Trị sẹo và vết thâm với Acnes C10

Được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 2007, Acnes C10 đã nhận được sự tin dùng của khách hàng cũng như nhiều chuyên gia da liễu. Kết quả thử nghiệm lâm sàng từ chương trình “Điều trị sẹo và vết thâm” do Acnes C10 phối hợp cùng bệnh viện da liễu TP HCM đã minh chứng cho hiệu quả trên 5 vấn đề về da gồm: sẹo, vết thâm; nám, tàn nhang; da sần sùi, thô ráp; da nhờn, mụn; lỗ chân lông to.

Chuyên gia da liễu Huỳnh Huy Hoàng cho biết: “Việc sử dụng các chế phẩm thoa ngoài da được thế giới ưa chuộng vì dễ thực hiện và có hiệu quả lâu dài. Nếu muốn dưỡng da đơn thuần, bạn có thể lựa chọn các mỹ phẩm chứa Vitamin C, E, B3… hoặc dẫn xuất Vitamin C. Tuy nhiên, để điều trị các vấn đề về da như: sạm, nám, sẹo thâm do mụn…bạn cần sử dụng Vitamin C nguyên chất với hàm lượng cao”.

Các công trình nghiên cứu khoa học cho thấy, khi sử dụng trên da, tế bào tiếp xúc với Vitamin C tái tạo sợi collagen nhanh gấp 8 lần bình thường. Việc thoa dung dịch Vitamin C nguyên chất đều đặn 2 lần mỗi ngày thì sau 8 tuần sẽ thấy được kết quả: làm da xỉn màu, vết sạm, thâm do mụn mờ đi; mờ sẹo, vùng da sần sùi, lỗ chân lông to trở nên mịn màng hơn; tăng cường độ đàn hồi và săn chắc cho làn da.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng kết hợp Bệnh viện da liễu TP HCM tháng 2/2014.

Thảo Nguyên, 27 tuổi cho biết: “Tôi đã sử dụng nhiều phương pháp với mong muốn cải thiện làn da. Tuy nhiên, các chế phẩm thông thường chỉ giúp da tôi sáng lên nhưng không làm hết sẹo rỗ lâu năm. Chỉ sau 2 tháng sử dụng Acnes C10, tôi nhận thấy hiệu quả từ Vitamin C nguyên chất khi da đã săn mịn và các khiếm khuyết như vết thâm, sẹo… cũng mờ dần”.

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã chế tạo thành công Acnes C10 với hàm lượng cao 10% Vitamin C nguyên chất, ổn định và thấm tốt qua da. Đây là phương pháp hiệu quả đang được áp dụng tại các thị trường trên thế giới như: Nhật Bản, Mỹ…

Với khả năng thấm sâu là do công thức DPI (double power infiltrate) là thành phần chuyển vận ethoxydiglycol giúp Vitamin C thẩm thấu qua lớp thượng bì, tiếp xúc vào lớp trung bì, có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin, vết thâm. Các liên kết collagen cũng trở nên vững chắc, tạo điều kiện cho khối cơ phát triển, các khoảng lõm trên da sẽ đầy lại.

Vitamin C nguyên chất rất dễ bị phân hủy. Tuy nhiên, ở Acnes C10, Vitamin C được điều chế đặc biệt, kết hợp với thành phần K giữ cho vitamin này khó bị phân hủy. Lọ đựng sản phẩm được làm bằng nguyên liệu đặc biệt, giảm thiểu tối đa tác hại của ánh nắng vào dung dịch bên trong.

