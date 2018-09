Triệt lông diện váy hè

Để tự tin diện váy xinh, không e ngại những đám lông đáng ghét, bạn có thể tham khảo phương pháp triệt lông New E Light phiên bản mới 6E.

Lông phát triển có chức năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác động từ bên ngoài như khí hậu quá nóng hay quá lạnh. Tuy nhiên, nếu xét về mặt thẩm mỹ thì hiện tượng lông rậm khiến chị em gặp nhiều rắc rối, ảnh hưởng tới tâm lý, công việc và đời sống tình cảm.

Không phải bạn gái nào cũng gặp rắc rối bởi các đám lông. Nguyên nhân chủ yếu do sự gia tăng nồng độ androgen - một hormone nam, chúng kích thích hoạt động của tuyến dầu và lỗ chân lông, từ đó hình thành nên những sợi lông đen và cứng. Ngoài ra, chứng rậm lông ở nữ giới còn có thể do các rối loạn nội tiết gây ra như tác dụng phụ của một số loại thuốc, do chứng đa nang buồng trứng, sự rối loạn nội tiết của tuyến thượng thận…

Diện váy xinh tươi đón nắng hè khoe làn da trắng mịn.

Là con gái, ai cũng yêu thích những bộ váy điệu đà, xinh xắn hay quần short năng động tung tăng dạo phố trong ngày hè. Nhưng không ít bạn nữ đành ngậm ngùi từ bỏ niềm vui đó thay bằng những bộ quần áo “kín cổng cao tường”. Đó là giải pháp được xem là tối ưu để che đi những vùng lông rậm.

Việc cạo, nhổ, waxing… không phải là giải pháp hay, thậm chí khiến lông có cơ hội mọc dày, cứng hơn. Để giúp bạn tự tin diện váy xinh, không còn phải đóng thùng trong bộ đồ kín mít bạn có thể tham khảo phương pháp triệt lông New E Light phiên bản mới 6E.

Tuy thời gian điều trị không nhanh gọn như các phương pháp khác nhưng kết quả 85% đến 98% lông được triệt số còn lại chỉ là lông tơ, mảnh nhạt màu không đáng kể. Bên cạnh đó, đây còn là công nghệ triệt lông an toàn, bạn không còn lo lắng về những cơn đau như khi waxing. Quá trình điều trị diễn ra nhẹ nhàng.

Triệt lông với chế độ bảo hành vĩnh viễn giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.

Có rất nhiều công nghệ triệt lông với những hiệu quả trị liệu khác nhau. Tuy nhiên, việc lông mọc quay trở lại sau khi điều trị là điều khó tránh khỏi. Hiện tượng này không phải do công nghệ mà do nhiều nguyên nhân (chủ yếu là thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai hoặc sử dụng thuốc có chứa chất kích thích gây rối loạn nội tiết…) khiến lông mọc trở lại.

Để tiết kiệm tối đa chi phí và đạt được hiệu quả cao, bạn nên tìm đến trung tâm thẩm mỹ có chế độ bảo hành. Tại Thẩm mỹ viện Milan, bên cạnh gói bảo hành triệt lông trọn đời (Triệt lông không giới hạn số lần - Không giới hạn thời gian - Điều trị viêm lỗ chân lông miễn phí), bạn còn có cơ hội nhận ngay gói triệt lông nách miễn phí trị giá 5 triệu đồng (chương trình áp dụng đến hết ngày 30/6).

Tham khảo bảng giá:

Dịch vụ Chi phí Quà tặng Bảo hành Quà tặng khi mua cả 2 gói dịch vụ Triệt lông cả tay 6,8 triệu đồng Triệt lông vùng nách trị giá 5 triệu đồng. Bảo hành không giới hạn số lần triệt. Bảo hành không giới hạn thời gian triệt. Trị viêm lỗ chân lông miễn phí. Triệt lông cả chân 10 triệu đồng Quà tặng khi mua cả 2 gói dịch vụ Triệt lông mặt 5,6 triệu đồng Triệt lông vùng nách trị giá 5 triệu đồng. Bảo hành không giới hạn số lần triệt. Bảo hành không giới hạn thời gian triệt. Trị viêm lỗ chân lông miễn phí. Triệt lông Ngực + Bụng 10, 6 triệu đồng Quà tặng khi mua cả 3 gói dịch vụ Triệt lông nửa chân 5,6 triệu đồng Triệt lông vùng nách trị giá 5 triệu đồn. Bảo hành không giới hạn số lần triệt. Bảo hành không giới hạn thời gian triệt. Điều trị viêm lỗ chân lông miễn phí. Triệt lông bikini 5 triệu đồng Triệt lông cả tay 6,8 triệu đồng

