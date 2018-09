Trilastin làm giảm các vết rạn da sau sinh

Việc chống rạn da cần tiến hành từ khi mang thai. Tuy nhiên, sau khi sinh, bạn vẫn nên duy trì thói quen tốt để giúp da sớm phục hồi.

Rạn da thường xảy ra ở phần bụng, ngực, đùi khi phụ nữ mang thai hoặc lên cân. Đa phần, sau khi sinh, da phần bụng không còn bị căng giãn như lúc mang thai nên các vết rạn sẽ không tăng thêm. Tuy nhiên để da phục hồi bạn vẫn cần một chế độ chăm sóc đặc biệt. Việc điều trị rạn da sau sinh dễ dàng hơn khi mang thai, bởi bạn không lo ảnh hưởng tới sự hình thành phát triển của em bé. Dưới đây là một số cách giúp các mẹ mới sinh khắc phục làn da bị rạn.

Massage mỗi ngày vừa khắc phục các vếr rạn, vừa giúp bạn nhanh chóng giảm mỡ bụng.

Massage vùng da rạn: massage vùng da bị rạn thường xuyên bằng dầu dừa, dầu olive cũng khiến cho những vết rạn mau mờ. Những tác động xoa bóp nhẹ nhàng làm gia tăng sự lưu thông máu, tăng tính đàn hồi cho da và giúp mờ vết rạn nhanh chóng. Cách thực hiện là xoa bóp đều từ phần bụng dưới lên đến ngực. Bạn nên làm như thế mỗi ngày vừa giúp nhanh giảm béo bụng, vừa khắc phục vết rạn.

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C, E: ăn nhiều loại thức ăn giàu vitamin C, E (cam, quýt, bưởi, rau xanh) và kẽm (ngao, hàu) sẽ giúp cho làn da của bạn mau tái tạo và phục hồi nhanh chóng. Các thực phẩm này giúp tăng cường hình thành collagen để nâng đỡ da.

Bạn nên thường xuyên bổ sung trái cây giàu vitamin C và E.

Giữ cân nặng hợp lý: một số chị em sau sinh vẫn béo bởi chế độ dinh dưỡng quá dồi dào. Điều đó cũng khiến tăng vết rạn hoặc các vết rạn trong lúc mang thai khó mờ đi. Sau sinh, bạn cần lấy lại vóc dáng bằng việc tập luyện thể dục thể thao, ăn uống hợp lý. Thể lực của phụ nữ sau sinh có ít nhiều giảm sút so với thời con gái. Do đó, bạn nên chọn bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, leo cầu thang, co duỗi nhẹ nhàng.

Xông hơi: nếu khi mang thai, bạn e ngại khi xông hơi thì sau sinh, bạn có thể yên tâm với phương pháp này. Xông hơi thường xuyên cũng sẽ giúp cho lỗ chân lông thông thoáng, loại bỏ những bụi bẩn trong da, giúp da săn chắc và giúp làm mờ vết rạn da. Mỗi lần xông hơi bạn nên xông khoảng 10-15 phút, chỉ nên xông khoảng 2 lần mỗi tuần.

Trilastin giúp tăng cấu tạo collagen và elastin để hấp thụ dưỡng chất làm liền vết rạn và săn chắc da.

Những vết rạn, đặc biệt ở những người có làn da đàn hồi kém thì cần thời gian dài mới phục hồi. Sau sinh, dù cân nặng đã giảm, da không bị rạn thêm nhưng bạn vẫn nên kiên trì dùng kem chống rạn để xóa vết rạn cũ và làm săn chắc da. Nhiều chị em dùng kem chống rạn cả một năm sau sinh.

Kem chống rạn nhằm tăng collgen, eslatin giúp tăng độ ẩm, săn chắc và làm mờ vết rạn. Bạn nên thoa kem lên vùng rạn mỗi ngày như kem dưỡng da. Với công nghệ nâng cao hiệu quả trong Trilastin giúp tăng cấu tạo collagen và elastin để hấp thụ dưỡng chất làm liền vết rạn và săn chắc da.

Mừng năm mới, từ 10/1 đến 20/2, thương hiệu áp dụng khuyến mãi tặng Trilastin-HT cho khách mua sản phẩm Trilastin-SR và Trilastin-CF làm giảm rạn da và săn chắc da sau sinh.

Nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam: Công ty TNHH MTV Thiên Băng 99 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP HCM.

ĐT: 08 38307073 - 0902363227.

Email: thienbangbeauty@yahoo.com.

Website: http://thienbangbeauty.vn/ hoặc www.trilastin.vn

(Nguồn: Trilastin)