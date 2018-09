Trị thâm nám với tảo biển

Một số phương pháp điều trị nám hiện nay chỉ giải quyết được phần nám, sạm bên ngoài chứ không ngăn chặn được lượng hắc sắc tố tự sản sinh dưới lớp biểu bì.

Nám da là vấn đề của phụ nữ khi tuổi tác và thời gian bắt đầu làm nhan sắc người phụ nữ kém đi. Bên cạnh đó thì quá trình mang thai, sinh nở cũng khiến nám, tàn nhang xuất hiện do sự thay đổi nội tiết tố và hormon nữ.

Trên thị trường có nhiều loại thuốc, kem, mỹ phẩm trị nám. Tuy nhiên, hiệu quả thì chưa được kiểm chứng, thậm chí có thể làm cho tình trạng nám thêm trầm trọng. Theo khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa da liễu thì để điều trị nám da tận gốc cần phải có lộ trình và xác định rõ nguyên nhân thì việc chữa trị mới có hiệu quả.

Biểu hiện rõ nhất của nám da là xuất hiện đốm nâu quanh gò má, nếu để lâu các đốm nâu sẽ lây lan và đậm màu hơn, gây khó khăn trong việc điều trị. Nám thường xuất hiện ở phụ nữ có độ tuổi từ 35 trở lên. Khi đó lượng collagen, elastin suy yếu và giảm dần, độ đàn hồi da kém, độ ẩm ít được tăng cường, gây nên tình trạng tăng hắc sắc tố melanin, tạo thành những vết nám, đốm nâu trên bề mặt da. Tuy nhiên, bản thân melanin không thể tự sản sinh sắc tố với số lượng dư thừa đột biến, mà do những tác động từ nhiều yếu tố như: ánh nắng mặt trời, lão hóa, stress, và đặc biệt là rối loạn hormone nữ estrogen và progesterone khi mang thai và sinh con.

Một số phương pháp điều trị nám hiện nay chỉ có thể giải quyết được phần nám, sạm bên ngoài chứ không ngăn chặn được lượng hắc sắc tố tự sản sinh dưới lớp biểu bì. Bởi vậy, bạn vẫn có thể bị tái phát nám nếu đều trị không đúng cách và tận gốc.

Nắm bắt được các nguyên lý hoạt động của melanin gây nám, các bác sĩ da liễu đã nghiên cứu và đưa ra phác đồ điều trị nám tận gốc bằng silic tảo sống. Với cấu tạo thành vỏ silic sắc bén, khi gặp các sinh vật gây độc hại, cấu trúc nano silic của tảo sẽ sinh ra tác dụng như máy nghiền, tiêu diệt nguy cơ gây độc. Vì vậy, khi được nghiên cứu đưa vào ứng dụng trong ngành thẩm mỹ, tảo silic đã phát huy tác dụng tiêu độc của nó đối với làn da con người. Ứng dụng thành công này được giới thẩm mỹ gọi chung là công nghệ tảo silic.

Khả năng phá vỡ cấu trúc của các loại vi khuẩn, độc tố là nhờ 'mũi khoan' từ các tinh thể nano silic sắc bén thực hiện. Do đó, khi được đưa vào ứng dụng trong công nghệ thẩm mỹ, nó tạo hiệu quả trên làn da của con người. Công nghệ tảo có thể điều trị hiệu quả những dấu hiệu tổn thương da như các vùng sạm nám, da tối màu không đồng đều do sự tập trung của hoạt chất melanin, da có nếp nhăn do thiếu độ đàn hồi, lão hóa hay các loại mụn, sẹo rỗ sau mụn và lỗ chân lông to.

Hiệu quả sau điều trị: điều trị nám, sạm tận gốc; chống lão hóa da, xóa nếp nhăn; điều trị mụn, đặc biệt xóa sẹo rỗ; ngăn ngừa các thương tổn da do chàm, dị ứng; thon gọn khuôn mặt, săn chắc các vùng cơ chảy xệ. Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.

Khách hàng trước và sau khi điều trị nám, sạm bằng Silic tảo sống.

