Tự tin đón Tết với đôi môi hồng

Đôi môi hồng xinh, tươi sáng sẽ giúp nụ cười của phái đẹp thêm rạng rỡ, ngọt ngào trong những ngày đầu năm mới.

Những ngày Tết đang đến rất gần. Thời điểm này, phái đẹp thường tìm đến những cơ sở làm đẹp uy tín để tân trang nhan sắc, chăm chút cho dung mạo tự tin đón Tết. Trong đó, nhu cầu thẩm mỹ đơn giản nhưng được nhiều chị em quan tâm là trẻ hóa đôi môi.

Làn môi mỏng, thâm, nhăn khiến nhiều cô gái lo lắng khi thời điểm Tết đã cận kề.

Có nhiều lý do khiến đôi môi của phái đẹp kém xinh hoặc bị thâm nhăn, lão hóa sớm trong khi nước da vẫn còn tươi trẻ, hồng hào. Một số người gặp phải tình trạng môi thâm đen, môi mỏng, thể tích môi không cân xứng do di truyền hoặc ảnh hưởng của sắc tố da. Một số người lại do thói quen ăn uống, trang điểm, dùng son môi chứa nhiều chì nên khiến đôi môi bị tổn thương sớm. Nhiều phụ nữ khác lại có làn môi bị nhăn nheo, thể tích môi bị teo nhỏ, khô khốc, viền môi mờ, kém tươi sáng do hậu quả của quá trình lão hóa khi bắt đầu có tuổi.

Việc xóa bỏ những dấu hiệu kém xinh, lão hóa của đôi môi thường không khó, song nếu không áp dụng đúng phương pháp sẽ để lại nhiều hậu quả khó lường. Da môi mỏng manh, nhạy cảm, dễ tổn thương nên rất khó để can thiệp phẫu thuật. Trước kia, người ta thường sử dụng silicone để bơm môi, song chất này đã bị cấm sử dụng do những di chứng nặng nề, gây viêm nhiễm, sưng phù, biến dạng môi hoặc hoại tử môi về lâu dài. Một chất làm đầy khác có tên là Revofil đã được chọn để thay thế cho các phương pháp trẻ hóa đôi môi truyền thống tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Chỉ với một mũi tiêm trong 5 phút, hoạt chất Revofil sẽ đổ đầy thể tích mô rỗng, giúp đôi môi căng đầy và tươi hồng tự nhiên.

Khác với silicone (chất làm đầy vĩnh viễn), Revofil là chất làm đầy không vĩnh viễn, có khả năng thay thế silicone để tăng độ an toàn và hiệu quả thẩm mỹ làm đầy môi hiện đại. Revofil có nồng độ cao, độ nhớt, độ đàn hồi và khả năng tồn tại ít nhất từ 10-12 tháng do khả năng ức chế sự phân hủy men Hyaluronidase. Trong thẩm mỹ môi, Revofil được đưa vào bên dưới da môi thông qua một mũi tiêm nhẹ nhàng. Chất này sẽ nhanh chóng đổ đầy thể tích môi, làm đầy và căng môi rõ rệt, xóa mờ các nếp nhăn, giảm thâm đen và làm hồng môi nhanh chóng. Đồng thời, tác dụng của Revofil giúp tạo các đường viền môi rõ nét, tự nhiên, đẩy nhân trung cao hơn giúp môi thêm căng mọng và quyến rũ.

Revofil an toàn và có độ tương thích cao với cơ thể nên không gây phản ứng loại thải. Chất này không để lại di chứng, không làm môi bị biến dạng khi sử dụng trong thời gian dài. Kỹ thuật tiêm nhẹ nhàng, an toàn, không đau đớn, không để lại sẹo và cho hiệu quả ngay sau khi điều trị. Chỉ với một liệu trình khoảng 15-20 phút, phái đẹp sẽ sở hữu đôi môi mọng đẹp, mềm mại tự nhiên và gợi cảm để sẵn sàng nở nụ cười hồng tươi đón Tết. Chi tiết về công nghệ tại đây.

Công nghệ mang đến cho bạn cơ hội sở hữu đôi môi xinh ngọt ngào như Dương Cẩm Lynh.

