứng.

