Triệt lông tiết kiệm hơn waxing

Chúng ta thường không phải suy nghĩ nhiều khi quyết định waxing vì giá dịch vụ này khá mềm. Nhưng để bỏ ra vài triệu cho đến cả chục triệu đồng để triệt lông vĩnh viễn thì nhiều người không khỏi băn khoăn. Tuy nhiên, thực tế sẽ khiến bạn bất ngờ bởi waxing không hề rẻ như bạn nghĩ.

Giá dịch vụ waxing nửa chân trung bình khoảng 250.000 đồng - 300.000 đồng mỗi lần. Nhưng với chu kỳ phát triển bình thường của lông, sau khi waxing 2-3 tuần, lông sẽ mọc trở lại. Như vậy, nếu duy trì liên tục waxing trong 5 năm, bạn sẽ phải chi khoảng 20-25 triệu đồng. Trong khi đó, với triệt lông vĩnh viễn làm trắng da công nghệ New E-Light phiên bản mới tại Saigon Smile Spa, có khả năng duy trì hiệu quả ít nhất trong 5 năm, bạn chỉ phải bỏ ra 10 triệu đồng cho triệt lông nửa chân. Nghĩa là triệt lông vĩnh viễn đã giúp bạn tiết kiệm được hơn một nửa chi phí.

Triệt lông vĩnh viễn giúp tiết kiệm hơn 50% chi phí so với waxing.

Hệ thống Saigon Smile Spa đang áp dụng mức ưu đãi lớn khi giảm từ 10% đến 20% và tặng thêm 4 buổi (tương đương 66%) khi mua liệu trình 6 buổi. Theo đó, trị liệu triệt lông vĩnh viễn công nghệ New E-light phiên bản mới tại Saigon Smile Spa không chỉ giúp bạn thoát khỏi những sợi lông mà còn tiết kiệm khi mức ưu đãi lên tới 76 - 86%.

Công nghệ triệt lông vĩnh viễn New E-Light phiên bản mới là sự kết hợp giữa công nghệ IPL (giúp tẩy lông bằng ánh sáng xung cường độ cao) và sóng RF (có tác dụng tái tạo da). Tại phiên bản này, New E-light được thiết lập để tập trung năng lượng vào vùng chứa nhiều melanin nhất (tức sợi lông). Ánh sáng IPL dẫn truyền năng lượng từ bề mặt da tới tận cùng nang lông và nằm trong da khoảng 3 tuần để triệt tiêu nguồn dinh dưỡng đến từng sợi lông, làm cho lông yếu dần và từ từ rụng một cách tự nhiên. Nguồn năng lượng này cũng giúp thu hẹp nang lông khiến sợi lông khó có cơ hội mọc trở lại.

Ca sĩ Lưu Hương Giang trải nghiệm dịch vụ triệt lông làm trắng da New E-light tại Saigon Smile Spa. Xem thêm tại đây.

Không chỉ loại bỏ hầu hết những sợi lông “cứng đầu”, công nghệ New E-light còn hỗ trợ trị viêm lỗ chân lông. Ánh sáng IPL nhẹ nhàng đi xuống biểu bì da, phá hủy các sắc tố sẫm màu, tẩy tế bào chết và sát khuẩn tại nang chân lông giúp da tránh viêm nhiễm. Ngoài ra, IPL còn kích thích sản xuất collagen, thu nhỏ lỗ chân lông giúp da săn chắc và mịn màng.

Trị liệu triệt lông vĩnh viễn tại Saigon Smile Spa còn có tác dụng làm trắng da nhờ bước đắp mặt nạ tảo biển. Mặt nạ tảo biển không chỉ giúp làm dịu nhẹ vùng da vừa được triệt lông, mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có khả năng làm sáng mịn da. Không những thế, tại Hệ thống Saigon Smile Spa, khách hàng sẽ được tặng miễn phí 10 lần đắp mặt nạ tảo sống để tăng hiệu quả trắng mịn da với liệu trình triệt lông vĩnh viễn New E-light.

Liệu trình triệt lông vĩnh viễn được kiểm định bởi Hội đồng bác sĩ của Saigon Smile Spa.

Với waxing tạm thời, bạn không có được những tác dụng kép như trên. Ngoài ra, việc waxing lông nhiều lần dù sớm hay muộn cũng sẽ bị to lỗ chân lông, lông mọc cứng hơn, nhiều trường hợp waxing không đảm bảo sẽ gây đau rát, viêm lỗ chân lông, lông mọc cuộn tròn. So với waxing lông, triệt lông vĩnh viễn làm trắng da công nghệ New E-Light sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức, đặc biệt với chương trình giảm giá 10-20% và tặng thêm 4 buổi triệt lông. Xem thêm các tác dụng khác của triệt lông vĩnh viễn tại đây.

