Triệt lông tiết kiệm tại Saigon’smile Spa

Nhiều người đi triệt lông vĩnh viễn thường băn khoăn về hiệu quả đạt được của những phương pháp họ đang tìm kiếm. Hiện trên thị trường có nhiều phương pháp triệt lông và không phải phương pháp nào cũng mang lại hiệu quả lâu dài. Vì vậy, cách an toàn cho bạn là lựa chọn thương hiệu uy tín. Tuy nhiên, thương hiệu và mức giá rẻ thường không song hành. Do vậy, nếu bạn còn lo ngại về giá, Saigon’smile Spa sẽ là một gợi ý cho bạn. Đây là hệ thống spa uy tín, chất lượng tại Hà Nội và TP HCM. Với dịch vụ triệt lông vĩnh viễn, tại đây áp dụng công nghệ New E-Light với bước sóng từ 420 tới 2.000nm tác động trực tiếp tới gốc lông, làm cho lông yếu rồi rụng một cách tự nhiên từ gốc.

Công nghệ New E-light triệt lông vĩnh viễn từ gốc.

Ánh sáng này cũng sẽ tập trung tác động vào các sợi lông đang trong giai đoạn nhú lên, nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp dưỡng chất đến nuôi sợi lông. Chính vì thế, các sợi lông mọc lại sẽ còi cọc và dần vắng bóng. Ngoài ra, sự kết hợp của công nghệ RF, sóng tần số radio đơn cực sẽ cải thiện cấu trúc da một cách rõ rệt, làm da săn chắc hơn. Với nhiều khách hàng không chỉ muốn bảo hành chu đáo, mà còn muốn làm trắng mịn và trẻ hóa da tại các vùng vừa triệt lông xong, đặc biệt là vùng nách, Saigon’smile Spa cũng tặng thêm bạn bước đắp mặt nạ tảo sống miễn phí.

Mặt nạ tảo biển giàu protein thực vật có tác dụng bổ sung protein, khoáng chất, vitamin A, C, E… giúp tăng cường độ ẩm cho da, làm da tươi trẻ và trắng mịn hơn. Một liệu trình chỉ cần 6 buổi là bạn có thể mặc váy ngắn, áo ngắn tay tự tin dạo phố.

Da Thùy Lâm và Đan Lê mịn màng và trắng sáng nhờ kết hợp nhiều bước trong quy trình tẩy lông của Saigon’smile Spa.

Tuy nhiên, bác sĩ Vương Thế Bích Thanh (giảng viên trường Đại học Y dược TP HCM) - bác sĩ da liễu của Saigon’smile Spa cho biết, về nguyên tắc, ánh sáng New E-Light có khả năng điều trị tận gốc tình trạng lông rậm, nhưng lông có thể mọc lại ít nhiều do sự thay đổi nội tiết của cơ thể hoặc do tác động ngoại vi. Vì thế, Spa này thực hiện bảo hành tình trạng mọc lông của bạn bằng việc tặng thêm bạn 4 buổi trị liệu miễn phí sau 6 buổi đầu tiên.

Điểm cộng đặc biệt của phương pháp triệt lông này tại Saigon’smile Spa là trong tháng 9, bạn sẽ được hưởng mức ưu đãi về giá: giảm giá 10-20% mà vẫn giữ nguyên các ưu đãi khác. Chi tiết chương trình khuyến mại xem tại đây.

