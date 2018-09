Trị sẹo và vết thâm với Acnes C10

Acnes C10 chứa 10% Vitamin C nguyên chất giúp cải thiện sẹo, vết thâm, nám, tàn nhang, da sần sùi...

Sẹo và vết thâm chiếm tỷ lệ cao và đến từ những tổn thương do mụn (76% cho tình trạng vết thâm và 54% cho sẹo). Bên cạnh đó, nám, tàn nhang; da sần sùi, thô ráp; lỗ chân lông to… cũng là những bệnh lý phổ biến trên da. Tuy những bệnh lý này không nguy hiểm đến sức khoẻ nhưng chúng khiến bạn mất tự tin trong giao tiếp và cuộc sống hàng ngày.

Sẹo, vết thâm; lỗ chân lông to (trước và sau 8 tuần sử dụng Acnes C10).

Để đem lại cơ hội cho phái đẹp được trải nghiệm làn da sáng và mịn màng, giải tỏa nỗi lo về các khiếm khuyết trên da như: sẹo; vết thâm; nám, tàn nhang; da sần sùi, thô ráp; lỗ chân lông to… Acnes C10 phối hợp cùng Bệnh viện Da liễu TP HCM thực hiện chương trình “Điều trị sẹo và vết thâm” dành cho 50 bệnh nhân. Chương trình đã kết thúc vào cuối tháng 3 và nhận được những phản hồi ấn tượng của bác sĩ và bệnh nhân.

Bệnh nhân khi đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP HCM đã được tư vấn về tình trạng da, nhận sản phẩm, theo dõi quá trình làn da được cải thiện rõ rệt sau 8 tuần điều trị: 94% người sử dụng đánh giá tích cực về hiệu quả của Acnes C10 trong việc điều trị các khiếm khuyết trên da; 88% bác sĩ nhận định hiệu quả cao của Acnes C10 trong quá trình theo dõi các trường hợp tham gia chương trình.

Acnes C10 cho thấy hiệu quả tốt trong điều trị vết thâm, sẹo và lỗ chân lông to. Cuối chương trình, có 89% trong tổng số người tham gia nhận thấy hiệu quả rõ rệt trong việc điều trị các vết thâm. 86% bệnh nhân đánh giá nám và tàn nhang cải thiện. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, người sử dụng Acnes C10 với dung lượng 1-2 giọt một lần và 2 lần một ngày thì sau 8 tuần có thể giúp cải thiện rõ rệt 5 vấn đề về da: sẹo; vết thâm; nám, tàn nhang; da sần sùi, thô ráp; da nhờn, lỗ chân lông to.

Nám, tàn nhang trước và sau 8 tuần sử dụng Acnes C10.

Hiệu quả của Acnes C10 đến từ công thức đặc biệt chứa 10% Vitamin C nguyên chất cùng thành phần vận chuyển Ethoxydiglycol giúp Vitamin C thẩm thấu qua lớp thượng bì, tiếp xúc vào lớp trung bì. Khi ở lớp trung bì, Vitamin C sẽ có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin, các vết thâm từ đó cũng biến mất. Các liên kết collagen cũng trở nên vững chắc tạo điều kiện cho các khối cơ phát triển, khoảng lõm trên da sẽ đầy lại.

Ngoài ra, Vitamin C còn giúp ức chế tăng tiết nhờn, gia tăng tuần hoàn máu và lấy đi Oxygen hoạt hóa.

