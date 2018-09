Triệt lông vĩnh viễn - con dao 2 lưỡi

Đối với làn da nhạy cảm đã trải qua sử dụng sản phẩm lột tẩy khi trải nghiệm công nghệ triệt lông vĩnh viễn sẽ có nguy cơ bị tổn thương cao.

Ngoài dịch vụ về tắm trắng thì triệt lông vĩnh viễn đang là cụm từ làm đẹp hot hiện nay. Trên thực tế, so với các phương pháp loại bỏ lông truyền thống, phương pháp mới này mang lại nhiều lợi ích cho chị em như: loại bỏ lông vĩnh viễn, hỗ trợ điều trị viên nang lông, làm trắng sáng da, se khít lỗ chân lông… Tuy nhiên, công nghệ này là con dao 2 lưỡi cho người sử dụng.

Triệt lông công nghệ cũ gây bỏng rát da

Đối với những làn da mẫn cảm, mỏng, đã trải qua sử dụng sản phẩm lột tẩy khi trải nghiệm công nghệ triệt lông vĩnh viễn sẽ có nguy cơ gây tổn thương da cao, bởi công nghệ IPL 2G cũ với nguồn nhiệt năng cực lớn bắn thẳng và làm bỏng da. Lông mặc dù được loại bỏ nhưng để lại vết thâm lớn và đậm màu. Ngoài ra, các loại máy triệt lông cũ hoạt động trên nguyên lý tác động vào lượng melanin có trong sợi lông, do vậy đối với những vùng lông nhạt màu, tơ mảnh sẽ không triệt được, đây là điểm hạn chế khiến công nghệ bị thu hẹp.

Da vùng mặt có nguy cơ bỏng rát, tổn thương khi sử dụng công nghệ triệt lông cũ.

Phiên bản triệt lông mới được chị em yêu thích

Công nghệ triệt lông vĩnh viễn New E-Light phiên bản mới 2013 có những cải tiến: thời gian thực hiện rút xuống còn 5 lần điều trị (Công nghệ triệt lông cũ là 10 - 12 lần), triệt sạch 99%, trải nghiệm êm ái nhẹ nhàng cho cả vùng lông nhạy cảm.

Năng lượng ánh sáng New E - light phiên bản 2013 có bước sóng 590nm đến 1.200 nm (đã được tổ chức FDA Mỹ chứng nhận an toàn và lưu hành trên toàn thế giới) do có bộ cảm ứng thông minh nên ánh sáng sẽ dò đường chính xác vào gốc nang lông, tác động trực tiếp đến gốc sinh trưởng của lông cắt đứt nguồn dinh dưỡng nuôi lông khiến sợi lông vị triệt tiêu ngay từ giai đoạn mầm nhú.

Phiên bản này có khả năng tự động xác định mức năng lượng và bước sóng phù hợp cho từng vùng da, từng chu kỳ phát triển của lông, đặc biệt có công nghệ New E - light còn có cả sóng RF khi tác động vào sâu trong gốc nang lông còn giúp kích thích sản sinh collagen và elastin khiến vùng da điều trị được săn chắc, mịn màng, se khít lỗ chân lông.

Làn da láng mịn chỉ sau 5 lần trải nghiệm tại Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt.

Ngoài ra, ánh sáng New E - Light sẽ lấy đi lượng lớn tế bào da chết, làm sạch vùng nhiễm khuẩn và tiêu diệt ô vi khuẩn ẩn trú trong nang lông khiến lỗ chân lông được thông thoáng, từ đó tình trạng viêm nang lông được cải thiện ngay sau lần đầu điều trị. Một lần điều trị diễn ra từ 10 đến 15 phút, sau 5 lần điều trị, lông đã giảm đến 99% và có cam kết bảo hành.

Hương Giang đang trải nghiệm công nghệ New E - Light tại vùng mép.

Phiên bản mới này đang được áp dụng tại Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt. Để đảm bảo quyền lợi tối ưu, đối với khách hàng do cơ địa sau 5 - 7 lần triệt lông vẫn mọc lên, Thẩm mỹ viện này sẽ có cam kết bảo hành.

Hệ thống thẩm mỹ viện Bích Nguyệt: - Bích Nguyệt Spa: Số 57 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0437717139 - 0936415454.

- Bích Nguyệt Luxury: Số 7C Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 0439749485 - 0439911658. Website: http://bichnguyetspa.com.

Fanpage: https://www.facebook.com/tmvbichnguyet.

Minh Thảo