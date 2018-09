Tư vấn trị sẹo và vết thâm

Chương trình tư vấn trực tuyến do nhãn hàng Acnes C10 - Công ty Rohto Mentholatum (Việt Nam) tổ chức đã nhận được 268 câu hỏi về chủ đề trị sẹo, thâm.

Chương trình do PGS.TS - Bác sĩ Lê Ngọc Diệp, Bệnh viện Đại Học Y Dược TP HCM và Dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thu - Đại diện Công ty Rohto Mentholatum (Việt Nam) đảm trách tư vấn.

- Sử dụng Vitamin C từ thực phẩm (trái cây, rau xanh) là phương pháp an toàn và hiệu quả. Vậy ăn, uống thực phẩm chứa Vitamin C như thế nào để giúp da sáng đẹp? Phương Trâm (quận 3, TP HCM)

- PGS.TS - Bác sĩ Lê Ngọc Diệp: Vitamin C bổ sung bằng thực phẩm có thể tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, phương pháp này không đem lại hiệu quả rõ rệt trong điều trị các khiếm khuyết của làn da. Khi hấp thụ Vitamin C bằng đường ăn, uống, tùy theo liều lượng sẽ tác động lên mọi cơ quan trong cơ thể, cả những nơi cần và không cần. Theo các nghiên cứu khoa học, việc bổ sung Vitamin C bằng đường uống có hiệu quả chỉ bằng một phần bốn mươi so với thoa trực tiếp vào vùng da bị sẹo, thâm, sạm nám.

- Thưa dược sĩ, tôi năm nay 26 tuổi, da mặt tôi ổn, nhưng lỗ chân lông to và thường có mụn đầu đen. Tôi phải làm cách nào để lỗ chân lông nhanh chóng se khít? Thảo Vy (Hải Phòng)

- Bác sĩ Lê Ngọc Diệp: Lỗ chân lông to thường do yếu tố di truyền hoặc do chất nhờn và bụi bẩn tích tụ. Bạn cần quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh, giảm bóng nhờn. Vitamin C nguyên chất được chứng minh có tác dụng kiểm soát chất nhờn, giúp se khít lỗ chân lông hiệu quả. Bạn có thể tham khảo các sản phẩm chứa 10% Vitamin C nguyên chất được điều chế với hàm lượng cao.

- Tôi sử dụng sản phẩm dưỡng da bán ở một shop mỹ phẩm thì thấy da trắng mịn lên nhanh nhưng không hết được vết thâm và sẹo rỗ lâu năm. Hiện tại, da mặt tôi đang xuất hiện những đốm bị nám ở hai bên má. Xin bác sĩ tư vấn cho tôi cách điều trị các khiếm khuyết này? Phương Hồng (Bình Dương).

- Dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thu: Với các sản phẩm làm trắng da nhanh, bạn cần kiểm tra kĩ nguồn gốc trước khi sử dụng. Tránh sử dụng các loại kem trộn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Để trị nám, bạn nên đến bác sĩ khuyên khoa thăm khám và tư vấn. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về dung dịch mờ sẹo và vết thâm Acnes C10 chứa 10% Vitamin C nguyên chất. Công thức đặc chế với thành phần Ethoxydiglycol vận chuyển Vitamin C tiếp cận lớp đáy thượng bì, phát huy tác dụng tăng tạo collagen, giúp liên kết collagen trở nên vững chắc, các khoảng lõm trên da dần được lấp đầy. Vitamin C ngăn ngừa sự hình thành, làm mờ các vết thâm. Khi sử dụng với dung lượng một đến 2 giọt mỗi lần (ngày 2 lần), tuỳ thuộc vào tình trạng, bạn có thể thấy hiệu quả từ sau 4 đến 8 tuần điều trị.

- Để điều trị nám da, vết thâm thì điện di C và dùng mỹ phẩm chứa Vitamin C liều cao như Acnes, phương pháp nào hiệu quả hơn? Ngọc Nhu (quận 1, TP HCM)

- Dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thu: Để điều trị vết thâm hiệu quả, em có thể sử dụng cả 2 phương pháp trên.

Điện chuyển ion là công nghệ dùng dòng điện đặc biệt đưa Vitamin C đã được ion hóa, nồng độ cao đi sâu vào da. Nhược điểm phương pháp này: phải thực hiện duy trì mỗi tuần một lần, chi phí cao, có thể có tác dụng phụ và phụ thuộc vào trình độ của chuyên viên thực hiện. Thoa trực tiếp Vitamin C nguyên chất lên da là phương pháp được dùng phổ biến để làm mờ vết thâm nám. Tuy nhiên, bạn cần kiên trì trong quá trình điều trị đối với những vết thâm lâu ngày. Để bảo vệ làn da, tăng hiệu quả của phương pháp điều trị, bạn nên chú ý đến việc chống nắng, tránh khỏi ảnh hưởng ánh nắng mặt trời.

- Em 26 tuổi, da khô và em bị nám, tàn nhang nhiều ở hai bên má, do đi làm thường xuyên phải trang điểm nên em dùng kem che khuyết điểm. Xin bác sĩ tư vấn cho em cách chăm sóc và dưỡng da mặt hợp lý? Quỳnh Chi (Đồng Nai)

- Bác sĩ Lê Ngọc Diệp: Kem che khuyết điểm dùng nhiều có thể làm bít các lỗ chân lông. Vì vậy, em cần tẩy trang kỹ trước khi đi ngủ, sử dụng sữa rửa mặt giúp dưỡng ẩm, dành cho da khô, chống nắng đầy đủ trước khi trang điểm. Em có thể tham khảo sản phẩm có chứa 10% Vitamin C nguyên chất để cải thiện nám, tàn nhang. Vitamin C nguyên chất với hàm lượng cao giúp chống oxy hoá, làm mờ hắc sắc tố melanin, cải thiện các vùng da có khiếm khuyết.

